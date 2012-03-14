- 2012年03月14日在把保险当银行理财产品销售的误导现象中，中国邮政储蓄银行、招商银行与光大银行排名前三
- 2012年03月14日市场把总理的说法解读称短期就要房价迅速下降，这并不是实事求是的。市场可能没有看到的是，总理说房价要降，收入也要调(上调)。它是一个降一个升，这两个过程使得房价比较合理
- 2012年03月14日芝华士败诉的一个重要原因在于 “出名不够早”：其所提交的证据材料不足以证明在芝华士服装商标申请注册日之前，“CHIVASREGAL”商标已经是公众广为知晓的驰名商标
- 2012年03月14日这些缺失的条款包括：将发行实体或特殊目的机构与现金流产生实体相联的连带违约条款；旨在防止相关公司将自身资产用于偿还其它债务的消极担保；以及对未来借款的限制。
- 2012年03月14日当政治风暴来了之后，你才知道人的脆弱。那时法制还不健全，对于来自外界的人生攻击乃至伤害，你毫无还手之力
- 2012年03月14日这一失业人数比2011年8月至10月间的失业人数增加2.8万人，失业率增加0.1个百分点，是自去年5月以来的最低季度增幅。去年第四季度，英国失业人书也为267万人，失业率也是8.4％
- 2012年03月14日2011年6月28日，杨胜华回国后向温州市鹿城区检察院投案自首。因案情重大，同年7月21日，温州市检察院以涉嫌贪污罪、挪用公款罪依法决定逮捕杨胜华
- 2012年03月14日分地区来看，监测的所有省区市大葱价格均上涨，北京、山东、山西、河北涨幅居前，在44.1%-64.0%之间，内蒙古、辽宁、吉林、河南、广东、海南的涨幅超过30.0%，其中北京、海南的大葱价格均在每斤5元以上。
- 2012年03月14日记者在招股书中发现，公司2011年末存货账面价值高达38.63亿元，占总资产的56.82%，而同样是服装制造业上市公司，大杨创世（600233）存货占总资产的比例仅为11.92%，而七匹狼（002029）的占比也只有16.23%
- 2012年03月14日
- 2012年03月14日在回答台湾《中国时报》记者提问时，温家宝总理所说，“情天再补虽无术，缺月重圆会有时”，出自清林朝崧的《送吕厚庵秀才东归二首》。
- 2012年03月14日经过数天激战，政府军和安全部队完成对伊德利卜市中部和北部市区自由军的清剿。政府军逮捕了企图逃离该市的数十名武装人员
- 2012年03月14日意见明确规定，禁止欺骗性有奖销售行为，并鼓励团购网站经营者引入第三方公正机构对各类促销活动进行监督，以保障促销活动的公平、公正
- 2012年03月14日对团购商品（服务）供应者的经营主体资格和团购商品（服务）质量建立审核制度；以合同形式明确与团购商品（服务）供应者、消费者之间的权利、义务和责任；团购商品（服务）供应者商业秘密和消费者个人信息保护；不正当竞争行为禁止
- 2012年03月14日普益财富认为，流动性因素成为近期影响金价的重要指标
- 2012年03月14日虽然地方政府融资平台可能更容易获得融资，但除非经济增速急剧放缓，否则中国可能基本不会调整货币政策。
- 2012年03月14日企业主面对高利贷之压，打死都不说出背后非富即贵的债权人，民间金融脆弱的信用容易瞬间消失，法律的监管跟民间金融的阳光化势在必行。
- 2012年03月14日因供应商在制造过程中出现偏差，可能导致喇叭接地回路中的转向柱轴承导电性能降低，极端情况下可能出现按压喇叭偶尔不响的现象，影响用户使用
- 2012年03月14日最高同时在线帐户数同比增长19.8%达1.527亿
- 2012年03月14日陆挺维持对2012年内还将两次下调存款准备金率的判断，时点分别在二季度和三季度
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