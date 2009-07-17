拆迁补偿信息公开之惑 《财经》记者 陈中小路 实习记者 崔君仪 07月17日 23:15 上海居民孔某就拆迁补偿情况向有关部门申请政府信息公开未果，遂提起行政诉讼，但以败诉告终

山东职员发帖举报镇委书记被诉“诽谤罪” 《财经》记者 罗洁琪 07月17日 22:29 涉案网络帖子共六个，点击量不足100次。检察院认为“严重危害社会秩序和国家利益”，以诽谤罪提起公诉

【国际分析】美国环境外交“来袭” 《财经》实习记者 王宇 07月17日 20:07 来势汹涌的美国对华环境外交，支撑点依然是对维持全球领导权的期待

中国商业银行上半年拨备率抬升明显 《财经》记者 方会磊 07月17日 19:38 银行人士认为，拨备覆盖率提高虽对银行当期利润造成影响，但可通过提高拨备，将当期利润留存到下个报告期释放

中投入股中信资本40% 《财经》记者 于宁 陈慧颖 07月17日 19:14 中投首次投资中资背景的海外投资管理公司

陈德霖获任香港金管局总裁 10月1日履新 《财经》记者 王端 07月17日 19:00 陈德霖表示，上任后首务是保持香港货币及银行体系的稳定；任志刚卸任后或将出任中国央行顾问

中石油在鲁迈拉油田中标财团中或占股五成 《财经》记者 陈竹 07月17日 18:09 BP有关负责人称，BP与中石油的合作基于国际石油公司的经验技术以及国家石油公司保证能源供应安全的需求

评级机构的麻烦才刚刚开始 07月17日 17:48 Calpers起诉三大评级机构，若判决评级机构支付大额赔款的话，许多不满的投资者将纷纷效仿，试试他们获偿的运气

商务部呼吁俄协商解决“闭市”纠纷 《财经》实习记者 于海荣 07月17日 17:21 中俄两国已成立中俄海关合作分委会，将联手解决非规范的“灰色清关”贸易形式

审计署报告揭示国税征管失范 《财经》实习记者 张艳玲 07月17日 17:15 16省份2007年至2008年国税收入增10%，但征管不规范的现象仍然普遍

审计署17省份电力专项审计收尾 《财经》记者 李其谚 07月17日 16:24 这是2003年电改以来电力系统最大规模审计，审计报告已递交国务院，职工持股、违规项目、不执行差别电价等问题被列入整改范围

商务部未启动新浪并购分众反垄断审查 《财经》实习记者 王奇华 07月17日 16:17 商务部称，申报材料未满足《反垄断法》规定，新浪CEO曹国伟称重点工作是“与商务部相关部门的沟通”

经济学家上调2009年中国经济增长预期 《财经》实习记者 郭金 07月17日 16:16 认为中国经济增长强劲复苏，未来房地产投资增长将加速；宏观政策导向短期不会发生变化

2009年上半年国有企业利润降幅收窄 《财经》实习记者 于海荣 07月17日 15:00 累计实现利润5534亿元，同比下降27%，降幅连续四个月减缓