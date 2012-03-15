- 2012年03月16日据武汉铁路局内部人士透露，推迟原因非常复杂。“有的是因为信贷问题，贷款困难，工期推迟；有的施工质量难以统一，需要协调。”另外一位负责人称，“目前的要求是必须保证安全，开通时间是次要的。”
- 2012年03月16日30分钟的新闻结束后，电视上出现的一条酒类广告引起人们注意。更早有一条微博说，重庆卫视正在重新招募广告营销人员，准备重返商业广告市场。今年重庆卫视已有一个《星电影》节目获得企业冠名，制作人表示需要对冠名费保密
- 2012年03月16日茅台酒知识产权保护部表示，市面上标识称茅台生产的“商务庆典酒”、 “八十周年建军酒”、“军区专供酒”、“国家机关后勤采购特供酒”等已经停止生产并且召回，市面上流通的上述酒全系假酒
- 2012年03月16日谈到投资者适当性制度，这位负责人表示，说低收入和以退休金为生的群体可能不宜投资股市，是从投资者适当性角度出发的一种善意提醒。不提倡不是反对，也不是限制，更不是禁止，希望广大投资者朋友能够理解。
- 2012年03月16日根据国家的要求，所有监测点在选点的时候，需要离地面15-25米的高度，四周不能有明显的遮挡，50米范围内不能有明显的污染源。“比如市民所说的马路边，并不能够代表全市空气质量的状况，选点则要客观公正。”
- 2012年03月16日15日夜21时30分许，该局值班室接到救助信息：一艘220米长、32米宽，装有危险品的新加坡籍集装箱船“BARELI”轮在福建草屿南面附近海域搁浅，导致船体严重倾斜并断裂，船上21名外籍船员生命危在旦夕
- 2012年03月16日在中石油、中石化提出上调油价的提议之后，发改委15日向两大集团紧急征求成品油价格的发布形式，具体可能涉及吨升折算系数问题，要求在16日上报方案。此次调价不仅只是价格方面的调整公布，或许还有一些政策方面的微调出现。
- 2012年03月16日2012年春节期间，个别商家欺客宰客行为极大地影响了三亚声誉，在国内外引起不少讨论，三亚市政府对此高度重视，今年将重点打击商业欺诈违法犯罪
- 2012年03月16日一面享受着南海的航行自由，一面又无事生非，不停地重复南海航行安全问题。这并非出于无知，而是在有意混淆南海航行安全问题与主权争议问题的实质性差异，刻意制造一种舆论氛围，为冠冕堂皇地推行美国的战略铺路
- 2012年03月16日国家统计局曝光重庆永川区、山西河津市干预统计数据上报案例
- 2012年03月16日3月15日，史璞在微博上称，“3月13日下午3时，通许张副县长约见我，意思：死猪肉是个别现象，县政府已抓了，征求我意见。我答：向人民道歉！向上级检讨……”
- 2012年03月16日截止15日下午19时，搜救工作已完成。目前，相关善后工作正在积极有序进行。山东省政府现已成立事故调查组，依法开展事故调查处理工作
- 2012年03月16日据广西桂平官方通报，3月11日发生一起客船与货船相撞事故，截至3月15日中午，事故已致14人死亡，仍有6人失踪。最初当地官方公布事故仅有2人死亡、1人失踪，遭到质疑试图瞒报
- 2012年03月16日胡锦涛同志在十七届中央纪委七次全会上发表重要讲话，突出强调了在新形势下保持党的纯洁性问题，具有重大而深远的意义，大家要深刻学习领会、认真贯彻执行
- 2012年03月16日3月3日和3月7日，四川南充市的两名网友因为转发一个未得到官方证实的关于南充市中院副院长丑闻的爆料帖，分别被其所在的区公安分局拘留5日和10日，引起网友热议
- 2012年03月16日中国海监是国家海洋局领导下的海上综合执法力量，按照有关法律和职责的规定，依法维护中国海洋权益。此次巡航体现了中国政府在钓鱼岛及其附属岛屿主权问题上的一贯立场
- 2012年03月16日国内生产总值47.2万亿元，比上年增长9.2%；公共财政收入10.37万亿元，增长24.8%；粮食产量57121万吨，再创历史新高；城镇新增就业1221万人，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入实际增长8.4%和11.4%
- 2012年03月16日
- 2012年03月16日下一步会把央视曝光画面中涉及的员工逐个进行调查。如果牛肉饼掉地上拿起来继续加工制作属实，属于违反《食品安全法》，会受到行政处罚，要进行立案
- 2012年03月15日
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