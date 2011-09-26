也门总统强调将通过提前举行总统选举移交权力 2011年09月26日 萨利赫在讲话中承认，眼下的危机是也门历史上最严重的危机。他提议，在与反对党联盟达成一致的前提下提前举行总统和议会选举，通过选举来移交权力。

土耳其总理再次要求以色列就救援船事件道歉 2011年09月26日 埃尔多安在接受美国有线电视新闻网采访时说，目前土以关系已因救援船事件而“破裂”。他说：“我们要求他们道歉、给予赔偿，并永久解除对加沙的封锁。如果这些要求得不到满足，以色列和土耳其的关系永远不会恢复正常。”