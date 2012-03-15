- 2012年03月15日2011年中国海外发展销售额再创历史新高达港币871亿元，净利同比增长逾2成至150亿港元，连续九年履行了对股东和投资者每年利润不少于20%增长的承诺。公司称将寻求香港和澳门增长机会
- 2012年03月15日随着汽车消费的扩大，汽车投诉量大幅升高。其中多数集中在质量安全问题、汽车售后服务等方面，如发动机质量缺陷、配件来源不明、刚过保养期就频繁出现质量问题等
- 2012年03月15日中国国内出口下滑，经济放缓，人民币升值动力减弱。2012年人民币汇率的波动区间或将会有所扩大
- 2012年03月15日中国移动在3月2日晚间发布公告称，鲁向东因涉嫌经济问题被调查。据《财经》记者从可靠渠道获悉，鲁向东被调查的起因是其下属举报曾经向鲁向东赠送过一套名贵家具。
- 2012年03月15日“占领华尔街”示威本月17日将迎来半年纪念日，示威运动半年来已花销数十万美元，目前遭遇资金枯竭目前仅剩3万美元。
- 2012年03月15日经济数据对投资者来说也是一个不折不扣的利空消息，英国工资率降低了，就代表工资缩水，购买力下降，市场萎缩，经济前景黯淡
- 2012年03月15日净利润创三年新高的同时，白云机场2011年实现营业收入42.39亿元，亦创三年新高
- 2012年03月15日在经济治理问题上，尽管两人采取的方式不一，卡梅伦实行财政紧缩，而奥巴马寻求加大投入，但两人强调他们共同追求的目标，即在实现经济增长的同时要让赤字下降
- 2012年03月15日雷恩当天访问葡萄牙，与总理科埃略、财政部长加斯帕尔、经济部长佩雷拉举行会谈，就葡萄牙执行与欧盟、国际货币基金组织达成的救援计划和深化改革等问题交换意见
- 2012年03月15日因生猪产品毛利率的增加，雏鹰农牧利润增长速度远超营业收入的增长至4.29亿元，创上市以来新高。公司将于今日开市起复牌
- 2012年03月15日卡梅伦表示，目前北约部队在阿富汗的任务正处于最后阶段。在这一阶段，北约部队将完成培训阿富汗部队使其承担起维护国家安全职责的重任
- 2012年03月15日“日经中文网”除了报道经济、产业、金融和新产品等日本和世界各国的财经信息之外，还将传递日本的文化、时尚和旅游等文娱信息，开辟日经精选、中国、政经观察、产业聚焦、穿梭日本等栏目，以要闻、专栏、解说和分析等形式报道财经信息
- 2012年03月15日史密斯批评高盛在经营和赚钱的时候“继续把客户利益放在次要位置”，称高盛现任首席执行官劳埃德·布兰克芬和总裁加里·科恩失去了对公司文化的掌控，并指出“公司道德沦落是对高盛长期生存最大的威胁”
- 2012年03月15日此间分析人士认为，目前部分投资者对下一届新政府的经济政策持观望态度，因此将资本留存海外。此外，俄政府近日计划征收奢侈品税，也在一定程度上加剧了资本外逃
- 2012年03月15日高盛执行董事格雷格·史密斯在《纽约时报》公开发表辞职信，抨击高盛金钱至上，奉行“有毒、破坏性的”企业文化
- 2012年03月15日惠誉认为，在当前英国政府债务高企以及经济复苏乏力的背景下，英国吸收进一步负面经济冲击的财政空间有限。“负面展望”意味着，在未来两年里，惠誉下调英国国债评级的可能性大于50%
- 2012年03月15日他说，美国近期消费增加的部分原因是储蓄下降，住房与商业地产开工在过去一年多时间内仍没有明显改善，尽管企业投资有所增加，但仍低于以往达到的峰值
- 2012年03月15日鲁宾警告说，第三轮量化宽松货币政策将使市场投资者质疑美联储防通胀的努力，也会使投资者质疑美国政府提高财政可持续性的承诺
- 2012年03月15日世界可可基金会宣布启动非洲可可发展计划，该计划将通过扩大国家间互动、改良品种、强化国有部门和私营部门的合作、建立市场导向的供需体系等方式提高可可产量。科特迪瓦、加纳、喀麦隆和尼日利亚有望受惠于该计划
- 2012年03月15日一些分析人士表示，金融危机之后，尤其是最近半年内一些因素相互叠加，导致航运业前景不确定性增加。但也有行业人士认为，航运业最终会走出低迷，而亚太地区的岸外业务和高技术含量、高附加值的船型的生产销售仍会是亮点
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