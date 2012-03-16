- 2012年03月17日中国的增长模式在过去主要取决于外部需求，主要是发达世界的需求，因此仅仅是这样一种依存在未来是不可持续的，中国必须从依靠外需的推动更多转向内需的推动。对中国来说，至关重要的问题就是执行和实施经济结构转型的政策。
- 2012年03月17日中国会不会有所谓硬着陆的说法呢？我觉得永远不会有，今天也会有一些人员会谈到，可能他们会悲观一些，但是我觉得他们都是错的。
- 2012年03月17日改革开放以来，中国劳动力资源在弱势，中国人口红利在减少。中国的老龄人口在不断的提高，少儿比例占人口比重在下降。中国劳动力资源占中国总人口比重在2011年首次出现下降。
- 2012年03月17日首先是劳动力资源优势的弱化。改革开放以来，中国劳动力资源在弱势，中国人口红利在减少。另外，资源环境约束日益突出，无论从资源环境的角度看，从资源环境的供给角度来看，中国高速成长面临的约束在增强。
- 2012年03月17日毫无疑问在中国这个巨大规模经济体转型过程中，会遇到许多前人没有遇到过的风险、困难和挑战，但尽管如此，中国经济的转型以及在转型过程中大趋势将为中国和世界创造出巨大的需求潜力和庞大的市场空间，从而保障中国经济的持续动力
- 2012年03月17日集资是十多年来西部边城湘西获得最广泛参与的一项群众运动。此番曾成杰获判，与吴英案类似，辩诉双方焦点仍在集资诈骗罪名本身
- 2012年03月17日金马大酒店有限公司、河津市宾馆、新耿大厦有限公司、东方冶金有限公司、宏盛选煤有限公司、天宇能源再生技术开发有限公司、华晋选煤有限公司、山西中达铝业有限责任公司上报统计数据严重失实，存在严重的虚报现象
- 2012年03月16日按照新标准测算，珠三角各城市空气质量达标率将下降至60％～90％左右，比现行标准达标率下降10～30个百分点
- 2012年03月16日事故原因为大货船沿航道中间下航时，撞翻了迎面驶来的客渡船
- 2012年03月16日
- 2012年03月16日香港独立股评人David Webb今天撰文批评交通银行(601328-HK)(03328-HK)昨日公布的566亿人民币定向增发，除了几位大股东外，其余股东权益均被摊薄。他呼吁中小股东在大会上投票反对定向增发计划，改为全体股东供股
- 2012年03月16日警方前往上海罗维邓白氏营销服务有限公司，控制了该公司数据采购部李某、王某、孙某等3人，并查扣了储存有公民个人信息和企业信息的多台服务器电脑和硬盘
- 2012年03月16日证监会正在研究支持证券投资咨询机构规范发展的政策措施，抓紧制定关于证券投资咨询机构的监管规定，进一步完善证券投资咨询机构常规监管机制
- 2012年03月16日叙利亚局势持续动荡对生活在该国的土耳其公民构成严重安全威胁，因此土耳其强烈要求其公民撤离叙利亚返回家园。土耳其外交部还说，土耳其驻叙利亚大使馆将于3月22日停止办理领事工作
- 2012年03月16日如果260亿可转债全部计入附属资本，集团偿付能力将上升23个百分点至190%
- 2012年03月16日一是制定收入分配体制改革的总体方案；二是制定并出台农村集体土地征收补偿条例，真正保障农民承包地的财产权；三是实现城乡养老保险全覆盖；四是按照新的标准全面推进集中连片贫困地区扶贫工作；五是实现教育经费占国内生产总值4%
- 2012年03月16日
- 2012年03月16日近日，中国证监会通报了山东京博控股发展有限公司（以下简称京博控股）违法违规案，京博控股及其时任法定代表人、董事长马韵升被处罚
- 2012年03月16日近日，证监会通报了四川东合烽投资有限公司（以下简称四川东合烽）非法利用他人账户买卖证券案，四川东合烽及时任法定代表人朱艳芬、资本运营总监龚天明被处罚
- 2012年03月16日3月16日晚，中工国际（002051.SZ）发布公告称：拟定向增发5100万股，募集资金总额不超过13亿元
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