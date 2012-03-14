温家宝在2012中外记者会上引用的古诗文出处 2012年03月14日 在回答台湾《中国时报》记者提问时，温家宝总理所说，“情天再补虽无术，缺月重圆会有时”，出自清林朝崧的《送吕厚庵秀才东归二首》。

叙利亚军队控制西北部城市伊德利卜 2012年03月14日 经过数天激战，政府军和安全部队完成对伊德利卜市中部和北部市区自由军的清剿。政府军逮捕了企图逃离该市的数十名武装人员

工商总局规定网络团购要保障消费者索要单据退货退款等权利 2012年03月14日 意见明确规定，禁止欺骗性有奖销售行为，并鼓励团购网站经营者引入第三方公正机构对各类促销活动进行监督，以保障促销活动的公平、公正

工商总局规范网络团购 经营者承担七项责任义务 2012年03月14日 对团购商品（服务）供应者的经营主体资格和团购商品（服务）质量建立审核制度；以合同形式明确与团购商品（服务）供应者、消费者之间的权利、义务和责任；团购商品（服务）供应者商业秘密和消费者个人信息保护；不正当竞争行为禁止

民间金融阳光之路 2012年03月14日 李德林 企业主面对高利贷之压，打死都不说出背后非富即贵的债权人，民间金融脆弱的信用容易瞬间消失，法律的监管跟民间金融的阳光化势在必行。