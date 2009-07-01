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  • 索罗斯：有效市场假说破产《财经》实习记者 龙周园 07月02日 13:59

    索罗斯认为，金融市场无法自我平衡，且容易产生泡沫

  • 伊拉克油气田大招标为何不欢而散《财经》记者 陈竹 07月02日 13:36

    内部政治压力使得伊拉克石油部开出过于苛刻的条件，八项油气田项目招标仅有一个成功

  • 商务部期望“陆资赴台”更开放《财经》记者 王姗姗 07月02日 13:32

    商务部副部长陈健表示，希望台湾当局开放更多的投资领域，未来商务部将考虑在岛内设立常驻办事机构

  • 民企馆亮相上海世博会《财经》实习记者 张丽华 07月02日 12:31

    民营企业作为一个群体联合组馆参展，这在世博会历史上没有先例

  • 四大行6月信贷新增4970亿元《财经》记者 温秀 07月02日 12:30

    工、农、中、建四大行6月人民币贷款增量分别为640亿元、1770亿元、1770亿元、790亿元，季末突击放贷稍显克制，但基层机构竞相冲高动机仍存

  • 中介机构称2009届本科生签约率仅40%《财经》实习记者 兰方 07月02日 11:22

    调查结果显示，绝大多数毕业生进入民营、个体企业，当前本科生签约薪酬仅1995元

  • 刘明康：明年全球复苏可能性很小《财经》实习记者 董欲晓 07月02日 11:01

    积极的信号背后有投机和套利行为，全球经济稳定的前提是美国有效地解决有毒资产问题

  • 美国制造业呈现稳定复苏《财经》记者 张环宇 07月02日 10:32

    库存下降速度和生产上升速度均加快，意味着制造业进入良性循环状态

  • 世行预测局局长：担忧各国央行紧缩太迟《财经》实习记者 王露 07月02日 09:47

    宽松货币政策的逆转，最可能从中国和美国开始，因为这两个国家将最可能在全球经济中率先复苏

  • 探底之后（下）《财经》记者 楼夷 实习记者 龙周园 王雅琼 07月02日 08:27

    中国率先走出低谷，但考量出口、消费和投资三驾马车的可持续性，却难以得到明确的回答

  • 新流感聚集性发热疫情现京城《财经》记者 徐超 任波 07月02日 07:32

    一小学16个发热学生已有7人被确诊为甲型H1N1流感病例，政府继续加强“围堵”，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假

  • 北京一小学发生聚集性发热疫情《财经》记者 徐超 07月01日 21:49

    16个发热学生中已有七人被确诊为甲型H1N1流感病例，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假

  • 创业板市场风险须向投资者充分揭示《财经》记者 宋燕华 07月01日 21:35

    《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》正式出台，要求证券公司应当区分投资者的不同情况，向投资者充分揭示市场风险

  • 中国2009年一季度末外债余额明显下降《财经》记者 霍侃 实习记者 郭金 07月01日 21:02

    短期外债余额下降近18%，分析人士认为，主要由于贸易融资明显萎缩

  • 江西万建国被刑讯逼供致死案开庭《财经》记者 叶逗逗 07月01日 20:20

    此案因江西“博雅”静脉注射用人免疫球蛋白液致人死亡一案牵连而出，九名警察涉嫌刑讯逼供致万建国死亡，其中四人被提起公诉，五人被免予起诉

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