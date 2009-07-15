主承销商中金公司的建议发行价为每股3.39元至4.25元，低于市场预期；中国建筑IPO预计募集资金406.8亿元至510亿元
超预期的信贷刺激规模强力拉抬投资，我们估算，投资对二季度GDP增长的贡献高达8个百分点以上；整固经济复苏的基础，不应是量的进一步扩张，而是质的改进
在出发前往印度访问和在华盛顿联合主持“美中战略与经济对话”前夕，国务卿希拉里强调通过更多的合作伙伴关系发挥美国在世界上的领导作用
1995年以后出生的男性不再被“强制”征召服役
商业银行喜欢“锦上添花”，小额贷款则是“雪中送炭”
美国商务部部长骆家辉表示，中美应避免贸易和投资保护主义，并建议中美企业展开清洁能源的贸易以及技术领域的合作
美专家称，中美两国很难在月底S&ED上就碳减排问题实现实质性进展
德国公司MAN将通过认购可转债和受让股份，持有中国重汽25%股本加一股的股权，成为中国重汽的战略股东，中国重汽获授代价9.18亿港元的独家技术许可协议
曾经是金融危机导火线的衍生品市场，为什么不是此次监管改革重点？评级机构的监管为何没有提上议程？
深发展武汉分行通过监管机构审批，标志着深发展已成功突破资本瓶颈，并开始加快区域扩张的步伐
普华永道公布的在华外资银行年度调查报告显示，预期今年市场份额会保持增长的银行不到半数，另有约25%的银行明确预期份额下降
中国钢铁企业接受按“首发价格”预付货款，在谈判最终结果确定后再进行“多退少补”
法学教师状告交管部门，称自己因违反限行规定遭行政处罚缺乏依据
伤者人数上升至1721人，零星的暴力事件仍有发生
全部城镇职工适用同一缴费机制的情况下，外来工支付医保费用与风险不匹配，新方案将使广州约165万外来工全部纳入医疗保险体系，但相应的基本医疗报销比例将“打八折”
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算