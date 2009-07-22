【3G大战】中国移动新增用户市场份额下降 《财经》实习记者 王奇华 07月22日 20:52 新增移动用户的市场份额降低至60.8%，分析师称中国移动迫于非对称管制压力而主动放缓发展速度

云南铜业原董秘陈少飞昆明受审 《财经》记者 罗洁琪 07月22日 20:50 陈少飞被控涉嫌挪用公款罪和受贿罪两项罪名，辩护律师对挪用公款罪做无罪辩护

资本市场暖风吹出券商亮丽财报 《财经》记者 宋燕华 07月22日 20:41 相比去年同期九家券商出现净亏损的局面，今年上半年所有57家券商均实现了税后盈利；券商仍未在此轮市场波动中改变长久以来靠天吃饭的生存方式

俄为什么要关闭华商市场 《财经》实习记者 胡瑶 07月22日 20:20 打击“灰色清关”，违反环境卫生规定，打击国内寡头防止资金外流

勿对房地美新帅寄厚望 07月22日 20:06 过去12个月内，联邦住房贷款抵押公司频繁更换主帅

中粮集团董事长宁高宁澄清“停职学习”传言（更新） 《财经》记者 李微敖 王姗姗 07月22日 20:01 宁高宁亲身向《财经》记者证实“停职”传闻系谣传，他同时表示收购蒙牛一事“进展很好”

加州政府因祸得福 07月22日 19:54 加州州长施瓦辛格于7月20日宣布解决州政府财政赤字的方案，其中包括150亿美元的开支削减、向地方政府预借30亿美元税款、削减地方政府10亿美元津贴等

股市楼市带动上海GDP上半年增长5.6% 《财经》记者 陈中小路 07月22日 19:20 上半年，沪金融业和房地产业同比增长分别为27.2%和22.6%，但工业和贸易数据惨淡依旧

沃尔沃将从中国重汽集团的合资公司中撤资 《财经》记者 梁冬梅 07月22日 19:19 在MAN入股中国重汽（香港）有限公司之后，成立六年的济南华沃面临解体

中粮集团董事长宁高宁澄清“停职学习”传言 《财经》记者 李微敖 王珊珊 07月22日 19:15 宁高宁亲身向《财经》记者证实“停职”传闻系谣传，他同时表示收购蒙牛一事“进展很好”

日本选战提前开始 《财经》记者 林靖 07月22日 19:03 民意调查显示，民主党民意支持率远高于自民党

“金太阳”难解中国光伏产业之渴 《财经》记者 马静婴 实习记者 杨丽媛 07月22日 19:02 财政部等正式启动“金太阳示范工程”，以财政补贴方式扶持光伏发电，但是相比国内光伏产量补贴规模仍然有限

上半年彩电零售量同比下滑两成 《财经》记者 王姗姗 07月22日 18:43 因CRT彩电的收缩程度超过平板电视的增长；中视协预计，2009年中国的彩电产量将略低于去年水平，但液晶彩电产量将超过5000万台

广东上半年商品房成交面积上涨五成 《财经》实习记者 郭惟地 07月22日 17:53 广东省上半年商品房交易火爆；房产开发投资额持续下降，房源紧张问题已开始呈现