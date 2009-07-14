区分了重症和轻症的临床指征，对于临床症状较轻且无合并症、病情趋于自限的病例，建议无需积极应用达菲
新输气管将与俄意“南溪”项目形成竞争，欧盟摆脱对俄能源依赖意图明显
北京大学医学部专家吴明说，对公立医院的价格管制没有管住费用，而政府资金投入缺乏效率，也没有完全实现公平
成交量创下十年新高；上海二手房市场从年初的“小阳春”转变为持续走热
两人因谎报瞒报襄汾溃坝事故及经济问题被起诉；目前，已有30名职务犯罪嫌疑人因襄汾溃坝事故被诉，其中17人一审获刑
1月-6月累计财政收入阴云依旧
国内部分区域的有线电视用户出现黑屏与错误讯息，中央电视台综艺、戏曲、音乐和部分省级卫视频道无法正常播放，目前故障仍在排除中，尚无法预料何时可以恢复
茅于轼认为，银监会6月颁布的《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》，其中大部分“限制条款”都应取消
要求各级法院在违约金的认定上，需根据案件的具体情形，以违约造成的损失为基准，综合衡量各种因素，避免简单地采用固定比例等“一刀切”的做法，防止机械司法可能造成的实质不公平
卫生部官员称，基本药物目录已基本制定完成，将包含300多种药品，基层医疗机构可在省一级政府的统一指导下，在国家基本药物目录的框架下适当进行增补
保守势力主导日本朝野，两党轮流执政为时尚早
近六成参与辩论的网友认为，明年通胀率会超过4%；但也有观点认为，有效需求不足和产能过剩将抑制物价上涨
在“美国经济政策”的最后一课上，费尔德斯坦重申了自己对这次经济危机的理解，用最新数据说明他对经济的判断
对于希望解除原来房屋合同的未倒覆楼业主，开发商提出有条件解除预售合同，退本返息
深圳市金融办正式制定的一揽子计划，包括两地交易所实行连线交易、B股和H股相互挂牌交易，以及深交所成为红筹公司发行A股试点等，但操作面临诸多现实难题，尚待审批
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算