索罗斯认为，金融市场无法自我平衡，且容易产生泡沫
内部政治压力使得伊拉克石油部开出过于苛刻的条件，八项油气田项目招标仅有一个成功
商务部副部长陈健表示，希望台湾当局开放更多的投资领域，未来商务部将考虑在岛内设立常驻办事机构
民营企业作为一个群体联合组馆参展，这在世博会历史上没有先例
工、农、中、建四大行6月人民币贷款增量分别为640亿元、1770亿元、1770亿元、790亿元，季末突击放贷稍显克制，但基层机构竞相冲高动机仍存
调查结果显示，绝大多数毕业生进入民营、个体企业，当前本科生签约薪酬仅1995元
积极的信号背后有投机和套利行为，全球经济稳定的前提是美国有效地解决有毒资产问题
库存下降速度和生产上升速度均加快，意味着制造业进入良性循环状态
宽松货币政策的逆转，最可能从中国和美国开始，因为这两个国家将最可能在全球经济中率先复苏
中国率先走出低谷，但考量出口、消费和投资三驾马车的可持续性，却难以得到明确的回答
一小学16个发热学生已有7人被确诊为甲型H1N1流感病例，政府继续加强“围堵”，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假
16个发热学生中已有七人被确诊为甲型H1N1流感病例，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假
《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》正式出台，要求证券公司应当区分投资者的不同情况，向投资者充分揭示市场风险
短期外债余额下降近18%，分析人士认为，主要由于贸易融资明显萎缩
此案因江西“博雅”静脉注射用人免疫球蛋白液致人死亡一案牵连而出，九名警察涉嫌刑讯逼供致万建国死亡，其中四人被提起公诉，五人被免予起诉
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算