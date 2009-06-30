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  • 中石油集团大举进军金融业《财经》记者 杨悦 06月30日 20:53

    通过控股企业方式相继涉足银行与信托业；国资委对“产融结合”的态度由不主张到审慎支持，促使中石油集团加快金融业布局

  • BP-中石油中标伊拉克鲁迈拉油田《财经》记者 陈竹 06月30日 19:17

    伊拉克战后首次油气项目招标的第一个中标结果，BP-中石油扣除投资成本后每桶油报酬为2美元

  • 俄罗斯的滞涨困局《财经》实习记者 王宇 06月30日 19:00

    伴随着高通货膨胀率、高失业率和流动性差等问题，俄罗斯经济陷入滞胀困境。两权之下，俄政府选择增加流通货币量以恢复经济

  • 新流感入袭尼泊尔《财经》特约记者 KAMAL RAJ SIGDEL 06月30日 18:48

    尼泊尔首现甲型H1N1流感输入型病例，患者是有着尼泊尔血统的美国公民，行程目的是到尼泊尔旅行

  • 负债率过高考验公司债重启《财经》记者 范军利 乔晓会 06月30日 17:45

    证监会希望能遵从国际经验，对发行公司债的企业设以较高的负债率指标进行限制；但这一愿望遭遇较大阻力；目前A股上市的国有大企业难以达到相关资产负债率指标

  • 汽车购置税减半政策明年不延期《财经网》记者 梁冬梅 06月30日 17:23

    购置税新政策年内将出台，改革方向是鼓励节能减排，同时将小排量与燃油经济性纳入考量范围

  • 卢中原：中国经济处于回调期 06月30日 17:21

    中国经济现在处在内在的周期性回调期并叠加了外需的骤降

  • 直购电试点将全面启动《财经》记者 李其谚 06月30日 17:04

    试点文件最快将于7月1日下发；新的电网企业输配电价管理办法也预计会在下半年出台

  • 在华欧盟企业喜中见忧《财经》实习记者 安琪 记者 钱亦楠 06月30日 17:01

    在看重中国经济的巨大潜力的同时，在华欧盟企业也对中国经济升至下一新发展高度表示担忧

  • 瑞典明日出任欧盟轮值出席国《财经》特约记者 王欢 06月30日 16:31

    应对经济危机和气候变化将是瑞典轮值期间所面临的两大关键任务

  • 监管层将解读国有股转持操作细节《财经》记者 张宇哲 宋燕华 06月30日 16:00

    财政部等四部门有望近日对企业普遍关注的操作程序做出解读，但不会再出台细则，目前尚未开始划转

  • 全国人大官员细说统计数据“打架”《财经》记者 王晶 06月30日 15:52

    新《统计法》明确，国家统计数据以国家统计局公布的数据为准

  • 中国有望打破死亡赔偿城乡差别《财经》记者 叶逗逗 06月30日 15:48

    全国人大常委会法工委副主任王胜明提出，死亡赔偿应统一标准，不宜以城乡划界，也不宜以地区划界，应是人不分城乡、地不分东西

  • 大新华航空否认IPO保荐人退出《财经》实习记者 梁洋 记者 王端 06月30日 15:08

    瑞银人士表示，由于公司内部仍在进行结构重组，预计一年内较难上市

  • 美联邦机构建议对中国轮胎加征制裁关税《财经》特约记者 林瑞轩 06月30日 14:26

    美国国际贸易委员会建议奥巴马政府，对从中国进口的客车和轻型卡车轮胎征收额外关税

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