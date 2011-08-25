南美洲国家联盟将建立地区选举监督机构 2011年08月25日 公告同时表示，将充分尊重各成员国选举机构的独立性。南盟选举委员会只有在受到成员国政府邀请的情况下才会派遣观察小组对选举进行监督

美国仍面临严峻的预算和经济挑战 2011年08月25日 国会预算局表示，尽管美国两党通过了减赤妥协方案，但联邦政府并不能扭转赤字继续攀升的局面，在未来10年内，美联邦政府的赤字仍将净增长约3.5万亿美元

得州州长佩里领跑共和党总统竞选阵营 2011年08月25日 在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，29%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出12个百分点

俄航天署说货运飞船发射失败不会对国际空间站造成影响 2011年08月25日 飞船碎片坠落在人烟稀少的山区。由于飞船的燃料在大气层中会燃烧殆尽，所以这次事故未必会给当地带来严重的生态问题