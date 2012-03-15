- 2012年03月15日中国经济增长已经进入了所谓的"硬着陆"模式。
- 2012年03月15日13日中午1点左右， 韩国籍货轮“雅典娜”被发现在碣石湾海域进水下沉。据海事部门提供的消息，该船舶为散装化学品船/油船，这艘化学品船总重4699吨。接报险情后，广东省搜救中心立即启动应急预案，紧急救援
- 2012年03月15日截至昨日，已公布的414家年报显示有110家公司受到险资的关照，险资累计持股市值达233.75亿元
- 2012年03月15日如果中国通过改革来弱化对垄断行业的保护，长期来看，可能比不采取这样的措施增长约10倍。
- 2012年03月15日中国家族企业未来10年将全面进入“二世”时代。目前多达82%的“富二代”表示不愿主动接班，更不想承袭父辈们的辛苦与无助。
- 2012年03月15日分析人士透露，工商银行、农业银行、中国银行和建设银行此前共同召开会议研究差别化房贷政策，四大行将把首套房贷利率控制在基准利率以内。利率优惠有望在四大行重现，这可能形成示范效应
- 2012年03月15日1至2月份，全国房地产开发景气指数为97.89，比12月份回落了1个百分点，比去年同期回落5.01个百分点，国房景气指数连续9个月下滑。
- 2012年03月15日王建宙表示，如果有合适机会，中国移动希望以战略投资人的身份，成为欧美国家运营商的小股东。但到目前为止，除了在巴基斯坦的投资以外，中国移动在海外发展道路上进展有限
- 2012年03月15日中金所收盘后公布的每日结算会员成交持仓排名显示，3月14日，中证期货（中信证券的全资子公司）席位上猛增了4050手期指1204合约，并以7164手卖单量一跃超过国泰君安期货成为该合约的首席空头
- 2012年03月15日波士顿咨询集团之前曾发布一篇报告称，在对全球14个产业的712家上市公司进行调查后发现，2005年至2009年期间，三一重工股东回报率位居第五，在全球工程机械企业中排名第一，在中国大陆企业中排名第二
- 2012年03月15日长期看，要想维持制度的财务可持续性，就必须提高最低缴费年限和提高退休年龄
- 2012年03月15日截至上周末，两市股票账户总数为16675.76万户，其中有效账户数为13633.96万户；两市基金账户总数为3750.55万户。
- 2012年03月15日从诺基亚授权专卖店放出的预订广告来看，诺基亚Lumia 800将在4月正式上市，并且将搭载Windows Phone 7.5系统，而并非最新的Tango系统。此外，该机售价方面还是没有透露，据以前的猜测，诺基亚Lumia 800售价将在4000元以内
- 2012年03月15日对于新刑诉法第73条指定居所的监视居住，旧刑诉法本身就有，并非新法的发明。新法扩大了其适用范围后，原先要被关进看守所拘留的人，现在有了一个可以不被直接拘留和逮捕的新选项。事实上是变宽松了，是“拘捕”的缩小化
- 2012年03月15日2012福布斯全球亿万富豪榜上，大多数上榜女性的财产来自继承和婚姻。但是有一位女性———中国的吴亚军的财富可以说完全是白手起家创造而来
- 2012年03月15日其中，工行和建行的存贷比目标值分别由去年的62%和68%上调至2012年的63%和70%，上调幅度达2个百分点
- 2012年03月15日上海廉租房的租金标准参照住房所在地市场租金的80%确定，报同级价格主管部门和住房保障房屋管理部门核准后执行。
- 2012年03月15日现在明确规定，除无法通知的情形外，都要通知家属，更加规范化、法制化，与之前相比进步了。与一稿相比也有变化，一稿还规定“通知可能有碍侦查的情形”也不通知
- 2012年03月15日因筹划A+H两地配售新股周四停牌一天。有关报道称，汇丰、社保基金和财政部或参与此次定增。多家券商报告预计，此次融资或超400亿元
- 2012年03月15日多家机构14日最新数据显示，国内成品油价格调整参考的必要条件——三地原油22个工作日移动均价变化率至今已接近10%，业内普遍预期成品油调价时点已经来临。而有业内机构透露，两大石油公司已向发改委提交了成品油调价的建议
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