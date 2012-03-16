- 2012年03月16日远洋地产行政总裁李明称，假如减价可以换来交易量的话，公司会采取这样的策略。“(减价)要视乎项目，假如项目积累计客户较多，对价格比较敏感的，我们会考虑降价……，我们相信今年整个房地产行业的毛利率会下跌4%左右。”
- 2012年03月16日高收益债券，顾名思义，对应高风险和高收益，此前市场分析人士普遍预计其收益率在10%左右
- 2012年03月16日中国信达资产管理股份有限公司与全国社保基金理事会、瑞银集团、中信资本、渣打银行就增资事宜签署战略合作协议，且已完成交割，上述四家战投持股比例占增资后16.54%。其中，社保基金投资50亿元，占信达引资后总股本的8%
- 2012年03月16日从监管层传递出的信息及业内人士的观点看，我国高收益债发行框架已基本明晰
- 2012年03月16日商务部将支持民营批发、零售企业发展，鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新兴流通业态。引导民间资本投资第三方物流服务领域，为民营物流企业承接传统制造业、商贸业的物流业务外包创造条件，支持中小型民营商贸流通企业协作发展
- 2012年03月16日北京一位业内人士告诉记者，众多周知，公募基金打理社保基金对其都是另眼相看，区别对待是导致业绩分化的一个重要原因；而且公募基金公司加起来盘子大，60多家基金公司优劣不同，揉到一块去跟社保基金战绩进行比较肯定吃亏
- 2012年03月16日美民主党称高盛已经道德沦丧， 限制华尔街很有必要。
- 2012年03月16日
- 2012年03月16日2月金融机构新增外汇占款为251.15亿元，较1月大幅回落
- 2012年03月16日2月共有51家信托公司发行了224款集合信托产品，环比增加54.48%
- 2012年03月16日据财政部经济建设司能源政策处副处长李成透露，由于页岩气的开发具有投入规模大、产出周期长、回报慢等特点，因此财政部计划在这个规划之后出台一些具体的财税支持政策。
- 2012年03月16日外币贷款折合人民币增加526亿元，同比多增179亿元；委托贷款增加394亿元，同比少增25亿元；信托贷款增加497亿元，同比多增356亿元；未贴现的银行承兑汇票减少312亿元，同比少减少864亿元
- 2012年03月16日工信部网站发布公告称，已责成中国电信集团公司就报道所反映的问题进行调查核实，分析原因、认真反思、总结教训，提出整改方案和保障措施，严肃处理相关责任人；并组织通信行业开展垃圾短信自查自纠活动
- 2012年03月16日本次增资之后，财政部仍为第一大股东，社保基金为第二大股东。根据相关规定，自交割期三年内，战略投资者所持股份不能转让。
- 2012年03月16日交通银行A股4.55元/股的增发价或低于该行2012年末每股净资产
- 2012年03月16日3月15日国际消费者日，台湾消基会向台湾板桥地方法院递交诉状，共为529名消费者就去年5月爆出的“塑化剂事件”，提起团体诉讼，索赔金额高达78.72亿新台币，创下消基会历次为消费者提起团体诉讼的最高索赔金额
- 2012年03月16日恒大于日前拿下济南龙年第二批挂牌出让的土地，包括7宗居住和商业金融业用地，面积超过42万平米，总价接近37亿元。
- 2012年03月16日不良贷款连续多年实现双降；公司全年实现税前利润358.39亿元，税后归属于上市公司股东的净利润272.86亿元
- 2012年03月16日太原星河湾楼盘在山西被视为“天价楼盘”，于2010年7月31日开盘。当时，太原商品房均价为5000元／平方米，星河湾的精装修房则卖出了均价约20000元／平方米的高价。
- 2012年03月16日根据已披露的28家上市房企的2011年报，上市房企在存货激增的同时，短期负债也出现大幅上升，持有的现金及现金等价物却大幅减少。业界料开发商未来仍将面临更大的销售压力，或将促使开发商进一步下调价格促销售
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