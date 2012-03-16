中国去年成为在德国投资项目最多的国家 2012年03月16日 2011年中国在德国的投资项目总数达158个，成为在德国投资项目最多的国家。

美国对国际电子银行系统终止伊朗跨境汇兑表示欢迎 2012年03月16日 美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长戴维·科恩在当天发表的声明中说，此举表明国际社会在对伊朗施加更大压力、促其应对国际社会对其核计划的担心方面日趋一致，这将使遭制裁的伊朗银行更加孤立于国际金融系统之外