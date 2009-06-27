上海拟于三季度推集装箱运价指数SCFI 《财经》实习记者 张丽华 记者 周玲玲 06月29日 14:01 在SCFI基础上，上海航交所集装箱远期交易品种将于今年或明年推出

颜立燕落案牵出巨额债务纠纷 《财经》记者 沈乎 陈中小路 06月29日 13:04 除了一直追讨旧账的爱建股份，盛融和新长征集团下属公司也各自发起了对颜立燕旗下公司的诉讼；百联集团也卷入漩涡

朱民：中国的复苏并非回到过去 《财经》实习记者 王雅琼 06月29日 12:51 这场危机将给我们带来全新的结构改变，而并非重拾过去，要建立一个新的、更加平衡的模式

有色金属协会称行业仍面临产能过剩的压力 《财经》实习记者 张雅珺 06月29日 12:08 有色金属协会副会长认为，落后产能的淘汰伴随着产能增加，地方对有色行业的投资热情依然不减，产能越淘汰越增加

湖南郴州两列火车站内相撞 《财经》记者 朱弢 06月29日 09:25 目前已造成3人死亡，60余人受伤。事故原因仍在调查中

央行政策口径今年内会改变吗？ 《财经》首席经济学家 沈明高 记者 姜海燕 06月29日 08:06 花旗银行中国有限公司经济学家彭程认为，中国的通胀压力比美国要大。预计央行将于四季度改变政策口径，由宽松转为中性

沈明高：CPI通胀隐忧 《财经》记者 王晶 06月29日 06:26 在未来12个月里，如果季度GDP出现两位数增长，且流动性持续宽松，明年月度CPI上涨超过5%的可能性很大

【成都土地之变】周其仁：勾勒成都土地变革蓝图 《财经》记者 常红晓 06月28日 20:11 如果一下子把征地制拿掉，反弹会非常大。既然征地制度不能在一天内废掉，就应逐步扩大其制度弹性，并找到新的平衡点

金融稳定委员会成立 中国占据一席 《财经》实习记者 郭金 06月28日 11:40 该委员会负责人表示，G20伦敦峰会关于金融监管共识的落实工作进展显著

君安前总裁杨俊去世 《财经》记者 凌华薇 06月28日 09:54 老君安人眼中的“证券奇才”，充满跌宕、极尽绚烂的短促人生

中国钢铁企业5月扭亏为盈 《财经》记者 张伯玲 06月28日 09:48 72家大中型钢铁企业实现盈利12.62亿元，前五个月钢铁行业仍亏损20.46亿元

上海闵行区在建13层楼房倒塌（更新） 《财经》记者 王真 陈中小路 06月27日 16:47 事故造成一名工人死亡；事发前几日，该楼盘施工已造成周围环境的异常情况，致附近防汛墙向外推出约4米，河床被抬起约5米宽

美副防长称不把中国视为对手 《财经》特约记者 林瑞轩 06月27日 12:46 美方希望通过对话建立中美两国军事关系新框架，并透露今年下半年两军将有更多对话

中钢协要求日照铁矿石交易中心整改 《财经》记者 张伯玲 06月27日 12:07 中钢协要求该交易中心不从事进口铁矿石任何贸易、交易活动