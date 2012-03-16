中国将出台政策鼓励民间资本进入商贸物流领域 2012年03月16日 商务部将支持民营批发、零售企业发展，鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新兴流通业态。引导民间资本投资第三方物流服务领域，为民营物流企业承接传统制造业、商贸业的物流业务外包创造条件，支持中小型民营商贸流通企业协作发展