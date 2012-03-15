广西桂平沉船事故失踪人数至今未明 2012年03月15日 根据群众的统计，事故失踪人员共有18人，其中南木镇大黎村有9人失踪，南木镇三鼎村有3人失踪，石咀镇榄沙村有5人失踪，小汶村有1人失踪，失踪人员中还有5名未成年人。按此统计，事发时载客人数应为50人左右

美国防长称美军烧古兰经和枪杀平民系孤立事件 2012年03月15日 帕内塔对当地官员表示，美军焚烧《古兰经》事件和枪杀平民事件只是孤立事件，大部分美军士兵都在做正确的事情。美军也不会改变撤离阿富汗的计划。帕内塔说，“我能理解阿富汗民众对美军的不满，但是我们应该看到，我们的目标是一致的。”

美国向阿富汗出示录像证明美士兵单人枪杀平民 2012年03月15日 一名看过录像画面的阿富汗官员说，监视录像显示，这名士兵走回基地，放下武器，然后举手投降

美国枪杀16名平民士兵被送出阿富汗 2012年03月15日 柯比说，这名士兵被送出阿富汗是出于“法律方面的考虑”，因为阿富汗没有“合适的扣押设施”，但这不代表这名士兵不会在阿富汗受审，因为当前讨论这些诉讼细节还“为时过早”。柯比没有说明他的去向