通过控股企业方式相继涉足银行与信托业；国资委对“产融结合”的态度由不主张到审慎支持，促使中石油集团加快金融业布局
伊拉克战后首次油气项目招标的第一个中标结果，BP-中石油扣除投资成本后每桶油报酬为2美元
伴随着高通货膨胀率、高失业率和流动性差等问题，俄罗斯经济陷入滞胀困境。两权之下，俄政府选择增加流通货币量以恢复经济
尼泊尔首现甲型H1N1流感输入型病例，患者是有着尼泊尔血统的美国公民，行程目的是到尼泊尔旅行
证监会希望能遵从国际经验，对发行公司债的企业设以较高的负债率指标进行限制；但这一愿望遭遇较大阻力；目前A股上市的国有大企业难以达到相关资产负债率指标
购置税新政策年内将出台，改革方向是鼓励节能减排，同时将小排量与燃油经济性纳入考量范围
中国经济现在处在内在的周期性回调期并叠加了外需的骤降
试点文件最快将于7月1日下发；新的电网企业输配电价管理办法也预计会在下半年出台
在看重中国经济的巨大潜力的同时，在华欧盟企业也对中国经济升至下一新发展高度表示担忧
应对经济危机和气候变化将是瑞典轮值期间所面临的两大关键任务
财政部等四部门有望近日对企业普遍关注的操作程序做出解读，但不会再出台细则，目前尚未开始划转
新《统计法》明确，国家统计数据以国家统计局公布的数据为准
全国人大常委会法工委副主任王胜明提出，死亡赔偿应统一标准，不宜以城乡划界，也不宜以地区划界，应是人不分城乡、地不分东西
瑞银人士表示，由于公司内部仍在进行结构重组，预计一年内较难上市
美国国际贸易委员会建议奥巴马政府，对从中国进口的客车和轻型卡车轮胎征收额外关税
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算