- 2012年03月14日陆挺维持对2012年内还将两次下调存款准备金率的判断，时点分别在二季度和三季度
- 2012年03月14日周其仁、夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务，钱颖一、陈雨露、宋国青担任货币政策委员会委员。
- 2012年03月14日*ST大地（002200）3月14日晚间公告，公司涉嫌欺诈发行股票一案将于3月15日9时30分在云南省昆明市中级人民法院第二法庭开庭审理，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自3月15日开市起停牌
- 2012年03月14日“现在每天晨会都强调通过交叉销售提升综合金融经营的理念。”有深发展员工告诉记者。基于此理念，深发展确定了以贸易融资和信用卡业务为主导的“最佳银行战略”发展目标
- 2012年03月14日一方面，望京SOHO等期房每个月都有大量投入，如果不涨价就是降价。另一方面，目前提价有足够空间，现在价格和政府批复的望京最高限价还有一定距离。最后，北京上海办公楼的租金上涨的幅度非常大，空置率很低。
- 2012年03月14日财政收入增长创下世界奇迹，两会上改革之声四起，财政部长直呼有误会。面对居民消费支出占比不断下降的事实，为了约束地方官员的税收竞赛，税改已成当务之急
- 2012年03月14日佛山市住建部门明确提出，今年的调控任务是商品房销售平均价格上涨控制在10%以内，比去年提出的12%更加严格，这也是根据今年佛山GDP10%的增速目标挂钩确定的。
- 2012年03月14日中海地产惯用的策略是，保证中间价位的成交，高端产品一直保持在稳定的价位。在市场低迷情况下，为了保证销售率，就拿出非高端项目出来进行降价促销活动，通过其他产品线来弥补地王所产生的亏空。
- 2012年03月14日3月14日，铁汉生态发布2011年年报，公司实现营业总收入8.25亿元，增长98.3%；实现净利润1.4亿元，同比增长117.13%，对应摊薄后的EPS为1.2元
- 2012年03月14日获超额认购9倍，公司决定将发行金额由原来计划的5亿美元增加至7亿美元
- 2012年03月14日
- 2012年03月14日毛新宇首提反腐议案的背后，已经有人连续七年死磕官员财产公开。当腐败越来越复杂，利益的重新调整阻力重重，甚至侵吞改革成果，反腐已经成了改革的突破口，必须通过立法来打造“阳光政府”。
- 2012年03月14日据介绍，2012年6月1日前,对于已预存话费并存在有效期限制的客户,中国电信将推出取消预存话费有效期限制的方案, 由客户自主选择。但取消预存话费有效期的相关安排不适用于向客户赠送的话费。
- 2012年03月14日梅山港区口岸和宁波港北仑港区四期2号泊位同时获得批准进行开放。涉及梅山岛全部27公里海岸线，包括已建和在建的1-5号集装箱码头泊位，以及1-2号多用途码头泊位。
- 2012年03月14日截至2012年2月末，中国工商银行管理的养老金个人账户已经达到1041万户，托管养老金基金1900多亿元，成为国内首家管理个人账户超过千万户的养老金管理机构
- 2012年03月14日亚洲开发银行（亚行）在去年共收到225份腐败或违反诚信的指控，这导致34名个人及31家公司被取消了与亚行进行业务往来的资格
- 2012年03月14日将2012年中国经济增长率的预测从8.3%提高到8.6%
- 2012年03月14日金融领域一旦真的从温州民间金融试点寻求突破口，那就意味着中国经济制度变革又多了一条牛腿作为支撑。
- 2012年03月14日墨西哥是中国的“老朋友”，却是最后一个为中国加入WTO签字的国家。前墨西哥总统埃切维里亚曾对她说：“是我们‘抬轿子’把你们‘抬’进联合国的。现在不能光讲钱，也要讲情义。”
- 2012年03月14日从今年4月1日起，对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等进行调整。
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