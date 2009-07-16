受经济复苏以及证券市场回暖影响，已公布中期业绩预报或正式公告的券商，均实现盈利；从公布的数据预计，券商行业今年上半年有望集体盈利
重特大事故施救不当导致伤亡扩大的问题比较突出
中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德认为，被告人属过失犯罪，且并不构成“特别恶劣情节”
控制发行节奏造成了新股的稀缺，供需关系失衡使得新股在二级市场的价值严重被高估
其在投行业务势头良好的同时，商业银行业务相对黯淡，信贷量在企业与消费者需求不足的情况下持续收缩
在外汇储备继续增加的条件下，中国继续增持美国国债
双方未就“碳关税”达成任何妥协，中方强调这一问题有损发展中国家利益
这意味着，经营性国资、行政事业性国资资产处置已全部纳入规范的制度框架；资源性国资的规范管理体制仍缺位
41岁的于广辉，原任TCL多媒体的执行副总裁及TCL集团的副总裁，其出任空缺多年的TCL多媒体总裁一职，被视为TCL集团彩电业务接班人合适人选
央行研究生部部务委员会副主席焦瑾璞认为，不允许吸储的原因主要有二：一是国家不需要那么多存款，二是吸储容易带来风险
海航集团与浙江省将在航空业、现代物流业、金融服务领域开展合作，并与浙江能源集团共同组建干散货运输合资公司
除了建筑节能，清洁煤以及清洁能源汽车也成为首批优先合作领域，美能源部长朱棣文称赞中国在经济高速发展的同时，并没有忽略环保方面的努力
黄宏生在港获刑五年，期间创维数码的营业额增长了50%，2008-2009财年营业额和净利润均刷新历史最好纪录，创维数码董事局主席兼CEO张学斌认为公司目前的运作不会有大的改变
42岁菲律宾籍男船员在港死亡，不排除甲型H1N1流感病毒是致死原因之一；香港卫生署表示，致死原因尚需数日方能公布
太平洋证券任保荐人、主承销商的超日太阳能IPO申请被发审委否决，业内分析原因有二：环保违规和厂房租赁问题
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算