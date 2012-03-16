新标准下空气达标率将下降 珠三角将实施最严格大气管理措施 2012年03月16日 按照新标准测算，珠三角各城市空气质量达标率将下降至60％～90％左右，比现行标准达标率下降10～30个百分点

土耳其要求本国公民离开叙利亚 2012年03月16日 叙利亚局势持续动荡对生活在该国的土耳其公民构成严重安全威胁，因此土耳其强烈要求其公民撤离叙利亚返回家园。土耳其外交部还说，土耳其驻叙利亚大使馆将于3月22日停止办理领事工作