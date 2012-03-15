卡梅伦与奥巴马协调对热点问题的立场 2012年03月15日 在经济治理问题上，尽管两人采取的方式不一，卡梅伦实行财政紧缩，而奥巴马寻求加大投入，但两人强调他们共同追求的目标，即在实现经济增长的同时要让赤字下降

欧盟委员表示欧盟将继续支持葡萄牙应对危机 2012年03月15日 雷恩当天访问葡萄牙，与总理科埃略、财政部长加斯帕尔、经济部长佩雷拉举行会谈，就葡萄牙执行与欧盟、国际货币基金组织达成的救援计划和深化改革等问题交换意见

奥巴马说驻阿北约部队明年将转为支持角色 2012年03月15日 卡梅伦表示，目前北约部队在阿富汗的任务正处于最后阶段。在这一阶段，北约部队将完成培训阿富汗部队使其承担起维护国家安全职责的重任

日本经济新闻社开设汉语财经网站 2012年03月15日 “日经中文网”除了报道经济、产业、金融和新产品等日本和世界各国的财经信息之外，还将传递日本的文化、时尚和旅游等文娱信息，开辟日经精选、中国、政经观察、产业聚焦、穿梭日本等栏目，以要闻、专栏、解说和分析等形式报道财经信息

高盛部门主管发表辞职信抨击公司贪婪企业文化 2012年03月15日 史密斯批评高盛在经营和赚钱的时候“继续把客户利益放在次要位置”，称高盛现任首席执行官劳埃德·布兰克芬和总裁加里·科恩失去了对公司文化的掌控，并指出“公司道德沦落是对高盛长期生存最大的威胁”

今年前两个月俄罗斯资本外逃现象依然严重 2012年03月15日 此间分析人士认为，目前部分投资者对下一届新政府的经济政策持观望态度，因此将资本留存海外。此外，俄政府近日计划征收奢侈品税，也在一定程度上加剧了资本外逃

国际财经早报 2012年03月15日 高盛执行董事格雷格·史密斯在《纽约时报》公开发表辞职信，抨击高盛金钱至上，奉行“有毒、破坏性的”企业文化

美联储前主席认为美国金融改革仍需深入 2012年03月15日 他说，美国近期消费增加的部分原因是储蓄下降，住房与商业地产开工在过去一年多时间内仍没有明显改善，尽管企业投资有所增加，但仍低于以往达到的峰值

美前财长认为美联储再推量化宽松对刺激经济无助 2012年03月15日 鲁宾警告说，第三轮量化宽松货币政策将使市场投资者质疑美联储防通胀的努力，也会使投资者质疑美国政府提高财政可持续性的承诺

国际财经简讯 2012年03月15日 世界可可基金会宣布启动非洲可可发展计划，该计划将通过扩大国家间互动、改良品种、强化国有部门和私营部门的合作、建立市场导向的供需体系等方式提高可可产量。科特迪瓦、加纳、喀麦隆和尼日利亚有望受惠于该计划