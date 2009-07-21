海螺水泥仲裁案求解员工持股问题 《财经》记者 马静婴 07月21日 20:10 海创以2.04亿股海螺水泥A股，抵偿平安信托27.11亿元债务；所涉纠纷源于海螺集团改制后的员工持股“历史遗留问题”

创维彩电已六成销往农村市场 《财经》记者 王姗姗 07月21日 19:54 创维集团营销总部总经理刘棠枝称，“家电下乡”彩电最高限价的提高增加了公司的销售额；他同时表示，黄宏生绝不会重回创维

PE投资办法或10月出台 保险资金蓄势待发 《财经》记者 陈慧颖 07月21日 19:54 保监会很可能会在新《保险法》实施后，出台保险资金投资未上市股权的管理办法；偿付能力、管理团队建设等指标可能成为确定未上市股权投资业务资质的主要门槛

【“后三峡”时代】国务院要求解决“后三峡问题”不惜代价 《财经》记者 邓海 07月21日 19:51 三峡工程后续工作规划编制被要求尽快提前完成，参与编制者则担忧赶进度影响规划质量

【3G大战】中国移动计划下月推出“Ophone”手机 《财经》记者 明叔亮 实习记者 王奇华 07月21日 17:57 中国移动希望改变TD终端缺乏吸引力的局面，但是分析师认为，要提高TD用户体验仍需完善网络

经济回升但基础不牢 《财经》记者 王晶 07月21日 17:16 二季度GDP增长接近全年8%的目标，主要是受到经济刺激政策的影响；中国从依靠外需转向依靠内需还需一段时间

贸易风云变 引擎成短板 《财经》记者 于海荣 07月21日 16:27 上半年月均20%左右的降幅，使出口成为中国经济复苏的“短板”；下半年出口降幅有望收窄，但“保份额”仍存较大压力

河南杞县卡源事件被定性为技术故障 《财经》北记者 张瑞丹 07月21日 16:08 环保部有关负责人称不存在放射源泄漏的危险，但出事故的装置今年5月就被查出存在重大安全隐患，下一步将对全国150台类似的辐照装置开展专项检查

个人房贷创纪录大增 上海银监局提示风险 《财经》记者 沈乎 陈中小路 07月21日 15:42 上海6月个人房贷创历史单月最大增量纪录，上海银监局要求在沪银行加强按揭贷款风险管理

中药注射剂再评价全面启动 《财经》记者 刘京京 07月21日 15:41 第一批综合评价的品种为双黄连注射剂和参麦注射剂；统计显示，相关不良反应以及不良事件病例报告数中，中药注射剂占全部中药的72.64%，安全性问题远比其他剂型严重

前里昂证券投行高管因内幕交易获刑 《财经》记者 王端 07月21日 15:26 里昂证券一名前任投行总监及HSZ公司一名前任基金经理因从事内幕交易，在香港区域法院被分别判处6个月和12个月监禁及罚款

【3G大战】广东联通3G网络布局基本完成 《财经》实习记者 郭惟地 07月21日 15:16 广东联通提前两个月完成网络布局，但正式商用时间未改；入网门槛高成为难题，欲尝试新营销策略以突破