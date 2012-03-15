英国政府考虑发行百年公债 2012年03月15日 英国历史上发行过两次类似的超长期债券。一次是“南海泡沫”事件后，为挽救英国金融体系而发债；另一次是在1932年发行超长期债券，用于支付第一次世界大战的支出。该债券利率为3.8%