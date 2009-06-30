中国饮用水水质恐难如期达标 《财经》记者 刘京京 06月30日 13:30 政府规划滞后，资金不到位，水厂改造工程难开展，中国能否在2012年7月1日全面实施新标准面临考验

金融危机对监管者的教训 06月30日 13:25 英金融监管局主席特纳认为，完全分开商业银行和投资银行业务并不现实，更重要的是提高对银行的资本充足率要求

刘二飞兼任美林中国企业及投行部主管 《财经》驻香港记者 王端 06月30日 13:16 美国银行和美林集团中国区主席刘二飞，将负责集团企业及投资银行部门的中国业务，在企业银行和投资银行的业务之间增加交叉销售的机会

中国立法调处农地承包纠纷 《财经》实习记者 张艳玲 记者 常红晓 06月30日 12:57 填补了解决农地承包纠纷的立法空白，重点解决农业、林业用地纠纷，不涉及征地纠纷

广铁集团称郴州撞车事故事发制动失灵 《财经》记者 朱弢 06月30日 12:17 铁道部方面尚未公布调查结果，称已经掌握了一定的线索，只是目前不便透露

伊朗重新计票结果确认内贾德当选 《财经》实习记者 王宇 06月30日 12:07 由各方妥协产生的选票复查结果，并未发现明显违规行为，伊朗宪监会承认内贾德在大选中获胜，改革派将无法在体制内继续发起挑战

中铝落实融资 将参与力拓配股 《财经》记者 严江宁 张宇哲 06月30日 11:57 国开行和农行将为中铝参与力拓配股提供融资支持；中铝此次参与配股需投入超过14亿美元

【平安入主深发展】平安寿险股东资格待审查 《财经》记者 符燕艳 06月30日 11:41 深发展行长肖遂宁表示，有信心通过所有的监管审批程序

学习储蓄的美国人 《财经》记者 张环宇 06月30日 11:32 储蓄率激增，为美国减少债务负担提供了机会，却给消费敲响了警钟

预防监管指标“过线” 中小银行季末忙压信贷规模 《财经》记者 张曼 06月30日 11:22 中小银行近期频频出让票据和债券，压低信贷规模，回笼资金以符合监管要求，并保持财务报表稳定性

视同信贷监管 银监会本周拟发文严管理财资金 《财经》记者 张宇哲 06月30日 11:08 银监会拟将有风险的理财业务均纳入表内监管，并对近期风行的信托贷款予以余额限制；有分析指，监管部门由此希望银行把表外风险并表显示出来

皮尔•卡丹公司欲出售中国商标所有权 《财经》记者 王姗姗 06月30日 10:00 目前已提交竞买意向的几家企业，均为其在中国的代理商

内地与香港签订人民币结算试点补充备忘录 《财经》记者 王端 06月30日 09:14 香港将与上海、广州、东莞、深圳及珠海开展人民币贸易结算，香港企业不受“试点”限制；首宗人民币贸易结算预计7月完成

基金“一对多”细则出台遇阻 《财经》记者 范军利 06月30日 08:48 对于开放日安排以及违约金费率计算标准等方面的争议，正在阻延基金“一对多”细则的面世