- 2012年03月16日鉴于欧元区和美国的经济没有复苏的迹象，为了寻求发展机会，ＣＥＯ们对中国寄予厚望。30%的全球ＣＥＯ认为，在未来的12个月中，中国将是其业务增长的重要市场
- 2012年03月16日苹果股票于周四早盘升至600.01美元，现在距离该股首次达到500美元价位的时间大约只有1个月左右
- 2012年03月16日报告显示，2011年其实现营业收入679.18亿元，同比增长36.23%；归属于上市公司股东的净利润272.86亿元，同比增长42.28%
- 2012年03月16日在目前的时点，可跟随趋势适当调整资金方向，适度减少周期性行业配置，增加低估值以及前期滞涨品种的配置，其中兼具防御及滞涨双重特征的消费板块就是很好的投资标的。
- 2012年03月16日北京目前真实租售房源约仅有11.96万套，而网络租售房源总计约200万套
- 2012年03月16日2011年全年，平安归属上市公司股东净利润为194.75亿元，同比增长12.5%，而2010年增幅为24.7%。基本每股收益2.50元，同比增长8.7 %。受股票市场大幅调整影响，中国平安保险资金总投资收益率为4.0%，低于2010年的4.9%
- 2012年03月16日证监会投资者保护局宣布将建立权威、专业的“中国证监会投资者保护网站”。这意味着投资者将有一个相对便利的渠道来维权
- 2012年03月16日年消费者申诉量较2010年有明显上升，增幅超过12%；申诉量最大的三类商品是家用电子电器、日用百货、家用机械；申诉数量最大的三类服务是电信服务(包括通信、游戏、下载、上网等服务)、居民服务、修理维护服务
- 2012年03月16日仅今年2月以来，基金参与网下申购的新股股份数累计已达228487.09万股，若按平均申报价19.31元简单计算的话，其对应的网下申购资金合计已高达441.21亿元
- 2012年03月16日“如果那么有钱的德国都不情愿增资，凭什么中国要这么做？”
- 2012年03月16日中铁物流集团并非为人们所熟知的国企中铁快运的关联公司，与铁路系统也没有任何关系，而是一家民营企业
- 2012年03月16日上海冠华曾于2010年6月冲刺IPO未果，今年2月8日二度闯关再次折戟
- 2012年03月16日至3月15日，累计有70家上市公司拟发行公司债，拟定发行总量为1094.6亿元。其中，已经完成公司债发行的有21家，发行规模达到406.8亿元，较去年同期的347.4亿元增长了17.09%
- 2012年03月16日受收购“贵州醇”消息的影响，维维股份本周接连涨停，吸引了不少网络关注。然而近日有媒体质疑，维维股份3月9日公告重大投资事项之前，相关信息就已在网络传开。
- 2012年03月16日为杜绝黄牛猖獗现象，苹果香港15日开始向消费者推出在线预定服务，采用“摇号预订、店内取货”的方式销售新一代iPad
- 2012年03月16日截至2012年1月，中国持有美国国债共计11595亿美元，较去年12月末的1.1519万亿美元增持76亿美元。而1月份的增持打破了持续半年的对美债的减持局面
- 2012年03月16日道琼斯工业平均指数上涨58.66点，报13,252.76点，涨幅为0.44%；纳斯达克综合指数上涨15.64点，报3,056.37点，涨幅为0.51%；标准普尔500指数上涨8.31点，报1,402.59点，涨幅为0.60%。
- 2012年03月16日食用盐中的碘含量标准不再全国“一刀切”，各地可以根据当地人群的实际碘营养水平，在规定范围内浮动添加。按照新标准，各地有望陆续推出三种不同含量的碘盐
- 2012年03月16日3月15日获悉，考研辅导机构启航教育集团涉案，两所地方分校的负责人被警方刑事拘留；教育部将在复试中采取补救措施
- 2012年03月16日中国移动在业绩发布会上披露，其3G用户突破5100万户，市场份额超过40%，TD手机户平均补贴按年下降近30%。董事长王建宙又指TD-LTE需要一段时间之后才对收入会有贡献
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