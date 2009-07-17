上海居民孔某就拆迁补偿情况向有关部门申请政府信息公开未果，遂提起行政诉讼，但以败诉告终
涉案网络帖子共六个，点击量不足100次。检察院认为“严重危害社会秩序和国家利益”，以诽谤罪提起公诉
来势汹涌的美国对华环境外交，支撑点依然是对维持全球领导权的期待
银行人士认为，拨备覆盖率提高虽对银行当期利润造成影响，但可通过提高拨备，将当期利润留存到下个报告期释放
中投首次投资中资背景的海外投资管理公司
陈德霖表示，上任后首务是保持香港货币及银行体系的稳定；任志刚卸任后或将出任中国央行顾问
BP有关负责人称，BP与中石油的合作基于国际石油公司的经验技术以及国家石油公司保证能源供应安全的需求
Calpers起诉三大评级机构，若判决评级机构支付大额赔款的话，许多不满的投资者将纷纷效仿，试试他们获偿的运气
中俄两国已成立中俄海关合作分委会，将联手解决非规范的“灰色清关”贸易形式
16省份2007年至2008年国税收入增10%，但征管不规范的现象仍然普遍
这是2003年电改以来电力系统最大规模审计，审计报告已递交国务院，职工持股、违规项目、不执行差别电价等问题被列入整改范围
商务部称，申报材料未满足《反垄断法》规定，新浪CEO曹国伟称重点工作是“与商务部相关部门的沟通”
认为中国经济增长强劲复苏，未来房地产投资增长将加速；宏观政策导向短期不会发生变化
累计实现利润5534亿元，同比下降27%，降幅连续四个月减缓
审计署对2007年度财政收支情况进行的专项审计结果显示，在被抽查的十个省份中，有626.42亿元土地出让收入未纳入预算；此外，在被抽查的15个省份中，省级财政账户滞留资金达3319.28亿元
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算