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  • 中国技术创新工程总体实施方案发布《财经》记者 徐超 07月22日 17:02

    进一步明确了企业在技术创新中的主体地位，要求面向企业开放高等学校和科研院所的科技资源，并将调整和优化国家科技计划的立项机制

  • 光大银行境内引资逾110亿元《财经》记者 沈乎 07月22日 15:57

    为其IPO铺路，引资对象为大型国企；一家原有股东称，此次每股约2元的引资价格“诱人”

  • 流动摊贩有望合法生存 《财经》记者 秦旭东 07月22日 14:59

    国务院法制办公布《个体工商户条例（征求意见稿）》，其中规定：无固定经营场所的摊贩，可申请登记为个体工商户，在指定或者允许的区域内从事经营活动

  • 日食期间中国民航运行安然无恙《财经》记者 于达维 07月22日 12:50

    除了食甚期间天色变黑的几分钟遭遇能见度下降，通信导航系统均未出现波动

  • 北汽控股拟接手福汽戴姆勒商用车项目《财经》记者 梁冬梅 07月22日 12:17

    目前北汽控股与福汽集团的谈判进展顺利，戴姆勒方面表示乐见其成

  • 百度第二季度业绩有望转好《财经》实习记者 王奇华 07月22日 11:41

    机构预测得益于3G服务和付费搜索业务的增长，百度第二季度营业收入将出现回升；但未来仍将遭遇谷歌、淘宝和阿里巴巴等对手的强劲挑战

  • 日全食，2035年再见《财经》实习记者 董欲晓 07月22日 11:20

    北京天文馆馆长朱进说，明年7月11日日全食将出现在南美洲，2035年日全食会再次经过北京

  • 奥巴马将出席中美战略与经济对话开幕式《财经》特约记者 林瑞轩 07月22日 10:23

    这一举动显示美方对与中国发展积极、合作、全面关系的重视

  • 沪公安局称车牌额度拍卖故障系黑客攻击《财经》记者 陈中小路 07月22日 10:16

    但有竞拍者认为，黑客攻击不属于不可抗力，不能以此作为解除合同的理由

  • 小额信贷左中右（上）《财经》记者 楼夷 实习记者 董欲晓 实习研究员 唐家婕 07月22日 09:02

    金融危机给大银行带来了动荡，给小额信贷带来了机遇

  • 重庆市人大代表黎强涉黑被拘《财经》记者 邓海 07月21日 22:09

    重庆市公安局初步调查认为，其涉嫌非法经营、聚众扰乱社会秩序、聚众斗殴等犯罪行为

  • 中国建筑新股明起申购 货币市场利率连日飚升《财经》记者 沈乎 07月21日 21:29

    中国建筑新股申购预计将冻结至少1.5万亿元人民币；7天和14天Shibor连日出现飚升；按发行120亿股、每股4.18元计算，中国建筑将融资501.6亿元

  • 全国总工会推进行业性工资集体协商《财经》实习记者 兰方 07月21日 21:06

    集体协商的重点是行业内企业职工工资水平、劳动定额标准、最低工资标准等事项

  • 中俄军演意在反恐《财经》记者 钱亦楠 07月21日 20:39

    随着美国加强在阿富汗和巴基斯坦的军事行动，基地组织向中亚流窜，军演和反恐合作更有必要

  • 国美电器股价离奇劲升两成《财经》记者 王端 07月21日 20:18

    该股当日多次录得大手交易，公司及融资方贝恩资本高层均表示不知个中原因，国美电器并无即将公布的消息

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