- 2012年03月15日广西正和从去年年初就开始了频繁减持。同花顺iFinD数据显示，去年3月至10月期间广西正和累计减持公司股份1.07亿股，累计套现6.65亿元
- 2012年03月15日“占领华尔街”示威运动半年来已花销数十万美元，目前遭遇资金枯竭
- 2012年03月15日同意钱颖一、陈雨露、宋国青担任中国人民银行货币政策委员会委员，周其仁、夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务
- 2012年03月15日2月份，商务部监测的3000家重点零售企业中，吃类商品销售额下降2.3%，穿类下降3.2%。
- 2012年03月15日商务部监测的3000家重点零售企业销售额增长8.3%，比去年同期放缓9.7个百分点。
- 2012年03月15日我国目前正在论证和规划火箭的重复使用性，在未来有望达到天地往返、重复使用
- 2012年03月15日薄熙来被免去重庆市委书记一职，张德江兼任
- 2012年03月15日中国石化集团公司表示，鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后，拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产
- 2012年03月15日经多方了解后获悉，中小企业私募债或有望成为交易所市场首推的创新品种。有业内人士乐观预计，今年全国两会之后，中小企业私募债有可能横空出世
- 2012年03月15日公司表示，已及时采取必要法律手段进行财产保全，并已全面停止与其之间的业务往来。但受其影响，公司可能遭受较大的经济损失不过，经初步估算，损失不会导致公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%
- 2012年03月15日英国《金融时报》14日发表社评说，中国政府加强稀土管控是要进行行业整顿，是合情合理的。在这个行业，不负责任的矿商乱开采的现象比比皆是。中国有理由出于环保和安全原因，实施行业整顿
- 2012年03月15日深交所要求，各会员单位创业板客户信息收集及风险测评比例应实现100%，即收录创业板客户基本信息及有效联系方式的比例应达到100%；完成创业板客户风险测评与后续评估的比例应达到100%
- 2012年03月15日中国石化集团强调，中国石化是其油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台
- 2012年03月15日支持上海证券市场扩大QFII投资规模和投资范围，探索在上海期货市场、黄金市场、金融衍生品市场等其他金融市场引入QFII制度
- 2012年03月15日购房人支付的购房定金须存入第三方监管的账号内，若开发商提供其他银行账号可拒绝支付。
- 2012年03月15日1月份，全国黄金企业实现工业总产值189.342亿元，同比增长35.60%；实现利润19.268亿元，同比增长36.18%
- 2012年03月15日商务部、工信部相关负责人13日分别表示，中国出于保护环境和资源的目的，整顿了乱开乱采的企业，未限制出口，去年出口配额甚至都未用完。中方将根据WTO争端解决程序，妥善处理有关磋商请求
- 2012年03月15日尽管遭遇了债权银行和合作伙伴的蜂拥诉讼追债，但在距4月15日“11海龙CP01”本息兑付日还剩一个月时，ST海龙及其子公司仍成功获得5家银行共计8.6亿元的贷款担保和额度为4000万元的综合授信担保
- 2012年03月15日分析人士指出，页岩气勘探开发十二五规划即将发布，相关行业迎来黄金发展期，可从分三步掘金受益股，受益顺序为勘探设备提供商—油田服务商—开采企业。
- 2012年03月15日张远忠介绍，这已经是投资者第三次向证监会投诉信达证券
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