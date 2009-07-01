南京一企业副总醉酒驾车致五死四伤（更新） 《财经》记者 宫靖 07月01日 20:00 事故性质恶劣，轿车沿途至少撞了七次人

巴克莱CEO：有责任保证国开行投资长期盈利 《财经》实习记者 马静婴 07月01日 19:10 国开行投资两年浮亏过半，巴克莱誓将通过持续盈利促使市场提高估值水平；国开行派遣董事及战略合作计划不随BGI出售发生变化；未来亚洲和中国继续成为发展重点

马来西亚继续放宽外国投资政策 《财经》记者 钱亦楠 07月01日 17:59 包括降低马来人持股比例、取消配额限制在内的各项放宽外资政策的措施，既出于刺激经济的考虑，也是政治权衡的结果

暖风日盛 沪指再上3000点 《财经》记者 王晓璐 07月01日 16:39 银行、地产板块领涨，钢铁、煤炭及建筑板块反弹，市场量能略微放大

中金岭南母公司收购澳大利亚铜矿获FIRB批准 《财经》记者 符燕艳 07月01日 16:26 分析人士指出，成功获批原因是泛澳公司属下的铜矿资源主要分布在东南亚各国，而非澳大利亚；同时，广晟资产已有澳大利亚收购的成功经验

日本部分景气指数回升 《财经》记者 林靖 07月01日 16:21 专家认为日本经济衰退的最糟糕时期已经过去，但内需仍然不振

《保密法》修订引出通信自由被侵之虞 《财经》记者 秦旭东 07月01日 16:14 有法学专家指出，要求互联网和电信运营商、服务商主动发现和报告涉及泄密的信息，可能使公民的个人通信自由和通信秘密受到侵害

南京一企业副总醉酒驾车致五死四伤 《财经》记者 宫靖 07月01日 15:12 事故性质恶劣，轿车沿途至少撞了七次人

北京及周边省份2008年能耗降幅列前 《财经》记者 王晶 07月01日 15:10 北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东均列全国单位GDP能耗降幅最大的前十名

尼泊尔与巴基斯坦即将签署自贸协议 《财经》特约记者 Kamal Raj Sigdel 07月01日 15:02 该自贸协定的签署，将是两国全面提升双边关系的重要一步

京郊百余农民讨要农地案一审败诉 《财经》记者 朱弢 07月01日 14:59 法院认为，村民与村委会签订的土地流转合同成立且有效，部分农户不服一审判决拟上诉

金融危机下广东模式何去何从？ 实习记者 高玉 07月01日 14:49 广东模式的症结在于过分依靠外需，应该发展现代服务业，调整产业结构，提升自主创新能力