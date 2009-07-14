卫生部发布甲型流感危重病例标准 《财经》记者 刘京京 07月14日 15:46 区分了重症和轻症的临床指征，对于临床症状较轻且无合并症、病情趋于自限的病例，建议无需积极应用达菲

土耳其与欧盟筹建输气管道 《财经》实习记者 胡瑶 07月14日 14:49 新输气管将与俄意“南溪”项目形成竞争，欧盟摆脱对俄能源依赖意图明显

公立医院为何不愿承担社会责任？ 实习记者 高玉 07月14日 13:36 北京大学医学部专家吴明说，对公立医院的价格管制没有管住费用，而政府资金投入缺乏效率，也没有完全实现公平

上海二手房价格指数创历史新高 《财经》实习记者 崔君仪 07月14日 13:15 成交量创下十年新高；上海二手房市场从年初的“小阳春”转变为持续走热

襄汾县原书记县长被控滥用职权 《财经》记者 朱弢 07月14日 12:33 两人因谎报瞒报襄汾溃坝事故及经济问题被起诉；目前，已有30名职务犯罪嫌疑人因襄汾溃坝事故被诉，其中17人一审获刑

财政收入单月转晴 累计阴依旧 《财经》实习记者 王露 07月14日 12:01 1月-6月累计财政收入阴云依旧

鑫诺三号卫星出现故障 《财经》记者 于达维 07月14日 11:49 国内部分区域的有线电视用户出现黑屏与错误讯息，中央电视台综艺、戏曲、音乐和部分省级卫视频道无法正常播放，目前故障仍在排除中，尚无法预料何时可以恢复

茅于轼：去掉小额贷款的紧箍咒 《财经》实习记者 唐家婕 董欲晓 07月14日 11:32 茅于轼认为，银监会6月颁布的《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》，其中大部分“限制条款”都应取消

最高法院规范天价违约金 《财经》记者 叶逗逗 07月14日 11:23 要求各级法院在违约金的认定上，需根据案件的具体情形，以违约造成的损失为基准，综合衡量各种因素，避免简单地采用固定比例等“一刀切”的做法，防止机械司法可能造成的实质不公平

基本药物目录初定 每三年将调整一次 《财经》记者 刘京京 07月14日 11:11 卫生部官员称，基本药物目录已基本制定完成，将包含300多种药品，基层医疗机构可在省一级政府的统一指导下，在国家基本药物目录的框架下适当进行增补

【国际分析】日本真的会“改朝换代”？ 《财经》记者 林靖 07月14日 11:11 保守势力主导日本朝野，两党轮流执政为时尚早

【《财经网》辩论综述】通胀风险不可不忧 《财经》记者 霍侃 07月14日 10:52 近六成参与辩论的网友认为，明年通胀率会超过4%；但也有观点认为，有效需求不足和产能过剩将抑制物价上涨

【哈佛笔记】美国经济前景依然令人悲观的理由 《财经》特约作者 陈晋 07月14日 10:13 在“美国经济政策”的最后一课上，费尔德斯坦重申了自己对这次经济危机的理解，用最新数据说明他对经济的判断

上海倒楼小区业主不满善后方案 《财经》记者 王真 07月14日 08:03 对于希望解除原来房屋合同的未倒覆楼业主，开发商提出有条件解除预售合同，退本返息