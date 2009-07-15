大盘股归来 中国建筑IPO报价趋谨慎 07月16日 15:58 主承销商中金公司的建议发行价为每股3.39元至4.25元，低于市场预期；中国建筑IPO预计募集资金406.8亿元至510亿元

【经济快评】投资“单引擎”拉动二季度GDP强势回升 《财经》首席经济学家 沈明高 07月16日 13:02 超预期的信贷刺激规模强力拉抬投资，我们估算，投资对二季度GDP增长的贡献高达8个百分点以上；整固经济复苏的基础，不应是量的进一步扩张，而是质的改进

希拉里强调建立“多伙伴”世界 《财经》特约记者 林瑞轩 07月16日 12:20 在出发前往印度访问和在华盛顿联合主持“美中战略与经济对话”前夕，国务卿希拉里强调通过更多的合作伙伴关系发挥美国在世界上的领导作用

台军方将作重大变革 《财经》实习研究员 张钧凯 07月16日 12:07 1995年以后出生的男性不再被“强制”征召服役

危机凸显小额贷款活力 《财经》记者 楼夷 实习研究员 唐家婕 07月16日 11:24 商业银行喜欢“锦上添花”，小额贷款则是“雪中送炭”

骆家辉为中美战略经济对话探路 《财经》实习研究员 唐家婕 07月16日 11:19 美国商务部部长骆家辉表示，中美应避免贸易和投资保护主义，并建议中美企业展开清洁能源的贸易以及技术领域的合作

骆家辉访华力推环保合作 《财经》实习记者 王宇 07月16日 10:28 美专家称，中美两国很难在月底S&ED上就碳减排问题实现实质性进展

中国重汽战略引入全球第三大重卡制造商 《财经》记者 王端 李慎 07月16日 09:57 德国公司MAN将通过认购可转债和受让股份，持有中国重汽25%股本加一股的股权，成为中国重汽的战略股东，中国重汽获授代价9.18亿港元的独家技术许可协议

新监管时代（下） 《财经》实习记者 龙周园 高玉 07月16日 08:17 曾经是金融危机导火线的衍生品市场，为什么不是此次监管改革重点？评级机构的监管为何没有提上议程？

深发展时隔六年首设省级分行 《财经》记者 符燕艳 07月16日 06:59 深发展武汉分行通过监管机构审批，标志着深发展已成功突破资本瓶颈，并开始加快区域扩张的步伐

多数在华外资银行预计今年市场份额不增 《财经》记者 宋燕华 实习记者 冯哲 07月15日 22:11 普华永道公布的在华外资银行年度调查报告显示，预期今年市场份额会保持增长的银行不到半数，另有约25%的银行明确预期份额下降

中钢协称铁矿石价格谈判“并未结束” 《财经》记者 张伯玲 严江宁 07月15日 21:03 中国钢铁企业接受按“首发价格”预付货款，在谈判最终结果确定后再进行“多退少补”

北京机动车限行制度再起争端 《财经》记者 朱弢 07月15日 20:20 法学教师状告交管部门，称自己因违反限行规定遭行政处罚缺乏依据

乌鲁木齐死亡人数升至192人 《财经》记者 李微敖 07月15日 20:18 伤者人数上升至1721人，零星的暴力事件仍有发生