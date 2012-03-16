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2012年03月16日
据俄罗斯《生意人报》14日报道，美国国务卿希拉里·克林顿12日在纽约联合国总部同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈时曾要求俄罗斯警告伊朗：它和六国将进行的核谈判是外交解决伊朗核问题的最后机会
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2012年03月16日
进入三月，杭州众多楼盘纷纷降价、促销。受此影响，楼市成交量逐渐攀升，迎来难得的“小阳春”。
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2012年03月16日
法国ＢＦＭ电视台援引省政府官员的话报道，一名头戴面罩、骑摩托车的枪手当地时间15日14时10分（北京时间21时10分）左右在法国第十七伞兵团基地附近的街区朝3名士兵开枪后逃跑，其中2人当场死亡，另一名士兵经抢救无效后身亡
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2012年03月16日
昨日91天正回购利率由此前的3.16%调降2个基点至3.14%，为2011年8月以来首次下调
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2012年03月16日
2012年依然会执行限购令，开发商不能存在任何幻想，但对于首套房置业的支持和鼓励力度会加大，银行对首套房的利率回调甚至优惠。
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2012年03月16日
银行业乱收费问题近期再度成为舆论焦点，而银行销售产品中存在的误导现象也广受诟病。银率网发起的一项调查显示，银行普遍存在将保险、基金等代销产品当作银行理财产品销售的误导现象
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2012年03月16日
截至目前，山东欣康祺及其关联方欠新华制药的货款总额高达6073.17万元；但初步估算损失不会导致公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年度下降50%。
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2012年03月16日
今年以来，义乌自营出口形势不容乐观，危机意识仍待提高。
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2012年03月16日
俄罗斯当选总统普京离5月份就职还有近两个月时间，但他在新任期的三个基本政策取向已渐清晰：稳健革新政治、确保经济增长、推动平衡务实外交，从总体上保持近年来俄内政外交的延续性
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2012年03月16日
有传闻说美国和英国正考虑联合动用原油储备以平抑油价，但随后白宫予以否认。国际油价15日小幅下跌，伦敦北海布伦特油价收于每桶123.55美元，跌幅为1.14%；纽约油价收报每桶105.11美元，跌幅为0.30%
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2012年03月16日
赖兴巴赫说，希腊政府去年追缴的税款为9.46亿欧元，大大超过了原定4亿欧元的目标。但他同时指出，希腊政府应收而未收上来的税款还有80亿欧元，尽快把这些税款收上来对打击逃税现象非常重要
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2012年03月16日
由于贸易差额波动、实际使用外资下降和其他新兴市场经济体经济波动加剧，未来人民币汇率的双向波动特征将更加明显。
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2012年03月16日
拉加德说，国际货币基金组织参与的新一轮救助计划将使希腊能应对挑战，继续留在欧元区。希腊的当务之急是推行结构性改革，提高竞争力，并且有必要进一步进行大规模财政整顿，使其债务水平回归可持续的下降轨道
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2012年03月16日
标普称，下调乌克兰主权信用前景的原因是乌克兰与国际货币基金组织的贷款谈判陷入僵局，以及乌与俄罗斯就俄降低天然气价格的谈判未果
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2012年03月16日
公报显示，截至今年1月份的12个月里，海外旅游者在英国消费达到179亿英镑，同比增加6%；英国人在海外消费达到310亿英镑，同比下降2%
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2012年03月16日
肯尼亚《商业日报》报道，《经济学人》杂志旗下研究机构公布的最新报告显现，全球120个最具竞争力城市中，非洲有7个城市上榜，分别是南非的约翰内斯堡、开普敦和德班，埃及的开罗，肯尼亚的内罗毕，埃及的亚历山大和尼日利亚的拉各斯
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2012年03月16日
去年末以来，江苏省常熟市民间借贷崩盘事件频发。有银行信贷部人士表示，我们现在已经不做联保类贷款了，一般必须要有抵押物才能贷款
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2012年03月16日
俄财政部官员萨克维奇当天对媒体表示，今年2月15日至3月14日，俄罗斯乌拉尔牌原油出口均价约为每桶123.527美元。根据俄石油出口税计算公式，自下月起俄石油出口税征收标准应上调至每吨460.7美元
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2012年03月16日
“‘3·11’大地震发生前，日本企业来华参展的主要目的是常规的商品推介并寻找代理商。近一年来，随着中国市场对进口商品需求持续上涨以及日本国内经济不景气，日本企业主动靠拢中国市场的内涵正在发生变化。”傅禄永说
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2012年03月16日
目前常熟当地的银行已经“不做联保类贷款了，一般必须要有抵押物才能贷款”。