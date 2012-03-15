- 2012年03月15日具体措施包括：要求首次公开发行股票公司在招股说明书中做好利润分配相关信息披露；澄清独立董事、外部监事的相关立场和态度；引导上市公司明确股东回报规划；降低上市公司与分红相关的操作成本
- 2012年03月15日日方在“撞船事件”中的行为严重损害了中日关系，日方应多做维护两国关系大局的事情，而不是相反。
- 2012年03月15日该负责人指出，在具体措施上，近期将加大买方和承销商的定价责任，同时，提高股票流通性，加强对定价行为的监督和约束，严格落实参与各方的责任，对涉嫌“共谋”和操纵的行为及时予以惩处
- 2012年03月15日
- 2012年03月15日
- 2012年03月15日据监测数据显示，目前大白菜、芹菜、西红柿、白萝卜、土豆、圆白菜、大葱等超三成监测品种价格已达到或高于春节期间较高的价格水平。
- 2012年03月15日2011年11月上市的凤凰传媒，主要业务为图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售，其中，图书出版物主要包括教材和一般图书（含教辅）。而此次收购厦门创壹则意味着公司迈出出版发行行业，将触角伸向职业教育领域的教学软件
- 2012年03月15日王立军私自进入美驻成都总领馆滞留事件，性质严重影响恶劣，中央十分重视对王立军事件调查，这次市委主要领导调整是鉴于王立军事件造成的严重政治影响，中央从当前形势和大局出发慎重研究决定
- 2012年03月15日强调长期鼓励租房，在工业化、城市化大背景下房价短期看跌，长期仍有上涨空间。
- 2012年03月15日民生证券分析师王小勇在其报告中指出，投资者需要关注安徽水利经营性现金流出现大幅增长和房地产毛利占到公司总毛利的一半风险。
- 2012年03月15日其中参与交通银行A股增发包括财政部、社保基金、平安资产管理公司、中国一汽、上海海烟、中国烟草浙江公司及云南红塔等7名特定投资者；H股发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金
- 2012年03月15日京东商城单方取消订单已经构成了违约，他建议消费者遇到此类情况可以向工商或者消协投诉
- 2012年03月15日检测机构抽检中的不合格产品和公牛送检的合格产品因批次不同，导致结果大相径庭
- 2012年03月15日张洪明律师表示，索赔这件事确实很难，最重要的就是损失额度难以认定，之前从没有成功的先例
- 2012年03月15日该基金2007年期末可供分配利润为每份额0.6959元。根据基金合同约定，南方基金至少应将利润的90%分配给自己
- 2012年03月15日据了解，此次改进搜索技术属于谷歌历史上最大的调整，将可能影响到数百万依托谷歌排名搜索的网站
- 2012年03月15日乐视网（300104.SZ）昨日晚间发布2011年业绩，在全年营业利润同比大增1.2倍、较2010利润涨幅翻番的背景下，公司总负债的激增较好弥补了货币资金紧张的局面
- 2012年03月15日美国的贸易不平衡在加大，而中国经常项目盈余占比自金融危机以来已经显著下降，美国才是全球不平衡的根源，说明人民币已经处在比较合理的区间。
- 2012年03月15日央票是中国在特殊外汇储备管理体制及国际资本流入背景下的权宜之计。随着国际收支平衡表及外汇管理体制的改革，对央票的需要也就随之减弱。
- 2012年03月15日2012年2月3日南大光电因“临时危险化学品仓库未经消防验收和安全竣工验收合格，存放大量甲类危险化学品。”再次被安监局列出重大事故隐患整改项目名单，且限于2012年6月之前整改完毕
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