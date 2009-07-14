收购资金来源和环保风险均为发改委审批考虑的因素；商务部尚未收到申请文件
“适度宽松”的货币政策名不副实，为纾缓未来CPI和资产价格通胀压力，货币政策调整的下一步或是从目前的“极度宽松”向“适度宽松”回归
陈冯富珍认为，大多数疫苗都将流向富有的国家，无力支付将成为贫穷国家对人群进行免疫的最大问题
受贿金额近2亿元人民币，法院认定其有自首情节，且认罪悔罪态度良好，并检举他人犯罪线索，故从轻判处死缓
钢铁产业集中的河北南部和河南省出现两位数的增长；专家称三季度发电量增幅有望稳定攀升
奥巴马的这一提名也反映了民主党自由派的价值观念
今年前六个月城镇固定资产投资增速可能超过前五个月32.9%的增速
以“超级监管者”解决系统性风险，成功几率几何？
国土资源部有关报告显示，上半年全国房产价格和地产价格并未同步增长
“过渡性”人物王道源、原TCL通讯首席运营官于恩军双双退出董事会，总裁郭爱平进入董事会；面对国内外市场的萎缩，TCL通讯迫切需要业务模式转型
QQ空间的盈利模式主要是用户花钱购买空间装备，因此分析指通报不会影响腾讯的收入
向雅戈尔服装控股增资14亿，用于收购旗下22家服装营销和生产企业，统筹管理；由于政策没有放开，暂无将服装、地产、投资板块分拆上市可能
上半年投入到房地产企业的国内贷款与个人按揭贷款分别增长32.6%与63.1%；房价短期内快速上涨，已接近2007年水平
价格为11.6亿元，此前亦出售哈尔滨子公司股权，以获得急缺的流动资金
投资者15日起可申请开通创业板市场交易
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算