- 2012年03月15日英国历史上发行过两次类似的超长期债券。一次是“南海泡沫”事件后，为挽救英国金融体系而发债；另一次是在1932年发行超长期债券，用于支付第一次世界大战的支出。该债券利率为3.8%
- 2012年03月15日合景泰富及中海宏洋亦计划发债融资。而在此前，龙湖、华润、中海、碧桂园、瑞房等房地产开发商也先后相应宣布发债融资，俨然已形成一股新的房企融资潮
- 2012年03月15日预算调节基金和地方结余掩盖了财政实际支出扩张的事实，2012年实际财政赤字可能翻番
- 2012年03月15日杨校生建议中国政府控制风电开发节奏，实验项目先行，稳步推进
- 2012年03月15日中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长李源潮同志在会上宣布了中央决定，称这次调整，是中央从当前形势和大局出发，经过慎重考虑决定的
- 2012年03月15日截止中午收盘，沪指报2388.25点，跌2.98点，跌幅0.12%，成交683.5亿元；深成指报10128.2点，涨33.33点，涨幅0.33%，成交647.2亿元
- 2012年03月15日在接受本轮测试的19家大型金融机构中，有15家机构顺利通过测试。但包括花旗集团、大都会保险、太阳信托银行和联合金融公司在内的四家机构至少有一项未能满足美联储测试标准
- 2012年03月15日公司因资金紧张，新增逾期贷款1.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.48%；公司逾期贷款总计7.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的456.64%
- 2012年03月15日中国实际使用外资金额连续四个月负增长，2月降至77.26亿美元，受欧债危机影响，欧盟对华投资延续了下滑态势
- 2012年03月15日商务部发言人回应美、欧、日有关稀土的指责，称中国无意通过扭曲贸易方式保护或内产业
- 2012年03月15日把现行税制下的对房地产按“土地面积”和“房产原值扣除一定比例后的价值”征税，改为按“市场评估值”征税。这也是目前税务部门认定的未来房地产税改革的大方向
- 2012年03月15日2011年，东北三省粮食产量达到2155亿斤，占全国粮食产量的18．9％
- 2012年03月15日这几年，我们贸易顺差占GDP的比重一直在下降，今年估计还会进一步下降。我们进出口贸易会进一步趋于平衡。
- 2012年03月15日这个贸易逆差的出现是多因素的，跟国内经济运行良好，企业信心提升，积极扩大进口补充库存有关；跟这几年政府一直在积极促进贸易平衡，出台了一些政策措施也是有关的。
- 2012年03月15日中方原材料出口管理的政策目标是正当的，主要目的是为了保护资源和环境，实现可持续发展。中方无意限制贸易自由，更无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业，我们的政策目标是符合世贸组织规则的。
- 2012年03月15日由于A380的机翼裂痕问题以及由此造成的预期业务损失，空客A380的最大客户阿联酋航空公司近期表示其将向空客公司寻求补偿。阿联酋航空总裁提姆·克拉克公开表示，受停飞影响，预计到3月底公司将最多损失9000万美元的收入
- 2012年03月15日对于七匹狼的频繁增发买房产的作为，有业内人士质疑，其有投资房产的倾向。
- 2012年03月15日2012年1-2月，我国境内投资者共对全球97个国家和地区的706家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资74.35亿美元，同比增长41.1%。
- 2012年03月15日2012年1-2月，外商投资新设立企业3005家，同比下降11.59%；实际使用外资金额177.23亿美元，同比下降0.56%。
- 2012年03月15日1-2月我国外贸进出口总值5330.3亿美元，比去年同期增长7.3%。
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