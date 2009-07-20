211只偏股型公募基金股票平均仓位高达83.34%；同时，168只阳光私募基金的平均仓位仅在35%左右
基于“健康世博”理念，上海世博局终止了上海烟草公司向中国馆的定向捐赠
合资供水企业兰州威立雅称每立方米供水亏损0.261元，两套方案分别打算将居民生活用水价格上调20.69%和27.59%
进入欧盟并进而成为欧元区成员，被视为危机后北欧小国冰岛最好的选择，但多种因素决定冰岛入盟之路不平坦
有望出任汇丰银行大中华企业融资部主管
商务部力求尽快解决华商提取被封存货物事宜，未来着眼于根本解决“灰色清关”问题
与券商理财超速扩容、新基金发行火爆形成对比的是，随着老产品回归净值，此前深套其中的投资者选择了解套出局
保监会主席吴定富表示，保险机构面临较大的投资压力；有保监会官员分析，利率水平较低等因素加大了资金配置难度
旅游办事处将成为两岸“分治”60年来，首次互设带有官方色彩的民间机构
奥巴马政府通过改革施压，通用电气或剥离其金融部门
美国银行和花旗银行分别报出二季度盈利数字，但该利润主要来自于资产出售及税收优惠
将在节能建筑、包括碳捕捉与储藏的清洁煤、节能运输工具三个领域展开合作
审计署通过工程审计发现，金沙江溪洛渡水电站存在项目执行概算未完成、投资控制目标不够明确、违规招标、移民安置不力等诸多问题，其中原定13年的建设总工期，被大幅压缩了27个月
《暂行规定》对上海的商品房销售方案备案做出细致规定，并强化惩戒机制，意在增加房地产供给，平抑房价
近两周累计报告患者72例，其中三人死亡；平果县政府已启动应急预案
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算