据悉，汇金将以大约每股7元接盘，价格略高于当时保险保障基金公司的入股价格
澳大利亚外长史密斯表示，已从中方获悉调查主要涉及2009年铁矿石谈判过程中的一些“贿赂行为”，目前尚未有明确结论
因全球经济前景改善以及日本刺激计划奏效，将其2010年的增长预期从0.5％调高到1.7％
受金融危机影响，房地产纠纷案件去年和今年上半年同比增加均超过一成，最高法院要求各级法院慎用解除合同的方式来处理此类案件，以保障房地产企业的生存发展
上海神开首次公开发行不超过4,600万股A股申请已获证监会核准
哈佛教授费尔德斯坦认为，中国已经从危机中复原，并开始增长；美国会在欧洲之前恢复；而日本的情况看上去仍然很糟
哈佛教授费尔德斯坦认为，风险低估、监管不力是本次危机产生的根源。而流动性过剩或为未来复苏道路上最大障碍
即使中国经济以最乐观的方式保持较快增长，到2020年，东部和中西部地区公路需求增速也不会超过30%
临时取消拍卖的理由未令公众信服，逾百名竞拍者将起诉，意在讨回低至百元的可成交价格
在乘用车领域实践成功的50：50合资方式，在大中型商用车领域里均以失败告终；过去几年的合资经历，让外方认识到，中国本土公司对于商用车市场和产品的理解更加深刻
交易金额13亿美元，中石化集团在安哥拉上游投资领域进一步拓展
陈水扁本人已经渐渐从一个复杂的政治符号，褪色为一个单纯的清廉反例
在地方选举“六连败”后，日本首相麻生太郎被迫选择在最不利的时候背水一战
地震后的重建才刚刚开始，洪灾就来袭击，接踵而至的还有泥石流和滑坡等地质灾害
央行行长周小川表示，企业储蓄增长是中国储蓄率增长的主要原因；而鼓励民营企业发展、大力发展服务业，是减少企业“强制性储蓄”的关键所在
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算