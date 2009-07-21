中国技术创新工程总体实施方案发布 《财经》记者 徐超 07月22日 17:02 进一步明确了企业在技术创新中的主体地位，要求面向企业开放高等学校和科研院所的科技资源，并将调整和优化国家科技计划的立项机制

光大银行境内引资逾110亿元 《财经》记者 沈乎 07月22日 15:57 为其IPO铺路，引资对象为大型国企；一家原有股东称，此次每股约2元的引资价格“诱人”

流动摊贩有望合法生存 《财经》记者 秦旭东 07月22日 14:59 国务院法制办公布《个体工商户条例（征求意见稿）》，其中规定：无固定经营场所的摊贩，可申请登记为个体工商户，在指定或者允许的区域内从事经营活动

日食期间中国民航运行安然无恙 《财经》记者 于达维 07月22日 12:50 除了食甚期间天色变黑的几分钟遭遇能见度下降，通信导航系统均未出现波动

北汽控股拟接手福汽戴姆勒商用车项目 《财经》记者 梁冬梅 07月22日 12:17 目前北汽控股与福汽集团的谈判进展顺利，戴姆勒方面表示乐见其成

百度第二季度业绩有望转好 《财经》实习记者 王奇华 07月22日 11:41 机构预测得益于3G服务和付费搜索业务的增长，百度第二季度营业收入将出现回升；但未来仍将遭遇谷歌、淘宝和阿里巴巴等对手的强劲挑战

日全食，2035年再见 《财经》实习记者 董欲晓 07月22日 11:20 北京天文馆馆长朱进说，明年7月11日日全食将出现在南美洲，2035年日全食会再次经过北京

奥巴马将出席中美战略与经济对话开幕式 《财经》特约记者 林瑞轩 07月22日 10:23 这一举动显示美方对与中国发展积极、合作、全面关系的重视

沪公安局称车牌额度拍卖故障系黑客攻击 《财经》记者 陈中小路 07月22日 10:16 但有竞拍者认为，黑客攻击不属于不可抗力，不能以此作为解除合同的理由

小额信贷左中右（上） 《财经》记者 楼夷 实习记者 董欲晓 实习研究员 唐家婕 07月22日 09:02 金融危机给大银行带来了动荡，给小额信贷带来了机遇

重庆市人大代表黎强涉黑被拘 《财经》记者 邓海 07月21日 22:09 重庆市公安局初步调查认为，其涉嫌非法经营、聚众扰乱社会秩序、聚众斗殴等犯罪行为

中国建筑新股明起申购 货币市场利率连日飚升 《财经》记者 沈乎 07月21日 21:29 中国建筑新股申购预计将冻结至少1.5万亿元人民币；7天和14天Shibor连日出现飚升；按发行120亿股、每股4.18元计算，中国建筑将融资501.6亿元

全国总工会推进行业性工资集体协商 《财经》实习记者 兰方 07月21日 21:06 集体协商的重点是行业内企业职工工资水平、劳动定额标准、最低工资标准等事项

中俄军演意在反恐 《财经》记者 钱亦楠 07月21日 20:39 随着美国加强在阿富汗和巴基斯坦的军事行动，基地组织向中亚流窜，军演和反恐合作更有必要