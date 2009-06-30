中石油集团大举进军金融业 《财经》记者 杨悦 06月30日 20:53 通过控股企业方式相继涉足银行与信托业；国资委对“产融结合”的态度由不主张到审慎支持，促使中石油集团加快金融业布局

BP-中石油中标伊拉克鲁迈拉油田 《财经》记者 陈竹 06月30日 19:17 伊拉克战后首次油气项目招标的第一个中标结果，BP-中石油扣除投资成本后每桶油报酬为2美元

俄罗斯的滞涨困局 《财经》实习记者 王宇 06月30日 19:00 伴随着高通货膨胀率、高失业率和流动性差等问题，俄罗斯经济陷入滞胀困境。两权之下，俄政府选择增加流通货币量以恢复经济

新流感入袭尼泊尔 《财经》特约记者 KAMAL RAJ SIGDEL 06月30日 18:48 尼泊尔首现甲型H1N1流感输入型病例，患者是有着尼泊尔血统的美国公民，行程目的是到尼泊尔旅行

负债率过高考验公司债重启 《财经》记者 范军利 乔晓会 06月30日 17:45 证监会希望能遵从国际经验，对发行公司债的企业设以较高的负债率指标进行限制；但这一愿望遭遇较大阻力；目前A股上市的国有大企业难以达到相关资产负债率指标

汽车购置税减半政策明年不延期 《财经网》记者 梁冬梅 06月30日 17:23 购置税新政策年内将出台，改革方向是鼓励节能减排，同时将小排量与燃油经济性纳入考量范围

卢中原：中国经济处于回调期 06月30日 17:21 中国经济现在处在内在的周期性回调期并叠加了外需的骤降

直购电试点将全面启动 《财经》记者 李其谚 06月30日 17:04 试点文件最快将于7月1日下发；新的电网企业输配电价管理办法也预计会在下半年出台

在华欧盟企业喜中见忧 《财经》实习记者 安琪 记者 钱亦楠 06月30日 17:01 在看重中国经济的巨大潜力的同时，在华欧盟企业也对中国经济升至下一新发展高度表示担忧

瑞典明日出任欧盟轮值出席国 《财经》特约记者 王欢 06月30日 16:31 应对经济危机和气候变化将是瑞典轮值期间所面临的两大关键任务

监管层将解读国有股转持操作细节 《财经》记者 张宇哲 宋燕华 06月30日 16:00 财政部等四部门有望近日对企业普遍关注的操作程序做出解读，但不会再出台细则，目前尚未开始划转

全国人大官员细说统计数据“打架” 《财经》记者 王晶 06月30日 15:52 新《统计法》明确，国家统计数据以国家统计局公布的数据为准

中国有望打破死亡赔偿城乡差别 《财经》记者 叶逗逗 06月30日 15:48 全国人大常委会法工委副主任王胜明提出，死亡赔偿应统一标准，不宜以城乡划界，也不宜以地区划界，应是人不分城乡、地不分东西

大新华航空否认IPO保荐人退出 《财经》实习记者 梁洋 记者 王端 06月30日 15:08 瑞银人士表示，由于公司内部仍在进行结构重组，预计一年内较难上市