- 2012年03月16日张呼铁路项目贷款是世行给中国提供的第15笔铁路贷款，至此世行对中国铁路发展的贷款总额已超过37亿美元
- 2012年03月16日截至收盘时，沪指报收于2404.74点，上涨30.97点，涨幅1.30%，成交1036.75亿；深成指报收于10279.30点，上涨192.74点，涨幅1.91%，成交945.01亿
- 2012年03月16日在“三公经费”中，公车运营维护支出在各部门中占比最高，公务接待费用则与上年基本持平。
- 2012年03月16日央视3·15晚会曝光，上海罗维邓白氏营销服务有限公司以贩卖中高端客户个人数据为主要业务
- 2012年03月16日知情人士透露，湖南证监局局长杨晓嘉将出任新三板市场专职理事长，这也被视为新三板扩容步伐加快的标志
- 2012年03月16日麦当劳还表示，将对有问题的员工进行处理，关于整个事件的相应结论和报道将很快公布。
- 2012年03月16日家乐福公司关于本次事件的一份声明显示，家乐福（中国）对由此给广大消费者带来的影响和损失致以歉意。并将成立专门团队，配合郑州当地工商执法部门，严查相关问题。
- 2012年03月16日合作开发首先可以使公司的经营范围拓展到更多的细分市场，减少个别市场未来变化的不确定性，有效分散风险。其次可以扩大集中采购的规模，增强公司在采购环节的议价能力，体现规模效应。
- 2012年03月16日土地增值税等税收高涨，远洋地产2011年净利润增速远慢于营收。
- 2012年03月16日中国风机制造商前三强合计市场占有率由2010年的56.8%下降为2011年的50.3%，这表明市场竞争在加剧
- 2012年03月16日四季度，中国平安被6只明星基金增持，8只明星基金减持，4只明星基金新进入，净增持额达1385.74万股
- 2012年03月16日产业资本入股银行带来高回报率
- 2012年03月16日2012年央视“3.15”晚会曝光，麦当劳快餐店并没有严格遵守食品操作规范，将超过保存期的快餐食品加工出售。北京市朝阳区卫生局卫生监督管理所检察人员称一经查实将立即立案
- 2012年03月16日此举是欧盟(European Union)碳排放税所引发贸易争端的一部分。中国政府已累计否决了中国大陆及香港航空公司递交的45架空中客车飞机的购买申请
- 2012年03月16日截止中午收盘，沪指报2382.15点，涨8.38点，涨幅0.35%，成交508.2亿元；深成指报10144.4点，涨57.82点，涨幅0.57%，成交490.8亿元。
- 2012年03月16日国际货币基金组织(IMF)周四在官网宣布，该组织执行委员会批准为期四年、总额367亿美元的希腊援助贷款。 欧股尾盘回升。
- 2012年03月16日尚福林表示，将适时出台商业银行资本和流动性风险监管规则
- 2012年03月16日今年山西省煤矿建设投资要达到1000多亿元。山西进入煤炭资源整合新阶段，将以现代化矿井建设为核心，以重组整合矿井改造提升为主要内容，以新建矿井为课题
- 2012年03月16日将支持北京市LNG公交车及相应加气站建设，为清洁能源车辆提供加气服务，并统筹调配LNG资源，计划9月底前启动长安街沿线清洁能源车辆公交线路运营
- 2012年03月16日3D、智能电视溢价力强
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富