内地香港新流感防控走向各异 《财经》记者 刘京京 实习记者 王璇 06月29日 23:13 内地继续“严防死守”，香港不再追踪密切接触者

银行个人理财产品市场勒马收缰 《财经》记者 张曼 张宇哲 06月29日 21:35 一度狂飙突进的银行个人理财产品市场，在资本市场的深度调整中，暴露出种种设计问题和监管漏洞；监管部门目前有意严格规范其投资范围，甚至将部分理财产品纳入表内监管

志高空调香港IPO 融资不及2亿 《财经》实习记者 王珍 06月29日 21:22 发行7250万股，每股发售价不多于2.27港元，仅融资1.6亿港元，意在提高知名度

中石油集团拟控股宁波金港信托 《财经》记者 杨悦 06月29日 21:15 更名为昆仑信托，即将挂牌；中石油再度进军金融业

国际能源署：油价将随复苏反弹 《财经》实习记者 于海荣 06月29日 20:12 油价过快上涨会影响经济复苏，未来原油需求年均增长率在0.4%-1.4%之间

李荣融称建立央企资产运营公司条件具备 《财经》记者 张伯玲 06月29日 20:11 国资委主任李荣融表示，国有资产的运营会逐步委托企业作为经营实体经营国有资产

央行预警银行业不良贷款反弹 《财经》记者 霍侃 06月29日 20:02 不良贷款反弹压力加大，央行提醒银行业要防止盲目放贷，特别要动态评估房地产信贷风险

三鹿集团一全资子公司被申请破产 《财经》记者 朱弢 王珊姗 06月29日 19:07 安力嘉公司因“毒奶粉”事件停业，且已丧失清偿债务能力，被石家庄乳业申请破产

全球防疫“二重奏” 《财经》记者 钱亦楠 06月29日 18:46 在有增无已的甲型HINI流感感染病例面前，不同的国家和地区选择了不同的应对取向

【平安入主深发展】深发展股东大会高票通过定向增发预案 《财经》记者 符燕艳 06月29日 17:57 定向增发预案获现场和网上投票总计93.77%的赞成票，中国平安收购深发展方案顺利闯过第一关

上实控股中药资产有望注入上实医药 《财经》实习记者 马静婴 06月29日 17:28 该部分资产未随上实健康股权出售，上实医药董秘表示重组方案最早于7月24日出炉

三联集团项目业主追讨8亿元购房款 《财经》实习记者 慈冰 06月29日 16:11 位于山东济南的彩石山庄项目停工三年引发业主维权，外界怀疑与三联集团资金链断裂有关

叶翔：为何纳斯达克能成功 《财经》记者 王端 实习记者 刘卫 高玉 06月29日 16:05 一个创业板成功的关键在于是否能帮助真正有潜力的企业成功