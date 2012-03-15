- 2012年03月15日多家机构14日最新数据显示，国内成品油价格调整参考的必要条件——三地原油22个工作日移动均价变化率至今已接近10%，业内普遍预期成品油调价时点已经来临。而有业内机构透露，两大石油公司已向发改委提交了成品油调价的建议
- 2012年03月15日视察中，郝鹏一行还暗访检查了自治区外办和西藏电力有限公司等单位值班带班情况。看见各单位安保措施严密、防范机制健全，郝鹏给予了充分肯定
- 2012年03月15日孩子们有从偶像那里获得正面动力的需要。我们现在提供给他们的榜样虽然是正面的，但一些榜样和偶像比较“干瘪”，内涵不够丰富，经常不被当成普通人来塑造，孩子们不喜欢。于是有着偶像需要的孩子会把目光投向明星
- 2012年03月15日中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏接受媒体采访时表示，当前已经到了应上调国内成品油最高零售价的时候了。市场人士对此信号也反应强烈，并预期“两会”结束后油价极有可能马上上调
- 2012年03月15日杨洁篪说，中方致力于推动叙利亚问题的政治解决，中方最近提出了6点主张，中国外交部官员多次访问叙利亚及有关地区国家，与相关各方交流看法并做工作，敦促叙各方止暴、对话，支持国际社会为政治解决叙利亚问题所做的积极努力
- 2012年03月15日各类学术不端行为的举报统一由当事人所在高校组织调查。高校接到举报材料后，由校学术委员会(或学风委员会)组织不少于5人的专家组，从学术角度开展独立调查取证，客观公正地提出调查意见，并向当事人公开
- 2012年03月15日公安部要求对执法办案场所开展规范化改造，办案区与其他功能区实行物理隔离并安装电子监控设备，犯罪嫌疑人被带至公安机关后必须直接进入办案区；看守所讯问室实行物理隔离，确保讯问人不直接接触在押人员，并实行全程录音录像
- 2012年03月15日反垄断局副局长张光远称，电信反垄断调查不是针对企业所具有的市场支配地位，而是针对滥用市场支配地位行为。
- 2012年03月15日根据群众的统计，事故失踪人员共有18人，其中南木镇大黎村有9人失踪，南木镇三鼎村有3人失踪，石咀镇榄沙村有5人失踪，小汶村有1人失踪，失踪人员中还有5名未成年人。按此统计，事发时载客人数应为50人左右
- 2012年03月15日1-2月的用电数据较去年同期骤降了近6个百分点，这其中一部分原因是今年1月份节假日偏多、电力需求偏少，加之去年1月基数偏高，因此今年1月用电量同比增速为负值。而另一个原因则是实体经济增长放缓态势明显
- 2012年03月15日帕内塔对当地官员表示，美军焚烧《古兰经》事件和枪杀平民事件只是孤立事件，大部分美军士兵都在做正确的事情。美军也不会改变撤离阿富汗的计划。帕内塔说，“我能理解阿富汗民众对美军的不满，但是我们应该看到，我们的目标是一致的。”
- 2012年03月15日道琼斯工业平均指数上涨16.42点，收于13,194.10点，涨幅为0.12%；纳斯达克综合指数上涨0.85点，收于3,040.73点，涨幅0.03%；标准普尔500指数下跌1.68点，收于1,394.27点，跌幅为0.12%
- 2012年03月15日华生认为，今年的政府工作报告定调GDP增速7.5%，未来一段时间内，中国的宏观政策不会发生大的转向，中国经济会平稳、较快发展。从这个意义上说，对股市的影响不会很大。
- 2012年03月15日优酷股价周三创下一个多月以来的最高跌幅，引领在美上市中国互联网类股下跌，原因是市场猜测优酷收购土豆网的价格过高
- 2012年03月15日一名看过录像画面的阿富汗官员说，监视录像显示，这名士兵走回基地，放下武器，然后举手投降
- 2012年03月15日北京某律师事务所收集到372位使用7速DSG变速箱车主反映的信息显示，DSG的故障并非个案
- 2012年03月15日宋丽萍透露，有部分券商客户新开账户同时开通创业板交易的比例甚至高于80%，表明部分券商可能对新入市客户开通创业板交易的风险提示不足，把关不严。
- 2012年03月15日柯比说，这名士兵被送出阿富汗是出于“法律方面的考虑”，因为阿富汗没有“合适的扣押设施”，但这不代表这名士兵不会在阿富汗受审，因为当前讨论这些诉讼细节还“为时过早”。柯比没有说明他的去向
- 2012年03月15日刑事诉讼法1979年制定，1996年第一次修正。这部旨在打击犯罪、保障人权的基本法律，在历经16载社会变迁和司法实践的积累之后，再一次做出重要修改
- 2012年03月15日郭树清表示，目前新股发行价格还是太高，接下来，监管部门将进一步提高市场运行的透明度，进一步强化信息披露有关要求，让发行人、中介机构、投资者等市场各个方面都发挥作用，推进新股发行制度的改革与完善
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