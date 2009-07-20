A股基金仓位大分化 公募多重仓私募喜看空 《财经》记者 王晓璐 07月20日 21:43 211只偏股型公募基金股票平均仓位高达83.34%；同时，168只阳光私募基金的平均仓位仅在35%左右

上海世博局终止上海烟草2亿元捐赠 《财经》实习记者 刘冬 07月20日 21:25 基于“健康世博”理念，上海世博局终止了上海烟草公司向中国馆的定向捐赠

兰州市召开居民听证会拟涨水价 《财经》记者 刘京京 07月20日 19:40 合资供水企业兰州威立雅称每立方米供水亏损0.261元，两套方案分别打算将居民生活用水价格上调20.69%和27.59%

【国际分析】加入欧盟：冰岛还有多远？ 《财经》记者 钱亦楠 07月20日 18:46 进入欧盟并进而成为欧元区成员，被视为危机后北欧小国冰岛最好的选择，但多种因素决定冰岛入盟之路不平坦

大摩香港企业融资主管离职 《财经》记者 王端 07月20日 18:30 有望出任汇丰银行大中华企业融资部主管

中国将组团赴俄磋商解决“闭市”纠纷 《财经》记者 于海荣 07月20日 17:44 商务部力求尽快解决华商提取被封存货物事宜，未来着眼于根本解决“灰色清关”问题

理财产品回归净值 券商、基金遭遇赎回压力 《财经》记者 范军利 07月20日 17:41 与券商理财超速扩容、新基金发行火爆形成对比的是，随着老产品回归净值，此前深套其中的投资者选择了解套出局

今年有1.1万亿元保险资金需配置 《财经》记者 陈慧颖 07月20日 17:18 保监会主席吴定富表示，保险机构面临较大的投资压力；有保监会官员分析，利率水平较低等因素加大了资金配置难度

两岸年底或将互设旅游办事处 《财经》实习研究员 张钧凯 07月20日 17:05 旅游办事处将成为两岸“分治”60年来，首次互设带有官方色彩的民间机构

中美合建清洁能源研究中心 07月20日 15:55 将在节能建筑、包括碳捕捉与储藏的清洁煤、节能运输工具三个领域展开合作

审计署发现溪洛渡水电站近半项目未招标 《财经》实习记者 张艳玲 07月20日 15:44 审计署通过工程审计发现，金沙江溪洛渡水电站存在项目执行概算未完成、投资控制目标不够明确、违规招标、移民安置不力等诸多问题，其中原定13年的建设总工期，被大幅压缩了27个月

上海出招打击捂盘惜售 《财经》记者 陈中小路 实习记者 刘冬 07月20日 14:00 《暂行规定》对上海的商品房销售方案备案做出细致规定，并强化惩戒机制，意在增加房地产供给，平抑房价