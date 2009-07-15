高附加值产品需求萎缩、集装箱货运转口贸易下滑，均对上海进出口造成影响
朱棣文强调中美面临相同的能源和气候挑战，称应对全球变暖的威胁，没有任何一个国家可以独善其身，因此中国等发展中国家也应做出相应的减排承诺
美国政府赤字突破1万亿美元，“万亿”不再是一个令人闻之生畏的数字
美国联邦储蓄保险公司仍未批准CIT加入债务担保计划的申请
在境外直接投资中，资金来源审查及资金汇出均由核准制改为登记制；中小型企业境外投资意愿强烈
其涉嫌参与中国银行哈尔滨河松街支行2.9亿元诈骗案，后出境潜逃四年多
汽车和汽油零售额增加，拉动美国6月零售额整体走高
人保集团总裁吴焰表示，将从以财产险盈利为主向财产险、人身险、保险资产管理、基金、信托等多极支撑的盈利格局转变
6月中国报告手足口病178680例，占所有法定传染病的25.6%，死亡45例；艾滋病致死435人，为所有传染病之首
专家认为，造成二季度外汇储备增长的因素，按重要程度由高至低排序分别为，短期国际资本流入、贸易顺差、欧元对美元升值的估值效应、外商直接投资等
与西部四个省（区）、市级政府签订战略合作协议，开发总量1800兆瓦的光伏并网发电项目，尚在筹备多个西部项目，但短期恐无利可图
对于即将举行的首轮中美战略与经济对话，周文重认为能源合作将是亮点，而在节能减排方面双方依然有分歧
受贿金额近2亿元人民币，法院认定其有自首情节，且认罪悔罪态度良好，并检举他人犯罪线索，故从轻判处死缓，其未当庭表示是否上诉
名义增速可能略高于15.2%，剔除价格因素，实际增速或达16%
人民广场站、江苏路站、世纪大道站出现乘客大规模滞留；事故原因目前不明
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算