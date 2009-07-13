严义明诉国家发改委案终未被受理 《财经》记者 陈中小路 07月13日 18:12 北京市高院终审裁定，对严义明诉国家发改委信息公开案“维持一审裁定”

新型农村合作医疗筹资规模将继续扩大 《财经》实习记者 王璇 07月13日 17:20 今年全国新农合筹资水平应达到每人每年100元；从明年起，全国新农合筹资水平将继续提高，达到每人每年150元，其中农民缴费增加至30元

堵关联交易漏出 五粮液八成销售利润回流 《财经》记者 李慎 07月13日 16:24 上市公司将以80%的持股比例，控股新成立的酒类销售公司，但仍不能完全解决关联交易问题

澳方望尽快公布力拓员工被拘案细节 《财经》记者 季敏华 07月13日 16:19 澳大利亚贸易部长称正在争取对澳籍华人胡士泰进一步进行领事会见，并期望将探访权扩大至其家属及律师

国企高管反腐新规锁定“裙带关系” 《财经》记者 罗洁琪 07月13日 16:05 除国企高管的配偶和子女外，其近亲属和共同利益关系人也被纳为反腐之列

北京大学拟实施自主招生新政策 《财经》实习记者 白玲 07月13日 15:45 北大酝酿2010年试行中学校长实名推荐制，从今年开始，北大、清华、复旦、上海交大等高校自主招生比例，已经由之前的5%提高到10%

中国再派赴欧采购团 《财经》实习记者 龙周园 07月13日 15:02 共有300多名企业家参加中瑞经贸合作论坛，两国企业签署了九项合同及一份框架协议

麻生决定下周解散众议院 《财经》记者 林靖 07月13日 14:41 为应对政治危机，麻生决定7月21日解散众议院，8月30日进行众议院大选

上半年中国劳动争议案件呈井喷态势 《财经》记者 叶逗逗 07月13日 13:39 今年上半年全国法院受理劳动争议案件近17万件，同比增长三成，浙江、江苏和广东尤为突出。最高法院出台指导意见，强调既要保障劳动者的合法权益，又要保证经济平稳较快发展

上港集团拟过桥贷款融资50亿 《财经》实习记者 周燕 07月13日 12:56 短期融资券的到期偿还使公司面临日常经营上的资金压力，上港集团选择程序简单的过桥贷款补充流动资金，不涉及资本项目开支

上海国际集团接手重组爱建 《财经》记者 沈乎 07月13日 12:47 富泰公司退出，原定向增发方案亦将相应调整

为何取消“甲流”集中隔离措施？ 实习记者 高玉 龙周园 07月13日 11:52 专家称，随着密切接触者一代和二代病例的传播力量逐渐减弱，集中隔离的效果和回家隔离差不多

中国建筑招股 大盘股或致A股短期承压 《财经》实习记者 李航 07月13日 11:35 今日A股小幅低开，大盘股重启或使市场短期承压；但A股未来表现，关键还要看央行的货币政策以及中国经济的复苏状况

东航上航合并方案落定 东航拟再增发70亿元 《财经》实习记者 张丽华 07月13日 11:15 上航股东每1股可置换东航1.3股，上航将终止上市并注销法人资格，上航品牌予以保留