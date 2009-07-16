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  • 白酒行业呼吁“评级”规范《财经》记者 李慎 梁洋 07月16日 20:46

    白酒生产企业产品定级体系各自为政，“概念”酒层出不穷，市场缺乏技术参数和量化指标

  • 中国企业对外并购方式创新趋增《财经》记者 吴莹 实习记者 王紫雾 07月16日 20:00

    摩根大通专业人士表示，一些所谓创新方式并非主流，风险很大

  • 奢侈品行业时兴“节俭”风 07月16日 19:56

    受金融危机影响，奢侈品销量下滑严重，奢侈品商竞相减少开支

  • 欧宝花落谁家 07月16日 19:50

    出价最低者被认为最有希望获胜

  • 招商局国际联合竞标团成科伦坡新码头惟一竞标者《财经》记者 符燕艳 实习记者 叶乐天 07月16日 19:34

    分析师认为对其短期盈利不会有大的帮助，是否成交要看斯里兰卡政府对交易提出的具体条件和价格

  • 世行建议以新模式锁定扶贫目标人群《财经》实习记者 张艳玲 07月16日 18:57

    有条件现金转移支付的方式有助于扶贫的定向，若要在中国实施，需要更强的组织能力和成本控制力

  • 高盛：流动性将支撑A股长期走高《财经》实习记者 刘冬 07月16日 18:16

    高盛中国首席策略师邓体顺预测，A股短线可能出现调整，但长期将继续走高

  • 中国远洋取消3亿美元散货船订单《财经》记者 周玲玲 07月16日 18:11

    取消与中远船务签订的八艘5.7万吨级散货船建造合同，部分减轻今年运力交付压力

  • GDP如愿增长但隐忧仍存 07月16日 18:02

    国家统计局发言人认为，经济企稳回升的基础还不稳固，回升的态势还不稳定，回升格局还不平衡

  • 央行一年期央票利率上升《财经》记者 曹祯 实习记者 白琳 07月16日 17:42

    由一周前的发行利率1.5022%升至1.5950%，有分析指出，货币政策更可能从总量宽松转向结构性宽松

  • 发改委发文规范创投企业募资行为《财经》记者 曹祯 07月16日 17:19

    发文的主要背景是，当前市场出现了以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务”等名义开展非法集资活动的苗头

  • 中国GDP增长近90%由投资拉动《财经》实习记者 王露 07月16日 17:14

    2009年上半年，投资拉动GDP增长6.2个百分点，贡献率为87.6%

  • 民进党拟开除参加“国共论坛”的党员《财经》实习研究员 张钧凯 07月16日 16:41

    同时却强调，民进党对两岸一般交流没有意见，也没有阻挡

  • 全国性债券担保机构组建呼声日甚《财经》记者 张宇哲 07月16日 16:28

    市场成员及银行间市场交易商协会正研究设立专业的全国性信用增级机构；该机构业务发展初期拟主要为符合要求的中小企业提供担保，拟将注册资本定为50亿元

  • 海外股市夏眠《财经》特约作者 谢国忠 07月16日 16:11

    未来18个月美联储会将利率提高300个基点，其他央行也将提高利率，虽然幅度可能不及美联储。高利率会把股票市场中美妙的幻想击得荡然无存

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