- 2011年09月26日好买基金表示，目前市场处于的大环境，是经济回落及通胀从高位向下回落的过程中，对于权益类资产而言，仍处于不利的区间。其次，货币政策仍处于较紧的状态，短期内难改变。最后，股市供给向上，需求向下，短期仍有压力
- 2011年09月26日与原办法相比，此次新办法明确，国家设立CDM项目审核理事会，项目审核理事会组长单位为国家发改委和科技部，副组长单位为外交部，成员单位为财政部、环保部、农业部和中国气象局，其各自有明确职责。
- 2011年09月26日本周限售股解禁数量环比增长近5成，但市值环比增长不到2成，其中*ST盛润、比亚迪分别于周一、周五解禁部分股份。
- 2011年09月26日央行行长周小川日前表示，中国总体财政和货币政策基调不变，但要警惕国际经济出现意外和比预期更严重的问题，货币政策需要留有充分的针对性和灵活性的余地
- 2011年09月26日有着京城第一贪官之称的北京市门头沟区原副区长闫永喜向市高院提起了上诉。闫永喜对部分罪名不认可，更是否认了全部贪污指控。
- 2011年09月26日马英九日前在接受美国学者专访强调，维持两岸和平对台湾发展很重要，两岸斗争几十年，今天频繁互动已经不容易，要更有耐心与坚持。
- 2011年09月26日吴敬琏强调，不对国有经济进行彻底的改革，就不可能建立市场机制在资源配置中起基础性作用的市场经济体系，不改革国有经济就无法实现共同富裕。
- 2011年09月26日债基今年来暴跌5%，为债基历史上最大跌幅。可转债的暴跌已经成为债基最大杀手，多数跌幅居前的债基配置可转债的比例均超过30%。一些去年靠打新表现抢眼的债券基金在今年翻了船，打新破发造成了较大损失
- 2011年09月26日9月24日凌晨2时左右，在潜逃14天后，河北省深州监狱在押犯人王振轻在河南郸城县宁平镇芦庙村落网。
- 2011年09月26日25日，第八届中国国际中小企业博览会暨中泰中小企业博览会在广州闭幕。
- 2011年09月26日因上周wind金融板块资金净流出环比增长逾5倍，上周整体资金净流出环比增长近5成至207亿元
- 2011年09月26日9月14日，外逃至澳大利亚8年的原南海市置业公司经理李继祥因洗钱罪被澳大利亚昆士兰州高级法院判入狱26年。被李继祥转移至澳大利亚的价值4000万元的财产已有近3000余万元收缴至国内。这是我国与澳大利亚联手成功追诉外逃贪官的第一案
- 2011年09月26日宁波唐鹰服饰有限公司董事长胡绪儿失去联系已近一月。奉化市人民法院称目前已受理了工商银行奉化支行对唐鹰破产清算申请的裁定。
- 2011年09月26日汇添富策略回报基金经理顾耀强表示，从股市的表现来看，投资者投出的依然大多是不信任票。投资者的疑虑是因为现在我们处于一个复杂而艰难的环境中——一半源自外部，一半来自内部
- 2011年09月26日北京大学国家发展研究院教授宋国青近日表示，宏观政策从严厉紧缩转到相机调整包括适度宽松的条件已经具备，因为现在有利的变化正在发生。
- 2011年09月26日业内人士分析，中国水电主动下调发行规模，主要是为大盘减压，同时也为其股票在上市后能有更好表现
- 2011年09月26日这是阿里巴巴首次将业务分拆上市
- 2011年09月26日中美物价比较这一话题之所以能引起如此强烈的关注，根源于人们特别是一些大城市的居民对目前生活压力过大的敏感。
- 2011年09月26日从目前市场情况看，壳资源的净值大致在3000万-1亿元之间，如果壳企业本身资产有附加值，那么借壳、买壳的成本会更高
- 2011年09月26日新华社海口9月25日专电（记者陈锐、王晖余）伴随国庆节的临近，白酒产品开始进入消费旺季。近日，白酒巨头五粮液集团有限公司正式发布提价通告，大幅上调其白酒产品出厂价格，涨幅约20％－30％。自此，海南白酒价格普遍出现大幅上涨
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