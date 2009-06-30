云南孟连两任县委书记受贿获刑 《财经》记者 朱弢 07月01日 11:38 其罪行因孟连“7•19”群体性事件而败露

最高法院统一知识产权行政诉讼受理分工 《财经》记者 叶逗逗 07月01日 10:56 涉及专利、商标、集成电路布图设计和植物新品种等授权确权类知识产权行政诉讼案件，由知识产权审判庭审理

叶翔：创业板得失 《财经》记者 王端 实习记者 刘卫 高玉 07月01日 10:53 创业板成功的关键在于明确定位，不宜急于追求规模

汇金称所持中行限售股解禁不等于减持 《财经》记者 王晓璐 07月01日 10:46 汇金表示，解禁也不意味着其对中行等国有重点金融机构持股政策有何重大调整

探底之后（上） 《财经》记者 楼夷 吴莹 实习记者 龙周园 王雅琼 07月01日 08:08 金融市场动荡结束，一些指标向好，但经济前景充满不确定性

中化方兴40.6亿元竞得北京“地王” 《财经》记者 周玲玲 07月01日 07:52 中化方兴投资管理有限公司以1.45万元/平方米的楼面价，竞得广渠路15号地

黄光裕“重臣”孙一丁出任国美电器执行董事 《财经》实习记者 刘卫 记者 王姗姗 07月01日 07:25 由于新近进入国美电器的贝恩资本将在未来董事会占有三个席位，国美电器董事会格局仍有变数

祖文萃：企业融资需求已现暖意 《财经》记者 陈慧颖 06月30日 23:22 凯雷集团董事总经理兼亚洲增长基金主管祖文萃称，金融危机之后投资者和企业都趋于谨慎，因此延缓了投融资的速度，但自今年3月开始，企业的融资需求已有所抬头

央行正回购利率年内首次走高 《财经》记者 霍侃 06月30日 22:37 适度宽松的货币政策基调未必改变；或表明央行担忧信贷增长过速

四大行6月新增贷款或超4500亿元 《财经》记者 温秀 06月30日 21:56 截至6月29日，四大国有商业银行新增贷款近4500亿元；其中，中行为1660亿元左右；农行次之，为1300亿元左右；工行和建行不相上下，分别在800亿元和700亿元左右

中国铁矿石价格谈判立场松动 《财经》记者 张伯玲 严江宁 06月30日 21:46 中钢协人士称可以接受小于40%的降幅，但不能接受日韩与力拓达成的33%降幅

中国地表水水质监测数据将实时发布 《财经》记者 张瑞丹 06月30日 21:45 从明天（7月1日）开始，公众就可以登陆环保部的官方网站，查询100个水质自动监测站的实时监测数据，从而对中国地表水水质有一个整体的了解

台湾正式开放“陆资”投资 《财经》记者 徐和谦 06月30日 21:38 “经济部投审会”官员坦言，第一波对“陆资”开放项目，确实是“大陆真正想投资的都没开放”

英国电信市场并购时机成熟 06月30日 21:12 沃达丰若并购德国电信旗下的T-Mobile，将为这个竞争激烈、主要运营商亏损的行业赢得更多的利润空间