中国国企有意在境外设合伙制PE 《财经》 吴莹 07月14日 20:49 有美国律师透露，已有中国客户表达此意向用以并购境外企业，一些中国企业对投资美国一些即将破产企业的证券兴趣浓厚

卫生部叫停电刺激治疗“网瘾” 《财经》记者 刘京京 07月14日 20:40 专家认为安全性、有效性尚不确切，医院称早已停用，折射出中国相关标准的缺失与医疗技术应用管理的疏漏

排污“限期治理”有细规 《财经》记者 张瑞丹 07月14日 20:36 首部针对排污单位“限期治理”的管理细则出台，将从9月1日起实行

央行正回购利率三周连涨 “微调”信号巩固 《财经》记者 张曼 07月14日 19:47 央行连续第三周上调正回购利率，28天期和91天期已累计分别上调15.0个和13.5个基点

电力消费6月出现“拐点” 《财经》记者 李其谚 07月14日 19:44 6月发电量和用电量增速均有望超过4%；天气因素和经济回暖为电力消费明显增长的主要原因

幸福航空8月起飞 中航工业涉足支线航运 《财经》记者 梁洋 07月14日 19:23 中航工业控股的幸福航空即将投入试运营，将以中航工业自行研制生产的新舟（MA60）和翔凤(ARJ21)支线飞机为主力机型

赤字破万亿 美国意踌躇 《财经》记者 张环宇 07月14日 19:22 奥巴马政府最大隐忧在于财政的不可持续性令政府公信力下降

证监会集训创业板保荐机构 首家公司挂牌待10月 《财经》记者 范军利 07月14日 16:57 深交所9月还将组织保荐机构开展针对创业板内容的专项培训；依照各项工作进度，创业板首家公司在深交所挂牌可能在10月

美公布中美战略和经济对话日期 《财经》特约记者 林瑞轩 07月14日 16:50 美专家称，不要让美国的盟友误解美中真要构建“两国集团”

外管局规范境外机构设境内外汇账户 《财经》实习记者 王紫雾 07月14日 16:38 外管局《关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》，删除了征求意见稿中关于境外个人设立中国境内外汇账户的部分

美两华裔部长访华 《财经》特约记者 林瑞轩 07月14日 15:59 重点在清洁能源合作，但中美双方在朱棣文倡导的“碳关税”问题上存在明显分歧