美国否认曾通过俄罗斯警告伊朗 2012年03月16日 据俄罗斯《生意人报》14日报道，美国国务卿希拉里·克林顿12日在纽约联合国总部同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈时曾要求俄罗斯警告伊朗：它和六国将进行的核谈判是外交解决伊朗核问题的最后机会

法国西南部发生枪击事件致3人死亡 2012年03月16日 法国ＢＦＭ电视台援引省政府官员的话报道，一名头戴面罩、骑摩托车的枪手当地时间15日14时10分（北京时间21时10分）左右在法国第十七伞兵团基地附近的街区朝3名士兵开枪后逃跑，其中2人当场死亡，另一名士兵经抢救无效后身亡

普京新政基本面已渐清晰 2012年03月16日 俄罗斯当选总统普京离5月份就职还有近两个月时间，但他在新任期的三个基本政策取向已渐清晰：稳健革新政治、确保经济增长、推动平衡务实外交，从总体上保持近年来俄内政外交的延续性

国际财经早报 2012年03月16日 有传闻说美国和英国正考虑联合动用原油储备以平抑油价，但随后白宫予以否认。国际油价15日小幅下跌，伦敦北海布伦特油价收于每桶123.55美元，跌幅为1.14%；纽约油价收报每桶105.11美元，跌幅为0.30%

欧盟官员称希腊在追缴税款方面取得进展 2012年03月16日 赖兴巴赫说，希腊政府去年追缴的税款为9.46亿欧元，大大超过了原定4亿欧元的目标。但他同时指出，希腊政府应收而未收上来的税款还有80亿欧元，尽快把这些税款收上来对打击逃税现象非常重要

IMF批准向希腊提供280亿欧元援助贷款 2012年03月16日 拉加德说，国际货币基金组织参与的新一轮救助计划将使希腊能应对挑战，继续留在欧元区。希腊的当务之急是推行结构性改革，提高竞争力，并且有必要进一步进行大规模财政整顿，使其债务水平回归可持续的下降轨道

标普下调乌克兰信用评级前景 2012年03月16日 标普称，下调乌克兰主权信用前景的原因是乌克兰与国际货币基金组织的贷款谈判陷入僵局，以及乌与俄罗斯就俄降低天然气价格的谈判未果

国际财经简讯 2012年03月16日 肯尼亚《商业日报》报道，《经济学人》杂志旗下研究机构公布的最新报告显现，全球120个最具竞争力城市中，非洲有7个城市上榜，分别是南非的约翰内斯堡、开普敦和德班，埃及的开罗，肯尼亚的内罗毕，埃及的亚历山大和尼日利亚的拉各斯