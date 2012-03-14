中国调整重大技术装备进口税收政策 助新兴产业升级 2012年03月14日 从今年4月1日起，对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等进行调整。