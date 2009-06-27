在SCFI基础上，上海航交所集装箱远期交易品种将于今年或明年推出
除了一直追讨旧账的爱建股份，盛融和新长征集团下属公司也各自发起了对颜立燕旗下公司的诉讼；百联集团也卷入漩涡
这场危机将给我们带来全新的结构改变，而并非重拾过去，要建立一个新的、更加平衡的模式
有色金属协会副会长认为，落后产能的淘汰伴随着产能增加，地方对有色行业的投资热情依然不减，产能越淘汰越增加
目前已造成3人死亡，60余人受伤。事故原因仍在调查中
花旗银行中国有限公司经济学家彭程认为，中国的通胀压力比美国要大。预计央行将于四季度改变政策口径，由宽松转为中性
在未来12个月里，如果季度GDP出现两位数增长，且流动性持续宽松，明年月度CPI上涨超过5%的可能性很大
如果一下子把征地制拿掉，反弹会非常大。既然征地制度不能在一天内废掉，就应逐步扩大其制度弹性，并找到新的平衡点
该委员会负责人表示，G20伦敦峰会关于金融监管共识的落实工作进展显著
老君安人眼中的“证券奇才”，充满跌宕、极尽绚烂的短促人生
72家大中型钢铁企业实现盈利12.62亿元，前五个月钢铁行业仍亏损20.46亿元
事故造成一名工人死亡；事发前几日，该楼盘施工已造成周围环境的异常情况，致附近防汛墙向外推出约4米，河床被抬起约5米宽
美方希望通过对话建立中美两国军事关系新框架，并透露今年下半年两军将有更多对话
中钢协要求该交易中心不从事进口铁矿石任何贸易、交易活动
IMF可以担任发行全球储备货币的角色，但必须先进行机构改革；也可以建立一个“全球储备银行”
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算