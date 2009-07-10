因慢性病死亡的人数已占全国因病死亡人数的80%以上
一旦进入欧盟这个圈子，任何国家都像头狮子；可一旦出了欧盟，就都变成小猫了——很小的小猫，对任何人都无害
全社会固定资产投资高增长并不意味着其对GDP的贡献也必然同步上升
中办、国办颁发文件称，对滥用职权引发群体性事件，或者对群体性、突发性事件处置失当等七种情形，将对党政领导干部实行问责
未造成人员伤亡，且与7·5暴力事件无关
“7•5”事件中，多辆旅游客车被砸毁，有九名游客在二道桥市场受伤，其中一人为重伤，目前尚未出院
专家称，自民党在地方选举中频遭败绩，显示自民党未来大选中被民主党取代的可能性非常大
美国钢铁贸易商认为，美国钢铁制造业不景气主要是缘于经济衰退，市场需求萎缩，而非不公平竞争
截至7月10日23时，乌鲁木齐“7•5”事件共造成184人死亡，其中27名为女性
当月进口降幅收窄明显快于出口，使得贸易顺差同比下降超过60%；今年二季度外贸顺差同比收缩40.3%，拖累经济增长
信托背后的大型资金将无缘新股申购。此前，信托是少数可以开设多个证券账户的合法途径之一
调高明年增长预期至2.5%，但认为复苏将会是缓慢而疲弱的，要求各国谨慎制定非常规货币政策
花旗变动高层管理人员试图缓和与监管机关的关系
要求各银行不得自行解释二套房贷认定标准，不得以任何手段变相降低首付款的比例成数
6月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.2%，环比上涨0.8%
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算