- 2012年03月15日
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- 2012年03月15日直复营销就是通过发送短信、电子邮件、拨打电话、实名制邮寄印刷品等方式为客户进行广告营销，他们可以依客户的要求，对拥有的1.5亿个人信息数据，按照地域、职业、身份、资产情况等各方面进行精准筛选
- 2012年03月15日这是一个别事件，将坚决严肃处理，以实际行动向消费者表示歉意
- 2012年03月15日一个人单独一项信息内容称作为一个字段，对外出售一个字段的价格是0.3元，信息越详细，价格越高，可以包括邮编、姓名、地址，电话、车型。
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- 2012年03月15日王岐山说，侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品形势依然严峻。要坚持标本兼治，宁断一指不伤九指，在建立长效机制的同时，要突出重点，明确阶段性目标。当前，要把打击制售假冒伪劣食品、药品、建材等不法行为作为重中之重
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- 2012年03月15日截至2011年9月末，部分银行手续费和佣金收入比上年同期增长超过80%，如民生银行为82.62%，华夏银行为80.23%，宁波银行手续费收入增长139.95%。
- 2012年03月15日中国平安15日晚间发布公告披露公司2011年年度报告，2011年公司净利润为194.75亿元，较2010年增长12.5%
- 2012年03月15日中华学生爱眼工程负责人称自己是国家派出的工作人员，但央视向国家相关部门采访后得知，该工程委员会为虚构机构
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- 2012年03月15日中国有关部门拘捕了渣打银行(Standard Chartered PLC)一名员工，理由是怀疑其协助客户的犯罪活动。此案可能令银行从业者为中国超级富豪打理财务时面临的风险得以凸显。
- 2012年03月15日“作为一家有效率的公司，我们的很多工作都是正常的。从管理层来讲，公司的经营状况是正常的，董事会也很了解公司的经营情况，任何结论都要有事实依据。
- 2012年03月15日对投资者提出的“应尽快准备注册制试行过渡”，该负责人表示：“注册制和审核制的实质性差别并不大，在那些实行注册制的市场，有些审查得比我们要严得多、细得多。”
- 2012年03月15日中国证监会投资者保护局负责人对“两会”期间提出的涉及资本市场热点问题进行了集中回应，该负责人对“上市公司协会成立的目的”表示：“其成立目的是做上市公司共同利益的代言人和守护人
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