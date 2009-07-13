市中心二手房价已超越两年前高峰，银行收紧房贷的信号将影响后市走势
四川成渝A股发行价区间定为3.25元/股－3.6元/股，高于其H股10日收盘价
拟每股5.18港元至6.38港元发行9.33亿股，融资59亿港元
二季度GDP增速较一季度6.1%的增速明显加快，有望接近8%；6月工业增加值也可能进一步加速
上半年直接经济损失超过391亿元，上半年损失一般只占全年损失的三成左右
新开设的义务教育专业共有16个方向，从今年秋天开始招生，只是针对近800万农村初中和小学教师的一种学历教育，并不向社会公众普遍开放
业内人士分析，遭遇爆炒的新股价格已脱离企业基本面，持续半年高温的A股已近“博傻”阶段
美国大都会人寿保险公司拟收购AIG寿险业务，交易几乎可能按照账面价值来进行
三名维吾尔族嫌疑人持长刀和棍棒追打并砍伤一名维吾尔族群众
法院在审理涉及石油、焦炭、有色金属等市场属性活泼、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的合同纠纷时，将注意保护守约方的利益，防止情势变更原则被滥用而影响市场正常的交易秩序
标普分析报告称，中国信贷猛增会给银行带来长期风险；因“借新还旧”，短期内会出现不良贷款率下降趋势
这意味着，积极财政政策实施中，中央和地方政府的融资成本有可能上升
老龄化问题愈演愈烈；居民健康依然面临传染病威胁；医疗卫生费用不断攀升
大陆官方将台湾意识从“台独”理论中剥离抽出，并对其进行重新定位
《中国共产党巡视工作条例（试行）》正式颁行，中央巡视组的巡视对象包括中共省级党委和省级政府、人大常委会、政协委员会党组领导班子及其成员，巡视人员须实行回避制度以及轮岗交流
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算