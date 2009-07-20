股市“黑嘴”汪建中被提起民诉 《财经》实习记者 李航 07月21日 14:17 股民起诉汪建中的民事诉讼书已递交至北京市二中院，律师称因无相应司法解释，法院是否受理仍未可知

刘绍勇：东上航重组的原动力与推动力 《财经》记者 季敏华 实习记者 龙周园 07月21日 14:14 东航董事长表示，东航和上航的重组既能满足双方走出困境的需求，又能加速实现建立上海航空枢纽的目标

美副贸易代表谈中美贸易争端 07月21日 14:10 为美国的出口管制辩解，并督促中国加强知识产权保护

LGD液晶面板项目拟落户广州 07月21日 14:02 高世代液晶面板生产线将可能呈现北京、江苏、广东三大区域竞争新格局

IMF执董会支持SDR新分配方案 《财经》实习记者 郭金 07月21日 13:47 中国将新分得近60亿份SDR，巴西、俄罗斯、印度分别分得23亿、44亿、31亿

财政政策调整结构路漫漫 《财经》实习记者 王露 07月21日 12:26 总量扩张的政策框架不变，辅之结构优化和调整，着力点或可放在财税措施组合的调整上

【国际分析】希拉里的信号 《财经》实习记者 王宇 07月21日 11:38 希拉里借助此行向印度传递了一个清晰的信息：美国并不仅从其反恐新战略的角度来看待印度的重要性

北汽控股等三家公司正式竞标通用欧宝 《财经》记者 梁冬梅 07月21日 10:16 通用汽车证实，北汽控股、麦格纳和RHJ国际公司已经递交收购提议，目前三个买家各具优势

博彩业巨头接连筹备在香港上市 《财经》记者 王端 07月21日 09:07 永利已递交香港上市申请，金沙集团可能于8月递交上市申请

煤炭协会建议治理行业“超能生产”（更新） 《财经》记者 杨悦 07月21日 08:19 建议国家能源局对煤炭行业的“超能生产”情况做出专项治理，保证安全生产和煤炭市场供需平稳

“保八”之后会是什么？ 《财经》实习记者 董欲晓 07月21日 08:16 在维稳的名义下，股市繁荣、楼市疯狂、信贷飙升，但“保八”之后呢？

IMF预测英经济今年下滑4.2％ 《财经》实习记者 董欲晓 07月21日 08:11 国际货币基金组织（IMF）完成对英国经济一年一度的评估，其认为，英国脆弱的银行业仍值得警惕，公共债务攀升可能拖累经济复苏

证监会：7月26日起接收创业板申报材料 《财经》记者 宋燕华 07月21日 06:55 在创业板财务数据的时效性方面，创业板的规定较主板更加严格；券商人士普遍预测，第一批挂牌的企业将在国庆节后推出

REITs有望于四季度推出试点 《财经》实习记者 张丽华 07月20日 22:22 试点拟由上海、北京、天津三地各做一单；上国投目前准备了股权和债权两套方案，央行要求上海二选一