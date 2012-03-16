- 2012年03月16日继汽车和家电以旧换新后，家具或将成为政策支持的下一个重点
- 2012年03月16日截至2011年9月底，交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%
- 2012年03月16日关于家具以旧换新的政策，现在地方商务部门在做试 和推进，商务部对此持积极的支持态度
- 2012年03月16日现在不少地方政府都在“闷声搞微调”，但被叫停的却只有那么几个，关键是看微调是否触及房地产调控政策的红线。
- 2012年03月16日获新疆建工85%的股权转让后，中国建筑的资产规模有所变化，但对财务状况现时影响较小
- 2012年03月16日对农民房屋拆迁不再简单地按附着物补偿，要单独给予补偿
- 2012年03月16日公司2011实现营业收入39.44亿元，同比增22.24%；实现净利润9.023亿元，同比增长39.31%
- 2012年03月16日公司增收不增利，同时现金流恶化
- 2012年03月16日2011年铁路建设市场急剧萎缩，中铁二局现金流恶化，毛利率下降，财务费用高企，净利润几乎腰斩。
- 2012年03月16日目前中国铁路货运量居世界第二，客运量居世界第一
- 2012年03月16日业绩符合市场预期,但不良有所抬头
- 2012年03月16日由于中国尚未进入可以用资本替代劳动的发展阶段，新的比较优势将不能及时显现出来，因此面临着“未富先老”的考验。
- 2012年03月16日公司拟出售全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权，关联公司作为意向受让方参与竞价
- 2012年03月16日公司2011年营收463.23亿元人民币，同比增长43.89%；净利润约80.66亿元人民币，同比增长72.88%；基本每股收益1.05元
- 2012年03月16日2011年并购基金在中国市场完成11起投资，涉及金额41.49亿美元。投资项目数量虽然有所下降，但投资金额却创6年来新高。
- 2012年03月16日若剔除并表深发展这一因素，中国平安2011年实现归属于母公司股东的净利润为214.27亿元，较上年增长23.8%
- 2012年03月16日在欧债危机的冲击下，我国玩具业正在通过扩展产业触角、增加文化含量、开辟国内市场等转型升级手段自救
- 2012年03月16日吉高集团的注资计划很可能要等到今年5月31日之后方能继续推进
- 2012年03月16日业内分析人士表示，银行利刃高增长水平短期内仍将持续，预计一季度银行利润增速仍会较快，同比增速在25%以上
- 2012年03月16日即使毛利率略有下滑，但得益于接待宾客的大幅增加和经营规模的持续扩大，全聚德2011年全年营收稳步增加。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富