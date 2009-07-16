市场转暖 券商业喜报中期业绩 《财经》实习记者 李航 07月17日 14:52 受经济复苏以及证券市场回暖影响，已公布中期业绩预报或正式公告的券商，均实现盈利；从公布的数据预计，券商行业今年上半年有望集体盈利

上半年中国各类事故死亡36370人 《财经》记者 欧阳洪亮 07月17日 14:30 重特大事故施救不当导致伤亡扩大的问题比较突出

专家称杭州飙车案定“交通肇事罪”更合理 《财经》实习记者 王雅琼 07月17日 13:46 中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德认为，被告人属过失犯罪，且并不构成“特别恶劣情节”

家润多挂牌首日仍遭炒作 发行体制改革沦为空谈 《财经》记者 王晓璐 07月17日 13:14 控制发行节奏造成了新股的稀缺，供需关系失衡使得新股在二级市场的价值严重被高估

摩根大通二季度盈利难掩信贷隐忧 《财经》记者 吴莹 王端 07月17日 12:32 其在投行业务势头良好的同时，商业银行业务相对黯淡，信贷量在企业与消费者需求不足的情况下持续收缩

中国持有美国国债突破8000亿美元 《财经》特约记者 林瑞轩 07月17日 11:36 在外汇储备继续增加的条件下，中国继续增持美国国债

骆家辉：环保技术合作需重视知识产权 《财经》实习记者 王宇 07月17日 10:39 双方未就“碳关税”达成任何妥协，中方强调这一问题有损发展中国家利益

北交所搭台 中央级行政事业性国资进场交易 《财经》记者 张宇哲 07月17日 10:39 这意味着，经营性国资、行政事业性国资资产处置已全部纳入规范的制度框架；资源性国资的规范管理体制仍缺位

TCL多媒体总裁一职补缺 于广辉成TCL彩电业务接班人 《财经》实习记者 王珍 07月17日 08:47 41岁的于广辉，原任TCL多媒体的执行副总裁及TCL集团的副总裁，其出任空缺多年的TCL多媒体总裁一职，被视为TCL集团彩电业务接班人合适人选

为何不允许小额贷款公司吸储？ 《财经》记者 楼夷 实习研究员 唐家婕 07月17日 08:20 央行研究生部部务委员会副主席焦瑾璞认为，不允许吸储的原因主要有二：一是国家不需要那么多存款，二是吸储容易带来风险

海航与浙江省政府全面合作 07月17日 07:13 海航集团与浙江省将在航空业、现代物流业、金融服务领域开展合作，并与浙江能源集团共同组建干散货运输合资公司

中美签署建筑节能合作备忘录 《财经》记者 张瑞丹 07月16日 22:32 除了建筑节能，清洁煤以及清洁能源汽车也成为首批优先合作领域，美能源部长朱棣文称赞中国在经济高速发展的同时，并没有忽略环保方面的努力

张学斌：黄宏生会以股东的方式关心创维 《财经》实习记者 王珍 07月16日 21:52 黄宏生在港获刑五年，期间创维数码的营业额增长了50%，2008-2009财年营业额和净利润均刷新历史最好纪录，创维数码董事局主席兼CEO张学斌认为公司目前的运作不会有大的改变

香港出现首宗疑似甲型流感死亡个案 《财经》实习记者 叶乐天 07月16日 21:49 42岁菲律宾籍男船员在港死亡，不排除甲型H1N1流感病毒是致死原因之一；香港卫生署表示，致死原因尚需数日方能公布