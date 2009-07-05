发改委批准中国石油国际事业有限公司入股新日本石油大阪炼厂；为中石油布局海外中下游产业链的又一举措
从7月8日开始，乌鲁木齐市开始逐步恢复正常秩序，大部分公交车和出租恢复运营，街道上行人也开始多起来。7月9日，市区商业大型商场、银行网点等商业设施开始恢复营业，但有部分小型店铺仍处于停业状态。
温室气体减排、推动多哈谈判、促进经济复苏成为焦点问题
预计这一任命将于近期宣布，胡晓炼拟将分管央行货币政策司及酝酿中的货币政策二司，易纲兼任外管局局长
电信、汽车、房地产等行业人才需求反弹，行政专员及助理等职位竞争最为激烈
称应当把中国当作盟友来接触，同时将中国当作潜在对手来对待，并维持与台湾活跃的各层面军事接触
最高法院正在修改关于减刑、假释案件的司法解释，拟对所有职务犯罪的减刑、假释一律实行公开听证制度
欧盟内部的制度建设和权力结构的重新调整，将成为新任欧委会主席的首要课题之一
拟对每位无辜遇害者家属发放一次性特殊抚恤金人民币20万元及丧葬补助金1万元；目前财政已经落实5000万元抚恤金
短期内或不会推出新举措，但经济压力有所增加
这也是全球第五例全基因组测序、第二例黄种人全基因组测序，科学家有望进一步揭开人种遗传的变迁和迁徙的特征
数位高管在不良资产处置中涉嫌贪污受贿而遭查，执掌十年的董事长辞职，广发行在震荡中寻找新平衡
恢复营业的主要是大型商场、银行网点、移动电话营业厅和邮政网点，街头小型店铺大部分仍处停业状态
震中位于云南省楚雄州姚安县左门、官屯乡一带，截至目前地震造成1人死亡，300余人受伤；中国地震局称系汶川大地震余震，专家提醒进一步关注中国地震活动的状态
A股高开后盘整；两只新股受到资金热捧，金融、地产整体表现疲弱，市场交投气氛活跃
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算