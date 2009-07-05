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  • 中石油入股新日本石油炼厂获批《财经》记者 杨悦 07月10日 18:33

    发改委批准中国石油国际事业有限公司入股新日本石油大阪炼厂；为中石油布局海外中下游产业链的又一举措

  • 现场直击：乌鲁木齐暴力事件之后 07月10日 18:26

    从7月8日开始，乌鲁木齐市开始逐步恢复正常秩序，大部分公交车和出租恢复运营，街道上行人也开始多起来。7月9日，市区商业大型商场、银行网点等商业设施开始恢复营业，但有部分小型店铺仍处于停业状态。

  • G8峰会：温室气体减排“有限进步”《财经》记者 钱亦楠 07月10日 18:22

    温室气体减排、推动多哈谈判、促进经济复苏成为焦点问题

  • 央行重大人事变动在即 胡晓炼、易纲换岗《财经》记者 温秀 07月10日 17:19

    预计这一任命将于近期宣布，胡晓炼拟将分管央行货币政策司及酝酿中的货币政策二司，易纲兼任外管局局长

  • 中介机构称人才需求有所回升就业 07月10日 17:10

    电信、汽车、房地产等行业人才需求反弹，行政专员及助理等职位竞争最为激烈

  • 美候任太平洋司令称将稳定美中两军关系《财经》特约记者 林瑞轩 07月10日 16:35

    称应当把中国当作盟友来接触，同时将中国当作潜在对手来对待，并维持与台湾活跃的各层面军事接触

  • 服刑官员减刑、假释将阳光操作《财经》记者 叶逗逗 07月10日 16:02

    最高法院正在修改关于减刑、假释案件的司法解释，拟对所有职务犯罪的减刑、假释一律实行公开听证制度

  • 【国际分析】巴罗佐的上一步和下一步《财经》实习记者 王宇 07月10日 15:47

    欧盟内部的制度建设和权力结构的重新调整，将成为新任欧委会主席的首要课题之一

  • “7·5”事件遇害者家属将获补偿21万元《财经》记者 贺信 07月10日 15:34

    拟对每位无辜遇害者家属发放一次性特殊抚恤金人民币20万元及丧葬补助金1万元；目前财政已经落实5000万元抚恤金

  • 美国争议“第二轮刺激计划”《财经》记者 张环宇 07月10日 14:06

    短期内或不会推出新举措，但经济压力有所增加

  • 首个韩国人基因图谱绘制完成《财经》记者 于达维 07月10日 13:35

    这也是全球第五例全基因组测序、第二例黄种人全基因组测序，科学家有望进一步揭开人种遗传的变迁和迁徙的特征

  • 广发行“打扫屋子”《财经》记者 方会磊 罗洁琪 贺信 07月10日 12:53

    数位高管在不良资产处置中涉嫌贪污受贿而遭查，执掌十年的董事长辞职，广发行在震荡中寻找新平衡

  • 乌鲁木齐部分商业设施恢复营业《财经》记者 贺信 李微敖 朱弢 07月10日 11:37

    恢复营业的主要是大型商场、银行网点、移动电话营业厅和邮政网点，街头小型店铺大部分仍处停业状态

  • 云南省姚安发生6.0级地震（更新）《财经》记者 徐超 07月10日 10:24

    震中位于云南省楚雄州姚安县左门、官屯乡一带，截至目前地震造成1人死亡，300余人受伤；中国地震局称系汶川大地震余震，专家提醒进一步关注中国地震活动的状态

  • 三金万马挂牌首日遭炒作《财经》记者 王晓璐 07月10日 10:04

    A股高开后盘整；两只新股受到资金热捧，金融、地产整体表现疲弱，市场交投气氛活跃

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