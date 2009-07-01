索罗斯：有效市场假说破产 《财经》实习记者 龙周园 07月02日 13:59 索罗斯认为，金融市场无法自我平衡，且容易产生泡沫

伊拉克油气田大招标为何不欢而散 《财经》记者 陈竹 07月02日 13:36 内部政治压力使得伊拉克石油部开出过于苛刻的条件，八项油气田项目招标仅有一个成功

商务部期望“陆资赴台”更开放 《财经》记者 王姗姗 07月02日 13:32 商务部副部长陈健表示，希望台湾当局开放更多的投资领域，未来商务部将考虑在岛内设立常驻办事机构

民企馆亮相上海世博会 《财经》实习记者 张丽华 07月02日 12:31 民营企业作为一个群体联合组馆参展，这在世博会历史上没有先例

四大行6月信贷新增4970亿元 《财经》记者 温秀 07月02日 12:30 工、农、中、建四大行6月人民币贷款增量分别为640亿元、1770亿元、1770亿元、790亿元，季末突击放贷稍显克制，但基层机构竞相冲高动机仍存

中介机构称2009届本科生签约率仅40% 《财经》实习记者 兰方 07月02日 11:22 调查结果显示，绝大多数毕业生进入民营、个体企业，当前本科生签约薪酬仅1995元

刘明康：明年全球复苏可能性很小 《财经》实习记者 董欲晓 07月02日 11:01 积极的信号背后有投机和套利行为，全球经济稳定的前提是美国有效地解决有毒资产问题

美国制造业呈现稳定复苏 《财经》记者 张环宇 07月02日 10:32 库存下降速度和生产上升速度均加快，意味着制造业进入良性循环状态

世行预测局局长：担忧各国央行紧缩太迟 《财经》实习记者 王露 07月02日 09:47 宽松货币政策的逆转，最可能从中国和美国开始，因为这两个国家将最可能在全球经济中率先复苏

探底之后（下） 《财经》记者 楼夷 实习记者 龙周园 王雅琼 07月02日 08:27 中国率先走出低谷，但考量出口、消费和投资三驾马车的可持续性，却难以得到明确的回答

新流感聚集性发热疫情现京城 《财经》记者 徐超 任波 07月02日 07:32 一小学16个发热学生已有7人被确诊为甲型H1N1流感病例，政府继续加强“围堵”，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假

北京一小学发生聚集性发热疫情 《财经》记者 徐超 07月01日 21:49 16个发热学生中已有七人被确诊为甲型H1N1流感病例，数个班级师生被连夜隔离，其余人员被要求在家观察，学校提前放暑假

创业板市场风险须向投资者充分揭示 《财经》记者 宋燕华 07月01日 21:35 《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》正式出台，要求证券公司应当区分投资者的不同情况，向投资者充分揭示市场风险

中国2009年一季度末外债余额明显下降 《财经》记者 霍侃 实习记者 郭金 07月01日 21:02 短期外债余额下降近18%，分析人士认为，主要由于贸易融资明显萎缩