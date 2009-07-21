进一步明确了企业在技术创新中的主体地位，要求面向企业开放高等学校和科研院所的科技资源，并将调整和优化国家科技计划的立项机制
为其IPO铺路，引资对象为大型国企；一家原有股东称，此次每股约2元的引资价格“诱人”
国务院法制办公布《个体工商户条例（征求意见稿）》，其中规定：无固定经营场所的摊贩，可申请登记为个体工商户，在指定或者允许的区域内从事经营活动
除了食甚期间天色变黑的几分钟遭遇能见度下降，通信导航系统均未出现波动
目前北汽控股与福汽集团的谈判进展顺利，戴姆勒方面表示乐见其成
机构预测得益于3G服务和付费搜索业务的增长，百度第二季度营业收入将出现回升；但未来仍将遭遇谷歌、淘宝和阿里巴巴等对手的强劲挑战
北京天文馆馆长朱进说，明年7月11日日全食将出现在南美洲，2035年日全食会再次经过北京
这一举动显示美方对与中国发展积极、合作、全面关系的重视
但有竞拍者认为，黑客攻击不属于不可抗力，不能以此作为解除合同的理由
金融危机给大银行带来了动荡，给小额信贷带来了机遇
重庆市公安局初步调查认为，其涉嫌非法经营、聚众扰乱社会秩序、聚众斗殴等犯罪行为
中国建筑新股申购预计将冻结至少1.5万亿元人民币；7天和14天Shibor连日出现飚升；按发行120亿股、每股4.18元计算，中国建筑将融资501.6亿元
集体协商的重点是行业内企业职工工资水平、劳动定额标准、最低工资标准等事项
随着美国加强在阿富汗和巴基斯坦的军事行动，基地组织向中亚流窜，军演和反恐合作更有必要
该股当日多次录得大手交易，公司及融资方贝恩资本高层均表示不知个中原因，国美电器并无即将公布的消息
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算