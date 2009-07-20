股民起诉汪建中的民事诉讼书已递交至北京市二中院，律师称因无相应司法解释，法院是否受理仍未可知
东航董事长表示，东航和上航的重组既能满足双方走出困境的需求，又能加速实现建立上海航空枢纽的目标
为美国的出口管制辩解，并督促中国加强知识产权保护
高世代液晶面板生产线将可能呈现北京、江苏、广东三大区域竞争新格局
中国将新分得近60亿份SDR，巴西、俄罗斯、印度分别分得23亿、44亿、31亿
总量扩张的政策框架不变，辅之结构优化和调整，着力点或可放在财税措施组合的调整上
希拉里借助此行向印度传递了一个清晰的信息：美国并不仅从其反恐新战略的角度来看待印度的重要性
通用汽车证实，北汽控股、麦格纳和RHJ国际公司已经递交收购提议，目前三个买家各具优势
永利已递交香港上市申请，金沙集团可能于8月递交上市申请
建议国家能源局对煤炭行业的“超能生产”情况做出专项治理，保证安全生产和煤炭市场供需平稳
在维稳的名义下，股市繁荣、楼市疯狂、信贷飙升，但“保八”之后呢？
国际货币基金组织（IMF）完成对英国经济一年一度的评估，其认为，英国脆弱的银行业仍值得警惕，公共债务攀升可能拖累经济复苏
在创业板财务数据的时效性方面，创业板的规定较主板更加严格；券商人士普遍预测，第一批挂牌的企业将在国庆节后推出
试点拟由上海、北京、天津三地各做一单；上国投目前准备了股权和债权两套方案，央行要求上海二选一
建议国家能源局对煤炭行业的“超能生产”情况做出专项治理，保证安全生产和煤炭市场供需平稳
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算