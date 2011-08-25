- 2011年08月25日阿盟秘书长阿拉比在埃及说：“我们一致认为，现在是利比亚恢复在阿盟合法席位的时候了。全国过渡委员会将是利比亚国家的合法代表。”
- 2011年08月25日专家警告，未来几个月内，随着经济增长减缓，澳大利亚将有10万人面临失业。
- 2011年08月25日影响当前中国经济稳定运行的不利因素不少，其中之一是价格总水平仍可能高位运行。
- 2011年08月25日中国前期为应对物价过快上涨的紧缩政策对出口企业造成很大影响，广东沿海小企业资金非常困难，有的已经出现资金断裂
- 2011年08月25日现在的经济适用房既违反了市场化原则，又违反了广义社会保障的公平原则。经适房制度是计划经济思维的一种产物，由政府包办了本应由市场解决的问题，它面临一些难以突破的瓶颈困境，便是必然的了。
- 2011年08月25日巴菲特3月份同意以约90亿美元收购全球最大的润滑油添加剂生产商Lubrizol。伯克希尔-哈撒韦3月14日称，其将为每股Lubrizol股票支付135美元现金。此收购交易还包括7亿美元的净债务。
- 2011年08月25日美国国家公园管理处在声明中说，华盛顿纪念碑结构复杂，管理处将继续进行内部检查，以确定重新开放的时间。检查期间，纪念碑将关闭。
- 2011年08月25日花旗表示，金融市场环境突然趋紧，加上怀疑货币和财政刺激措施是否存在打破经济与市场间恶性循环的空间，这两方面因素加剧了全球经济的下行风险。
- 2011年08月25日截至2010年11月1日，中国60岁以上的老年人达1.78亿，成为全世界唯一一个老年人口超过一亿的国家。
- 2011年08月25日公告同时表示，将充分尊重各成员国选举机构的独立性。南盟选举委员会只有在受到成员国政府邀请的情况下才会派遣观察小组对选举进行监督
- 2011年08月25日北京兵源枯竭现实，预示老年社会人口危机可能提前来临，这对中国经济来说，高储蓄率将不再，支撑之前高速增长的基石消失，我们很快将面临一系列问题
- 2011年08月25日戴蒙德建议，美国应该像中国那样兴修公路、铁路和桥梁，这样可以吸引失业劳动力和资本
- 2011年08月25日据外媒24日报道，菲律宾总统阿基诺将于8月30日至9月3日对中国进行国事访问。两国领导人之间至少有五六份协议有待签署，其中包括一份“贸易和经济合作的五年发展计划”
- 2011年08月25日国会预算局表示，尽管美国两党通过了减赤妥协方案，但联邦政府并不能扭转赤字继续攀升的局面，在未来10年内，美联邦政府的赤字仍将净增长约3.5万亿美元
- 2011年08月25日在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，29%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出12个百分点
- 2011年08月25日据外媒24日披露，朝鲜今年加强了与伊朗的合作，并向其提供了一套能够帮助伊朗制造核武器的计算机程序。这套名为“蒙特卡洛N-粒子扩展”（MCNPX2.6.0）的软件被广泛用于民用领域，但受到严格的出口控制，因为它也能被用来研发核武器
- 2011年08月25日飞船碎片坠落在人烟稀少的山区。由于飞船的燃料在大气层中会燃烧殆尽，所以这次事故未必会给当地带来严重的生态问题
- 2011年08月25日对统一定价的药品品种国家将分批确定。对《国家基本药物目录》中的药品，将按照循序渐进、分期分批的原则逐步实行国家统一定价
- 2011年08月25日印尼交通部长农贝里说：“飞机失事的原因不是设备故障，而是操作失误。最终调查报告快完成，将很快公布”
- 2011年08月25日进入8月份以后，猪肉价格又重拾升势。猪肉后臀尖价格达到31.18 元/公斤，环比上涨0.3%，五花肉价格为30.22元/公斤，环比上涨0.4%。在8月上旬，猪肉后臀尖的价格环比持平，但五花肉价格环比上涨0.1%
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