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  • 汇金接盘新华人寿接近收官《财经》记者 陈慧颖 07月20日 12:37

    据悉，汇金将以大约每股7元接盘，价格略高于当时保险保障基金公司的入股价格

  • 澳外长确认力拓被拘员工事涉铁矿石谈判《财经》实习记者 张雅珺 07月20日 11:44

    澳大利亚外长史密斯表示，已从中方获悉调查主要涉及2009年铁矿石谈判过程中的一些“贿赂行为”，目前尚未有明确结论

  • IMF调高对日本经济增长率预期 07月20日 11:16

    因全球经济前景改善以及日本刺激计划奏效，将其2010年的增长预期从0.5％调高到1.7％

  • 最高法院：房地产纠纷不轻易解除合同《财经》记者 叶逗逗 07月20日 10:33

    受金融危机影响，房地产纠纷案件去年和今年上半年同比增加均超过一成，最高法院要求各级法院慎用解除合同的方式来处理此类案件，以保障房地产企业的生存发展

  • 中小板IPO第四单产生 《财经》实习记者 李航 07月20日 09:53

    上海神开首次公开发行不超过4,600万股A股申请已获证监会核准

  • 全球经济正常化（下）《财经》首席经济学家 沈明高 记者 刘志洁 07月20日 08:25

    哈佛教授费尔德斯坦认为，中国已经从危机中复原，并开始增长；美国会在欧洲之前恢复；而日本的情况看上去仍然很糟

  • 全球经济正常化（上）《财经》首席经济学家 沈明高 记者 刘志洁 07月20日 08:18

    哈佛教授费尔德斯坦认为，风险低估、监管不力是本次危机产生的根源。而流动性过剩或为未来复苏道路上最大障碍

  • 沈明高：关注中国公路投资合理性《财经》记者 王晶 07月20日 06:34

    即使中国经济以最乐观的方式保持较快增长，到2020年，东部和中西部地区公路需求增速也不会超过30%

  • 沪私车牌照额度拍卖“网络故障”遭诉《财经》记者 陈中小路 07月19日 18:32

    临时取消拍卖的理由未令公众信服，逾百名竞拍者将起诉，意在讨回低至百元的可成交价格

  • MAN为何愿做中国重汽小股东？《财经》记者 梁冬梅 吴莹 王紫雾 于宁 07月19日 17:24

    在乘用车领域实践成功的50：50合资方式，在大中型商用车领域里均以失败告终；过去几年的合资经历，让外方认识到，中国本土公司对于商用车市场和产品的理解更加深刻

  • 中海油、中石化收购安哥拉一块油田20%股权《财经》记者 陈竹 07月19日 09:55

    交易金额13亿美元，中石化集团在安哥拉上游投资领域进一步拓展

  • “扁案”审理 进入中盘《财经》实习研究员 张钧凯 记者 欧阳斌 07月18日 20:54

    陈水扁本人已经渐渐从一个复杂的政治符号，褪色为一个单纯的清廉反例

  • 自民党危如累卵《财经》记者 林靖 07月18日 20:46

    在地方选举“六连败”后，日本首相麻生太郎被迫选择在最不利的时候背水一战

  • 四川地震灾区普降暴雨损失严重《财经》记者 邓海 07月18日 14:55

    地震后的重建才刚刚开始，洪灾就来袭击，接踵而至的还有泥石流和滑坡等地质灾害

  • 周小川：储蓄率过高的应对政策《财经》实习记者 王紫雾 07月17日 23:35

    央行行长周小川表示，企业储蓄增长是中国储蓄率增长的主要原因；而鼓励民营企业发展、大力发展服务业，是减少企业“强制性储蓄”的关键所在

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