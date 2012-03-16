- 2012年03月16日3月16日晚，中工国际（002051.SZ）发布公告称：拟定向增发5100万股，募集资金总额不超过13亿元
- 2012年03月16日2月份股票成交金额为33661.98亿元，日均股票成交金额为1602.96亿元，交易印花税为33.66亿元。
- 2012年03月16日一线城市和部分东部二三线城市，房价收入比显著偏离合理区间，虽然近几个月房价出现环比下跌，但这不是温总理认为的合理，这就意味着今年房价还应该下跌一些。这也和前一段住建部说的七八个一线城市房价今年应该再跌一点的口径一致
- 2012年03月16日从本月起，重庆、北京、天津、内蒙古、辽宁、安徽、福建、湖南、云南、甘肃、贵州、四川、吉林、黑龙江、江苏、浙江、江西、广东、青海、新疆20个省、自治区、直辖市的交通违法信息，将开始跨省传递交通监控设备采集的违法纪录
- 2012年03月16日在深化食品非法添加和滥用食品添加剂专项治理方面，各地要继续加强对提供自制火锅底料、自制饮料和自制调味料等餐饮服务单位的监管，严厉打击添加罂粟壳、罂粟粉、苏丹红、抗生素等非食用物质的违法行为
- 2012年03月16日3月16日，中国建筑今日宣布，公司拟通过协议转让方式，以181889.29万元的现金，收购大股东中国建筑总公司持有的新疆建工全部85%的股权
- 2012年03月16日3月16日，中铁二局发布公司业绩显示，2011年实现销售收入595亿元，同比增长8.8%；归属母公司股东净利润5.2亿元，每股盈利0.36元，同比下降46.4%，低于市场预期的15%
- 2012年03月16日3月16日，渤海租赁（000415.SZ）宣布，公司全资子公司天津渤海，拟将持有的渤海担保公司60%的股权，以1.65亿元的价格，转让给海航资本
- 2012年03月16日要求麦当劳公司对媒体曝光的问题高度重视，认真开展自查，全面开展教育，严格进行整顿，并向社会致歉
- 2012年03月16日3月15日，岳阳林纸披露2011年年报，实现营业收入69.7亿元，同比增长13.47%，净利润仅1.5亿元，同比减少42.4%。然而，公司2011年财务费用达到5.2亿元以上，负债率上升到73%水平，财务费用已成为公司主要压力
- 2012年03月16日今后将汉语列入小学和初中的自选课程中有助于使越南学生提高汉语口语交流水平，为保护和发展旅居越南华人的文化价值做出贡献
- 2012年03月16日今年1月24日以来，全国鸡蛋价格持续下降，进入3月份后止降企稳，3月15日出现上涨，3月16日保持稳定。分地区来看，与今年3月1日相比，3月16日，近六成省区市的鸡蛋价格上涨，辽宁、吉林、北京的涨幅居前，分别为8.5%、7.0%、6.8%。
- 2012年03月16日当前我国进口红酒市场最大的问题就是“傍名牌”，“拉菲”和“卡斯特”是被傍得最多的品牌。仅“LAFITE”，就发现有“大拉菲”“拉菲正牌”“拉菲副牌”“拉菲传奇”等上百个品牌
- 2012年03月16日要接受经济下行态势，要防范通胀、地方债务风险、资金链风险、房地产风险、就业风险
- 2012年03月16日事发当日，广西有关部门称事故造成2人死亡，1人失踪。两天后举行的新闻发布会上，2人死亡被再次确认，但失踪人数却未被提及。到16日，一下子确认14名遇难者，6人失踪。
- 2012年03月16日作为上市公司重要资产的环卫机械板块2011营收超过30亿元，产品毛利率超过30%，如此优质的资产却以极低的估值突然欲转让给管理层持股公司
- 2012年03月16日像北京、上海这种两千万人口的城市，它的效率已经到了负增长的临界点了，这样的大城市严控人口继续涌入应是长期的政策取向
- 2012年03月16日当前的利率市场化应该也必须在监管的大框架下进行，可从局部试点开始。建议从短期产品开始，比如把存款的上限上浮到20%、50%甚至100%。
- 2012年03月16日意见适当调整了保荐代表人具体负责保荐项目家数的规定。在现行两名保代具体负责一家发行人的保荐工作，可同时在主板（含中小企业板）和创业板各有一家在审企业的基础上，调整为允许同时在主板（含中小企业板）和创业板各有两家在审企
- 2012年03月16日意见要求保荐机构建立对保代和项目组成员的问责制度，敦促相关人员做好尽职调查工作；要求保荐机构完善对保荐项目的持续追踪机制，避免保荐项目执行过程失
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