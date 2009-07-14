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  • 中国国企有意在境外设合伙制PE《财经》 吴莹 07月14日 20:49

    有美国律师透露，已有中国客户表达此意向用以并购境外企业，一些中国企业对投资美国一些即将破产企业的证券兴趣浓厚

  • 卫生部叫停电刺激治疗“网瘾”《财经》记者 刘京京 07月14日 20:40

    专家认为安全性、有效性尚不确切，医院称早已停用，折射出中国相关标准的缺失与医疗技术应用管理的疏漏

  • 排污“限期治理”有细规《财经》记者 张瑞丹 07月14日 20:36

    首部针对排污单位“限期治理”的管理细则出台，将从9月1日起实行

  • 英美资源集团会被低价吞并吗？ 07月14日 19:51

    英美资源集团新董事长强势上任，将增强英美资源集团在并购谈判中的防御力

  • 央行正回购利率三周连涨 “微调”信号巩固《财经》记者 张曼 07月14日 19:47

    央行连续第三周上调正回购利率，28天期和91天期已累计分别上调15.0个和13.5个基点

  • 电力消费6月出现“拐点”《财经》记者 李其谚 07月14日 19:44

    6月发电量和用电量增速均有望超过4%；天气因素和经济回暖为电力消费明显增长的主要原因

  • 幸福航空8月起飞 中航工业涉足支线航运《财经》记者 梁洋 07月14日 19:23

    中航工业控股的幸福航空即将投入试运营，将以中航工业自行研制生产的新舟（MA60）和翔凤(ARJ21)支线飞机为主力机型

  • 赤字破万亿 美国意踌躇《财经》记者 张环宇 07月14日 19:22

    奥巴马政府最大隐忧在于财政的不可持续性令政府公信力下降

  • 《商业周刊》成为“包袱” 07月14日 17:15

    《商业周刊》将被出售，即便是打包赠送出去，对其或多或少也算是个体面的结局

  • 证监会集训创业板保荐机构 首家公司挂牌待10月《财经》记者 范军利 07月14日 16:57

    深交所9月还将组织保荐机构开展针对创业板内容的专项培训；依照各项工作进度，创业板首家公司在深交所挂牌可能在10月

  • 美公布中美战略和经济对话日期《财经》特约记者 林瑞轩 07月14日 16:50

    美专家称，不要让美国的盟友误解美中真要构建“两国集团”

  • 瑞典环境大臣：气候变化谈判进展太慢 07月14日 16:40

    瑞典环境大臣于访华时表示，作为第一大发展中国家的中国，若能把节能减碳政策纳入中期目标，将可帮助欧盟说服其他发展中国家对环境政策的支持

  • 外管局规范境外机构设境内外汇账户《财经》实习记者 王紫雾 07月14日 16:38

    外管局《关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》，删除了征求意见稿中关于境外个人设立中国境内外汇账户的部分

  • 美两华裔部长访华《财经》特约记者 林瑞轩 07月14日 15:59

    重点在清洁能源合作，但中美双方在朱棣文倡导的“碳关税”问题上存在明显分歧

  • 理柏：下半年基金投资须存几分谨慎《财经》记者 王晓璐 07月14日 15:52

    基金分析公司理柏认为，中国经济下行风险仍未完全解除，热情之中仍须存有几分谨慎；未来人民币信贷增长若持续迅猛，可能引发通胀、坏账和资产泡沫的风险将相形增加

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