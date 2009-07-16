白酒生产企业产品定级体系各自为政，“概念”酒层出不穷，市场缺乏技术参数和量化指标
摩根大通专业人士表示，一些所谓创新方式并非主流，风险很大
受金融危机影响，奢侈品销量下滑严重，奢侈品商竞相减少开支
出价最低者被认为最有希望获胜
分析师认为对其短期盈利不会有大的帮助，是否成交要看斯里兰卡政府对交易提出的具体条件和价格
有条件现金转移支付的方式有助于扶贫的定向，若要在中国实施，需要更强的组织能力和成本控制力
高盛中国首席策略师邓体顺预测，A股短线可能出现调整，但长期将继续走高
取消与中远船务签订的八艘5.7万吨级散货船建造合同，部分减轻今年运力交付压力
国家统计局发言人认为，经济企稳回升的基础还不稳固，回升的态势还不稳定，回升格局还不平衡
由一周前的发行利率1.5022%升至1.5950%，有分析指出，货币政策更可能从总量宽松转向结构性宽松
发文的主要背景是，当前市场出现了以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务”等名义开展非法集资活动的苗头
2009年上半年，投资拉动GDP增长6.2个百分点，贡献率为87.6%
同时却强调，民进党对两岸一般交流没有意见，也没有阻挡
市场成员及银行间市场交易商协会正研究设立专业的全国性信用增级机构；该机构业务发展初期拟主要为符合要求的中小企业提供担保，拟将注册资本定为50亿元
未来18个月美联储会将利率提高300个基点，其他央行也将提高利率，虽然幅度可能不及美联储。高利率会把股票市场中美妙的幻想击得荡然无存
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算