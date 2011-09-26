- 2011年09月26日重组虚虚实实，蓄势待发，忽然又公告戛然而止。西藏发展的重组大戏最近上演了一出“捉放曹”。公告终止重组后，股价大跌。*ST盛润因重组消息迎来18个涨停。股市轮番上演重组戏码，其赌博性质却依旧没变。
- 2011年09月26日国内资金的松紧状况，仍然是趋势上影响资本流入流出的更为主要的原因
- 2011年09月26日在基数较高的情况下，8月CPI同比增速仍高达6.2%，而根据安信证券的统计，从去年8月至今年9月份，热钱流入已达2.2万亿。
- 2011年09月26日大约提升资本充足率42BP
- 2011年09月26日介入当前欧元区主权债务危机的利益攸关者很多，包括欧元区17个成员国、欧洲央行、国际货币基金组织等，因而各方应当采取协调步骤来应对当前的挑战，“统一发声”能帮助市场消除疑虑，这对于欧元区而言至关重要
- 2011年09月26日中国人民银行行长周小川获今年全球最佳央行行长奖，澳大利亚副总理兼国库部长韦恩・斯旺获最佳财长奖。
- 2011年09月26日本届年会取得了一定成果，而更重要的在于付诸行动。正如拉加德所强调的，世界经济复苏的希望仍在，应对危机的行动路径明晰，而关键在于“落实”
- 2011年09月26日一座号称全球最大的电池厂在居民区100米开外修建，事关居民健康的环境问卷调查令人大跌眼镜，涉嫌造假。更令人惊讶的是，3天就出台的环境评估报告竟然是为了获取国家补贴。
- 2011年09月26日比亚迪进入调整期，优化销售体系，提升品牌形象，成为其发展路途中必须转型的方向，一连串的风波也是其不得不面临的阵痛
- 2011年09月26日在美国前总统比尔-克林顿的文件箱里发现的月球岩石，被认为自他离开这里时，就从它的办公室消失了
- 2011年09月26日连拉18个涨停板的*ST盛润今日巨量限售股解禁，公司股票开盘即跌停
- 2011年09月26日《朝鲜日报》报道称，经有关方面22日确认，某通讯社下属综合频道采访人员在中朝边境采访时被中国警方拘留。
- 2011年09月26日本次调整实属意料之中。近期白银价格下跌，主要是受同期大宗商品市场整体下跌情况影响
- 2011年09月26日萨利赫在讲话中承认，眼下的危机是也门历史上最严重的危机。他提议，在与反对党联盟达成一致的前提下提前举行总统和议会选举，通过选举来移交权力。
- 2011年09月26日埃尔多安在接受美国有线电视新闻网采访时说，目前土以关系已因救援船事件而“破裂”。他说：“我们要求他们道歉、给予赔偿，并永久解除对加沙的封锁。如果这些要求得不到满足，以色列和土耳其的关系永远不会恢复正常。”
- 2011年09月26日沪深股市大幅低开，随后早盘急速上涨，沪指达到2440点附近，但好景未能得以持续指数很快回落
- 2011年09月26日铁路部门表示，按惯例，节前本来退票量就比较大，与降低退票费并没有直接关系。
- 2011年09月26日亿万富翁乔治•索罗斯上周六称，目前的危机比2008年更糟，欧元区主权债务问题可能会导致全球经济体面临财政和信贷紧缩
- 2011年09月26日上海期货交易所黄金期货周一开盘后不到一小时即跌停，跌幅5%，受伦敦市场金价下滑拖累。分析师目前认为，金价已上涨过度
- 2011年09月26日全国人大常委会副委员长周铁农说，农业和旅游业都是对国家长远发展具有战略意义的产业，都是新时期需要强力推动、创新发展的产业。
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