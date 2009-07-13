广州二手房价重攀2007年高峰 《财经》实习记者 王珍 07月13日 22:38 市中心二手房价已超越两年前高峰，银行收紧房贷的信号将影响后市走势

大盘股IPO重启首单确定发行价区间 07月13日 22:34 四川成渝A股发行价区间定为3.25元/股－3.6元/股，高于其H股10日收盘价

金隅股份H股路演获追捧 《财经》实习记者 刘卫 叶乐天 07月13日 22:25 拟每股5.18港元至6.38港元发行9.33亿股，融资59亿港元

【宏观气象预报】二季度GDP增速有望接近年度目标 《财经》记者 王晶 07月13日 21:31 二季度GDP增速较一季度6.1%的增速明显加快，有望接近8%；6月工业增加值也可能进一步加速

中国2009年上半年因灾死亡384人 《财经》实习记者 张艳玲 07月13日 21:16 上半年直接经济损失超过391亿元，上半年损失一般只占全年损失的三成左右

教育部为农村教师专设自考专业 《财经》实习记者 张艳玲 07月13日 21:10 新开设的义务教育专业共有16个方向，从今年秋天开始招生，只是针对近800万农村初中和小学教师的一种学历教育，并不向社会公众普遍开放

三金股价连日巨幅波动 07月13日 21:08 业内人士分析，遭遇爆炒的新股价格已脱离企业基本面，持续半年高温的A股已近“博傻”阶段

实力悬殊的保险业收购 07月13日 20:59 美国大都会人寿保险公司拟收购AIG寿险业务，交易几乎可能按照账面价值来进行

【快讯】乌市发生一起暴力事件 两名嫌疑人被当场击毙 《财经》记者 杨彬彬 07月13日 20:17 三名维吾尔族嫌疑人持长刀和棍棒追打并砍伤一名维吾尔族群众

最高法院要求慎用情势变更原则 《财经》记者 叶逗逗 07月13日 19:55 法院在审理涉及石油、焦炭、有色金属等市场属性活泼、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的合同纠纷时，将注意保护守约方的利益，防止情势变更原则被滥用而影响市场正常的交易秩序

标普称中国信贷“长期堪忧” 《财经》实习记者 王紫雾 07月13日 19:39 标普分析报告称，中国信贷猛增会给银行带来长期风险；因“借新还旧”，短期内会出现不良贷款率下降趋势

利率上升预期强烈 地方债首度延迟发行 《财经》记者 霍侃 07月13日 19:03 这意味着，积极财政政策实施中，中央和地方政府的融资成本有可能上升

贾庆林：台湾意识不等于“台独” 《财经》实习研究员 张钧凯 07月13日 18:36 大陆官方将台湾意识从“台独”理论中剥离抽出，并对其进行重新定位