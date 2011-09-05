- 2011年09月05日上市公司把富余的资金拿去赚钱，进而提高公司股价，这看似对投资者有利。但是，这种副业收入伴随着高风险，部分上市公司的贷款收益甚至超过主业，其中不乏违规之处。由此带来的市值增长必然难以持续。
- 2011年09月05日最终买单者又变成了地方政府和中央政府。中央低估了在“分税制”后，地方政府对于银行贷款的需求。一些列的影响下，高校债务危机凸显。
- 2011年09月05日茅于轼表示，政府应将民间借贷合法化，应放开民间银行、放开垄断领域。
- 2011年09月05日茅于轼表示，高利贷不是剥削。民间借贷的主要障碍是人们不懂得放高利贷是为社会创造财富，是利人利己、利国利民的大好事。导致民间借贷利率高企的推手其实是国家对金融的垄断。
- 2011年09月05日各分项保险收入均超额完成预算，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金和工伤保险基金的总支出均低于预算水平
- 2011年09月05日中国央行副行长马德伦周日(9月4日)表示，尽管近期物价水平还是比较高的，但物价会在波动中缓慢回落，物价涨幅总体上是可以控制的。
- 2011年09月05日现在的民间借贷，就是所谓地下钱庄就是给中小企业贷款。现在的政策下，中小企业贷款受到很大的影响。让中小企业背高利贷，“我估计他背四五个月，顶多背六个月就垮的。”
- 2011年09月05日在此之前，菲律宾海军已从美国购买了一艘二手巡逻舰，8月刚刚从美国抵达菲律宾
- 2011年09月05日去年9月，冰岛议会激烈辩论后以33票赞成、30票反对的微弱多数，同意把哈尔德送交该国专门为部级以上高官设立的“特别法庭”审判
- 2011年09月05日报道称，职位空缺的原因是德国外交部官员在日本福岛第一核电站事故发生之后，担心核污染问题，不愿意赴日工作
- 2011年09月05日现在国内经济已经到了一个增长内在动力急剧衰落的时刻，但是我们太注重于反通胀。如果年内不做政策调整，中国经济会出现二次探底。
- 2011年09月05日另外还有一个飓风正在加勒比海域附近，美国飓风中心称这一名为“卡迪亚”的飓风目前为二级，最高风速达每小时一百英里，但目前估计不会在美国本土登陆
- 2011年09月05日尽管汇率升值有助于控制输入型通胀，但不会成为控制通胀的主要手段；在逐步增加汇率灵活性的同时，汇率大幅升值的可能性不大
- 2011年09月05日“地下金融系统正在吞噬着产业资本的利润，侵蚀实体经济，并将把高成本借贷转嫁给消费价格。不受金融监管的活动太盛，会创造各种各样的贷款和准货币，使得市场的流动性风险大为增加，甚至架空了整个货币政策和信贷政策。”
- 2011年09月05日8月北京市租赁成交楼盘超过2000个，预计成交量超9.5万套，平均租金3250元，较去年同期上涨11%。
- 2011年09月05日有专家称，愈发火爆的民间借贷，愈演愈烈的高利贷现象正在给中国经济金融市场带来巨大危害，正在危及宏观调控手段的有效性。
- 2011年09月05日有村民告诉记者，王家儿子在外做工程，与犯罪嫌疑人之妻有情感纠葛。犯罪嫌疑人到村里寻找妻不成，遂起杀心，将王家老夫妻俩及孙女杀害。李家听到动静查看，不想也被全部灭口
- 2011年09月05日温州中小企业促进会会长周德文近日发表文章称，民间借贷愈演愈烈，民间借贷的风险在累积，在未来存在风险大暴发的可能越来越大，应引起政府、社会、借贷双方的高度重视。
- 2011年09月05日马光远指出，央企本身非常特殊，不仅仅是有了董事会、有了董事会解聘掌门人的权力，就足以形成制衡机制的。
- 2011年09月05日汇丰中国今日发布的8月服务业PMI调查显示，由于新接业务增长继续放缓，汇丰服务业PMI从53.5降至50.6，仅微弱高于荣枯分水岭50，为调查历史最低值
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