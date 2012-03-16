国家食药监局约谈麦当劳 三里屯餐厅已停业整顿 2012年03月16日 要求麦当劳公司对媒体曝光的问题高度重视，认真开展自查，全面开展教育，严格进行整顿，并向社会致歉

全国鸡蛋价格同比降幅收窄 近六成省区市价格上涨 2012年03月16日 今年1月24日以来，全国鸡蛋价格持续下降，进入3月份后止降企稳，3月15日出现上涨，3月16日保持稳定。分地区来看，与今年3月1日相比，3月16日，近六成省区市的鸡蛋价格上涨，辽宁、吉林、北京的涨幅居前，分别为8.5%、7.0%、6.8%。

中国一年消费拉菲数百万瓶 产地法国一年产量仅20多万瓶 2012年03月16日 当前我国进口红酒市场最大的问题就是“傍名牌”，“拉菲”和“卡斯特”是被傍得最多的品牌。仅“LAFITE”，就发现有“大拉菲”“拉菲正牌”“拉菲副牌”“拉菲传奇”等上百个品牌