- 2012年03月16日无论是从主营业务收入增长还是利润的增长来看，承德露露的全年财报都难言靓丽。
- 2012年03月16日
- 2012年03月16日江铃汽车预计2012年销售收入在200亿元左右，比2011年增长约14%
- 2012年03月16日工信部正在酝酿对葡萄酒行业实施准入管理，准入标准有望在年内发布。业内人士认为，该政策将利好葡萄酒行业龙头企业的发展
- 2012年03月16日截至2011年，小企业贷款连续三年实现“两个不低于”目标。小企业贷款余额同比增长25.8%，比全部贷款平均增速高10个百分点；较年初增加1.9万亿元，同比增量高2093亿元
- 2012年03月16日分析人士表示，如果川投集团没有参与认购，则违反了相关承诺；如果参与认购，在川投能源年报及收购四川省电力开发公司资产方案即将披露前买入上市公司股份，则涉嫌利用内幕信息买卖股票
- 2012年03月16日中海发展2011年长期借款明显增加，公司资产负债率达到52.8%
- 2012年03月16日今日上市的四只新股开盘暴跌
- 2012年03月16日下调增长预期也对地方政府发出了一个明确的信号，即不要再盲目追求高增长。
- 2012年03月16日将于3月20日发行不超过8亿元人民币固息次级债，期限10年。重庆银行表示，本期次级债券的募集资金将用于充实附属资本，提高发行人资本充足率
- 2012年03月16日在公布的户型中，其中最小面积34.18平方米，最大面积52.5平方米，其中以40平方米左右的户型为主
- 2012年03月16日包括机关办公楼等建设的支出也应单独列入“三公”范畴。
- 2012年03月16日基金行业人才频繁流动愈演愈烈。数据显示，截至2月底，2011年以来基金经理变更达200次，同比大幅增加34%。尤其值得注意的是，中小基金公司人才流动率最高，面临较大的人才缺口压力
- 2012年03月16日2011年中国在德国的投资项目总数达158个，成为在德国投资项目最多的国家。
- 2012年03月16日何学葵在庭审最后发言时表示，自己已对犯下的过错有悔改表现并尽力进行了补偿；补偿了上市前虚增的7011余万元的出资，放弃了公司控股权、出让了自己名下3000万股股权给新的大股东，为公司无偿提供了5000多万元的流动资金使用权
- 2012年03月16日在中国，养老金就是引发债务危机的最后一个诱因。
- 2012年03月16日中比基金的入股成本价为4元，而公司2011年EPS为1.19元，简单按照20倍市盈率可以算出，中比基金此次投资收益将接近1亿元，年化收益率可以达到500%
- 2012年03月16日美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长戴维·科恩在当天发表的声明中说，此举表明国际社会在对伊朗施加更大压力、促其应对国际社会对其核计划的担心方面日趋一致，这将使遭制裁的伊朗银行更加孤立于国际金融系统之外
- 2012年03月16日2012年3月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币对美元中间价报6.3200元，较昨日升值159个基点，或0.25%。
- 2012年03月16日齐默尔曼专门点到5家英国公司的名字，包括3家石油公司、一家提供后勤支援的公司和一家金融审计服务公司。他说，这些公司正在阿领海进行非法商业活动，他们将为此承担责任，其投资也将面临风险
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