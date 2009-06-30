政府规划滞后，资金不到位，水厂改造工程难开展，中国能否在2012年7月1日全面实施新标准面临考验
英金融监管局主席特纳认为，完全分开商业银行和投资银行业务并不现实，更重要的是提高对银行的资本充足率要求
美国银行和美林集团中国区主席刘二飞，将负责集团企业及投资银行部门的中国业务，在企业银行和投资银行的业务之间增加交叉销售的机会
填补了解决农地承包纠纷的立法空白，重点解决农业、林业用地纠纷，不涉及征地纠纷
铁道部方面尚未公布调查结果，称已经掌握了一定的线索，只是目前不便透露
由各方妥协产生的选票复查结果，并未发现明显违规行为，伊朗宪监会承认内贾德在大选中获胜，改革派将无法在体制内继续发起挑战
国开行和农行将为中铝参与力拓配股提供融资支持；中铝此次参与配股需投入超过14亿美元
深发展行长肖遂宁表示，有信心通过所有的监管审批程序
储蓄率激增，为美国减少债务负担提供了机会，却给消费敲响了警钟
中小银行近期频频出让票据和债券，压低信贷规模，回笼资金以符合监管要求，并保持财务报表稳定性
银监会拟将有风险的理财业务均纳入表内监管，并对近期风行的信托贷款予以余额限制；有分析指，监管部门由此希望银行把表外风险并表显示出来
目前已提交竞买意向的几家企业，均为其在中国的代理商
香港将与上海、广州、东莞、深圳及珠海开展人民币贸易结算，香港企业不受“试点”限制；首宗人民币贸易结算预计7月完成
对于开放日安排以及违约金费率计算标准等方面的争议，正在阻延基金“一对多”细则的面世
6月29日晚，汽、柴油分别上调600元/吨，涨幅约为9%，分析人士称涨幅出乎意料
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算