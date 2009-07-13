北京市高院终审裁定，对严义明诉国家发改委信息公开案“维持一审裁定”
今年全国新农合筹资水平应达到每人每年100元；从明年起，全国新农合筹资水平将继续提高，达到每人每年150元，其中农民缴费增加至30元
上市公司将以80%的持股比例，控股新成立的酒类销售公司，但仍不能完全解决关联交易问题
澳大利亚贸易部长称正在争取对澳籍华人胡士泰进一步进行领事会见，并期望将探访权扩大至其家属及律师
除国企高管的配偶和子女外，其近亲属和共同利益关系人也被纳为反腐之列
北大酝酿2010年试行中学校长实名推荐制，从今年开始，北大、清华、复旦、上海交大等高校自主招生比例，已经由之前的5%提高到10%
共有300多名企业家参加中瑞经贸合作论坛，两国企业签署了九项合同及一份框架协议
为应对政治危机，麻生决定7月21日解散众议院，8月30日进行众议院大选
今年上半年全国法院受理劳动争议案件近17万件，同比增长三成，浙江、江苏和广东尤为突出。最高法院出台指导意见，强调既要保障劳动者的合法权益，又要保证经济平稳较快发展
短期融资券的到期偿还使公司面临日常经营上的资金压力，上港集团选择程序简单的过桥贷款补充流动资金，不涉及资本项目开支
富泰公司退出，原定向增发方案亦将相应调整
专家称，随着密切接触者一代和二代病例的传播力量逐渐减弱，集中隔离的效果和回家隔离差不多
今日A股小幅低开，大盘股重启或使市场短期承压；但A股未来表现，关键还要看央行的货币政策以及中国经济的复苏状况
上航股东每1股可置换东航1.3股，上航将终止上市并注销法人资格，上航品牌予以保留
专家认为日本有可能出现两党轮流执政，相互牵制的新政治模式
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算