上海外贸总额连降八个月 《财经》记者 王真 07月15日 19:25 高附加值产品需求萎缩、集装箱货运转口贸易下滑，均对上海进出口造成影响

美能源部长呼吁中国带头制订2050年减排目标 《财经》记者 张瑞丹 07月15日 18:43 朱棣文强调中美面临相同的能源和气候挑战，称应对全球变暖的威胁，没有任何一个国家可以独善其身，因此中国等发展中国家也应做出相应的减排承诺

美国政府借款热情高涨 07月15日 18:33 美国政府赤字突破1万亿美元，“万亿”不再是一个令人闻之生畏的数字

美国商业贷款巨头CIT求助无门 07月15日 18:29 美国联邦储蓄保险公司仍未批准CIT加入债务担保计划的申请

外管局放松境内机构境外直接投资限制 《财经》实习记者 王紫雾 07月15日 18:27 在境外直接投资中，资金来源审查及资金汇出均由核准制改为登记制；中小型企业境外投资意愿强烈

高山案一逃犯蒋国在落网北京 《财经》记者 朱弢 07月15日 17:56 其涉嫌参与中国银行哈尔滨河松街支行2.9亿元诈骗案，后出境潜逃四年多

揭开美国零售额上涨面纱 《财经》记者 张环宇 07月15日 17:55 汽车和汽油零售额增加，拉动美国6月零售额整体走高

人保股份公司创立在即 筹划多极盈利格局 《财经》记者 陈慧颖 07月15日 17:38 人保集团总裁吴焰表示，将从以财产险盈利为主向财产险、人身险、保险资产管理、基金、信托等多极支撑的盈利格局转变

手足口病今年已致死逾200人 《财经》记者 刘京京 07月15日 16:04 6月中国报告手足口病178680例，占所有法定传染病的25.6%，死亡45例；艾滋病致死435人，为所有传染病之首

短期资本流入加快 外汇储备突破2万亿美元 《财经》记者 霍侃 07月15日 15:26 专家认为，造成二季度外汇储备增长的因素，按重要程度由高至低排序分别为，短期国际资本流入、贸易顺差、欧元对美元升值的估值效应、外商直接投资等

尚德电力300亿投资西部光伏并网发电项目 《财经》记者 马静婴 07月15日 13:34 与西部四个省（区）、市级政府签订战略合作协议，开发总量1800兆瓦的光伏并网发电项目，尚在筹备多个西部项目，但短期恐无利可图

专访中国驻美大使周文重 《财经》记者 钱亦楠 实习记者 龙周园 07月15日 13:29 对于即将举行的首轮中美战略与经济对话，周文重认为能源合作将是亮点，而在节能减排方面双方依然有分歧

陈同海一审被判死缓（更新） 《财经》记者 王和岩 07月15日 13:26 受贿金额近2亿元人民币，法院认定其有自首情节，且认罪悔罪态度良好，并检举他人犯罪线索，故从轻判处死缓，其未当庭表示是否上诉