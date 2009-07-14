腾中重工收购悍马申请已递交发改委 《财经》记者 梁冬梅 07月15日 11:58 收购资金来源和环保风险均为发改委审批考虑的因素；商务部尚未收到申请文件

【经济快评】货币信贷续创新高 政策调控面临考验 《财经》首席经济学家 沈明高 记者 霍侃 07月15日 11:20 “适度宽松”的货币政策名不副实，为纾缓未来CPI和资产价格通胀压力，货币政策调整的下一步或是从目前的“极度宽松”向“适度宽松”回归

WHO：新流感疫苗可能会供应不足 《财经》实习记者 刘雯琪 07月15日 11:17 陈冯富珍认为，大多数疫苗都将流向富有的国家，无力支付将成为贫穷国家对人群进行免疫的最大问题

陈同海一审被判死缓 《财经》记者 王和岩 07月15日 11:14 受贿金额近2亿元人民币，法院认定其有自首情节，且认罪悔罪态度良好，并检举他人犯罪线索，故从轻判处死缓

7月上旬发电量同比增长3% 《财经》记者 李其谚 07月15日 10:30 钢铁产业集中的河北南部和河南省出现两位数的增长；专家称三季度发电量增幅有望稳定攀升

美最高法院首位拉美裔女法官即将产生 《财经》实习记者 胡瑶 07月15日 10:25 奥巴马的这一提名也反映了民主党自由派的价值观念

【宏观气象预报】6月固定资产投资增速或再创新高 《财经网》记者 王晶 07月15日 09:40 今年前六个月城镇固定资产投资增速可能超过前五个月32.9%的增速

新监管时代（上） 《财经》记者 吴莹 实习记者 龙周园 王雅琼 07月15日 08:22 以“超级监管者”解决系统性风险，成功几率几何？

全国土地供应量回升 地价同比明显下降 《财经》实习记者 王璇 兰方 07月15日 07:07 国土资源部有关报告显示，上半年全国房产价格和地产价格并未同步增长

刘飞辞任TCL副总裁 TCL通讯正式步入杨兴平时代 《财经》实习记者 王珍 07月14日 23:17 “过渡性”人物王道源、原TCL通讯首席运营官于恩军双双退出董事会，总裁郭爱平进入董事会；面对国内外市场的萎缩，TCL通讯迫切需要业务模式转型

QQ空间再遭通报 腾讯三项措施“自净” 《财经》记者 符燕艳 07月14日 22:52 QQ空间的盈利模式主要是用户花钱购买空间装备，因此分析指通报不会影响腾讯的收入

雅戈尔整合服装板块 暂无分拆上市可能 《财经》实习记者 谢雪琳 07月14日 22:34 向雅戈尔服装控股增资14亿，用于收购旗下22家服装营销和生产企业，统筹管理；由于政策没有放开，暂无将服装、地产、投资板块分拆上市可能

信贷资金加速楼市“量价齐升” 《财经》实习记者 慈冰 07月14日 22:25 上半年投入到房地产企业的国内贷款与个人按揭贷款分别增长32.6%与63.1%；房价短期内快速上涨，已接近2007年水平

中新地产出售天津子公司40%股份 《财经》实习记者 慈冰 07月14日 21:58 价格为11.6亿元，此前亦出售哈尔滨子公司股权，以获得急缺的流动资金