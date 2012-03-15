渣打银行员工涉嫌协助客户犯罪被刑拘 2012年03月15日 《财经》综合报道 中国有关部门拘捕了渣打银行(Standard Chartered PLC)一名员工，理由是怀疑其协助客户的犯罪活动。此案可能令银行从业者为中国超级富豪打理财务时面临的风险得以凸显。