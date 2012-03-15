- 2012年03月15日2012年2月3日南大光电因“临时危险化学品仓库未经消防验收和安全竣工验收合格，存放大量甲类危险化学品。”再次被安监局列出重大事故隐患整改项目名单，且限于2012年6月之前整改完毕
- 2012年03月15日獐子岛上市不到6年，近20名高管相继辞职，其频繁程度在A股史上亦属罕见
- 2012年03月15日“霸王条款”之下，企业也未能幸免。“我们在向银行贷款时被要求向银行存款是很常见的现象，存款比例不等，50%甚至100%都有过。”
- 2012年03月15日几家相关银行分行负责人表示，虽然目前还未大范围针对首套房贷款利率进行明确下调，但针对优质客户的利率优惠已经展开，这也符合差别化的政策导向。
- 2012年03月15日截止到2011年底，全国社保基金各大类资产的实际比例分别为：固定收益占50.66%，股票资产占32.39%，实业投资占16.31%，现金及等价物占0.64%。
- 2012年03月15日至此，鉴于本周公开市场到期资金量仅有290亿元，央行共实现资金净回笼570亿元
- 2012年03月15日2012年3月15日上午9点30许，关岭自治县对关索镇大岩新区(克蚂坡)土地平整进场过程中，1名男子在施工场地外自焚身亡。事故原因正在进一步调查中，当地党委、政府高度重视，将依法依规按程序处理
- 2012年03月15日申诉量最大的三类商品是家用电子电器、日用百货、家用机械，申诉量分别达到19．47万件、12．88万件和5．19万件，总计占到商品申诉量三分之二
- 2012年03月15日继今年1月获得大股东增持股后，中国石化（600028.SH）再获得大股东中石化集团支持，承诺择机向公司转让海外油气资产。今日盘面上，中国石化震荡走高，涨幅一度达到近2%
- 2012年03月15日3月15日，记者从鲁西化工(000830.SZ)获悉，公司拟停止建设年产20万吨有机硅项目二期工程,并将该募投项目剩余的募集资金约11.98亿元及利息收入，全部投入年产20万吨己内酰胺项目
- 2012年03月15日国务院总理温家宝14日在两会记者会上表示，如果有机会而且条件许可，他退休后很愿意到台湾自由行。
- 2012年03月15日重庆板块今日表现疲软，截止收盘，重庆板块跌，跌幅居前。个股涨少跌多，梅安森涨3.8%，华邦制药涨5.21%，重庆百货涨6.66%领涨；ST盛达跌4.58%，中国嘉陵、重庆实业和渝开发跌幅超过5%，重庆啤酒跌8.23%领跌
- 2012年03月15日截止收盘，沪指报2373.77点，跌17.46点，跌幅0.73%，成交1123亿元；深成指报10086.6点，跌8.33点，跌幅0.08%，成交1034亿元
- 2012年03月15日主要原因在于银保业务员片面夸大分红型保险产品的收益水平，而不讲明退保费用、现金价值和费用扣除等关键要素
- 2012年03月15日据统计，目前全球有超过9,000家PE管理运营着逾1.90万亿美元资产，其中并购基金占63.0%。受国际金融危机影响，风行了40多年的国际并购基金遇到重挫，而中国并购市场却在海外并购和国内企业兼并重组的促动下逆势上扬
- 2012年03月15日当下，房地产中介网站转卖用户个人信息似乎已经形成了一条产业链，广告短信、推销电话甚至可以准确叫出机主的名字，个人信息已无密可保
- 2012年03月15日消费者投诉信息中，比较典型的问题主要有：DSG变速器抖动、顿挫问题，安全气囊误爆问题，喇叭工作不良问题，发动机异常熄火问题，轮胎胎侧裂纹、鼓包问题。
- 2012年03月15日社保基金会于2003年6月开始投资股票，历年股票资产占全部资产的比例平均为19.22％，累计获得投资收益1326亿元，累计投资收益率为364.5％，年化投资收益率达到18.61％，比全部基金累计平均收益率高出10个多百分点
- 2012年03月15日报表显示，中国移动集团营运收入达5280亿元，比上一年度增长8.8%；净利1259亿元，比上一年度增长5.2%；每股基本盈利达到人民币6.27元，比上年增长5.2%
- 2012年03月15日抽查120种皮鞋产品,其中有113种产品符合标准规定，不倒翁、百思图等7种产品不符合标准规定，合格率为94.17%。不合格项目涉及帮底剥离强度和成鞋耐折性能
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