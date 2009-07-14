有美国律师透露，已有中国客户表达此意向用以并购境外企业，一些中国企业对投资美国一些即将破产企业的证券兴趣浓厚
专家认为安全性、有效性尚不确切，医院称早已停用，折射出中国相关标准的缺失与医疗技术应用管理的疏漏
首部针对排污单位“限期治理”的管理细则出台，将从9月1日起实行
英美资源集团新董事长强势上任，将增强英美资源集团在并购谈判中的防御力
央行连续第三周上调正回购利率，28天期和91天期已累计分别上调15.0个和13.5个基点
6月发电量和用电量增速均有望超过4%；天气因素和经济回暖为电力消费明显增长的主要原因
中航工业控股的幸福航空即将投入试运营，将以中航工业自行研制生产的新舟（MA60）和翔凤(ARJ21)支线飞机为主力机型
奥巴马政府最大隐忧在于财政的不可持续性令政府公信力下降
《商业周刊》将被出售，即便是打包赠送出去，对其或多或少也算是个体面的结局
深交所9月还将组织保荐机构开展针对创业板内容的专项培训；依照各项工作进度，创业板首家公司在深交所挂牌可能在10月
美专家称，不要让美国的盟友误解美中真要构建“两国集团”
瑞典环境大臣于访华时表示，作为第一大发展中国家的中国，若能把节能减碳政策纳入中期目标，将可帮助欧盟说服其他发展中国家对环境政策的支持
外管局《关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》，删除了征求意见稿中关于境外个人设立中国境内外汇账户的部分
重点在清洁能源合作，但中美双方在朱棣文倡导的“碳关税”问题上存在明显分歧
基金分析公司理柏认为，中国经济下行风险仍未完全解除，热情之中仍须存有几分谨慎；未来人民币信贷增长若持续迅猛，可能引发通胀、坏账和资产泡沫的风险将相形增加
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算