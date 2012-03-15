南大光电存大量甲类危险品 被列重大隐患整改名单 2012年03月15日 2012年2月3日南大光电因“临时危险化学品仓库未经消防验收和安全竣工验收合格，存放大量甲类危险化学品。”再次被安监局列出重大事故隐患整改项目名单，且限于2012年6月之前整改完毕

首套房贷利率优惠重现 四银行提出可据风险合理定价 2012年03月15日 几家相关银行分行负责人表示，虽然目前还未大范围针对首套房贷款利率进行明确下调，但针对优质客户的利率优惠已经展开，这也符合差别化的政策导向。

央行本周实现资金净回笼570亿元 2012年03月15日 至此，鉴于本周公开市场到期资金量仅有290亿元，央行共实现资金净回笼570亿元

老年人成寿险销售误导重点对象 保监会将严格监管 2012年03月15日 主要原因在于银保业务员片面夸大分红型保险产品的收益水平，而不讲明退保费用、现金价值和费用扣除等关键要素