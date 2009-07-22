新增移动用户的市场份额降低至60.8%，分析师称中国移动迫于非对称管制压力而主动放缓发展速度
陈少飞被控涉嫌挪用公款罪和受贿罪两项罪名，辩护律师对挪用公款罪做无罪辩护
相比去年同期九家券商出现净亏损的局面，今年上半年所有57家券商均实现了税后盈利；券商仍未在此轮市场波动中改变长久以来靠天吃饭的生存方式
打击“灰色清关”，违反环境卫生规定，打击国内寡头防止资金外流
过去12个月内，联邦住房贷款抵押公司频繁更换主帅
宁高宁亲身向《财经》记者证实“停职”传闻系谣传，他同时表示收购蒙牛一事“进展很好”
加州州长施瓦辛格于7月20日宣布解决州政府财政赤字的方案，其中包括150亿美元的开支削减、向地方政府预借30亿美元税款、削减地方政府10亿美元津贴等
上半年，沪金融业和房地产业同比增长分别为27.2%和22.6%，但工业和贸易数据惨淡依旧
在MAN入股中国重汽（香港）有限公司之后，成立六年的济南华沃面临解体
宁高宁亲身向《财经》记者证实“停职”传闻系谣传，他同时表示收购蒙牛一事“进展很好”
民意调查显示，民主党民意支持率远高于自民党
财政部等正式启动“金太阳示范工程”，以财政补贴方式扶持光伏发电，但是相比国内光伏产量补贴规模仍然有限
因CRT彩电的收缩程度超过平板电视的增长；中视协预计，2009年中国的彩电产量将略低于去年水平，但液晶彩电产量将超过5000万台
广东省上半年商品房交易火爆；房产开发投资额持续下降，房源紧张问题已开始呈现
他认为，一旦加大对美联储的审计，市场将认为货币政策的独立性受损，这会引发市场对未来通胀的担忧
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算