中石油入股新日本石油炼厂获批 《财经》记者 杨悦 07月10日 18:33 发改委批准中国石油国际事业有限公司入股新日本石油大阪炼厂；为中石油布局海外中下游产业链的又一举措

G8峰会：温室气体减排“有限进步” 《财经》记者 钱亦楠 07月10日 18:22 温室气体减排、推动多哈谈判、促进经济复苏成为焦点问题

央行重大人事变动在即 胡晓炼、易纲换岗 《财经》记者 温秀 07月10日 17:19 预计这一任命将于近期宣布，胡晓炼拟将分管央行货币政策司及酝酿中的货币政策二司，易纲兼任外管局局长

中介机构称人才需求有所回升 就业 07月10日 17:10 电信、汽车、房地产等行业人才需求反弹，行政专员及助理等职位竞争最为激烈

美候任太平洋司令称将稳定美中两军关系 《财经》特约记者 林瑞轩 07月10日 16:35 称应当把中国当作盟友来接触，同时将中国当作潜在对手来对待，并维持与台湾活跃的各层面军事接触

服刑官员减刑、假释将阳光操作 《财经》记者 叶逗逗 07月10日 16:02 最高法院正在修改关于减刑、假释案件的司法解释，拟对所有职务犯罪的减刑、假释一律实行公开听证制度

【国际分析】巴罗佐的上一步和下一步 《财经》实习记者 王宇 07月10日 15:47 欧盟内部的制度建设和权力结构的重新调整，将成为新任欧委会主席的首要课题之一

“7·5”事件遇害者家属将获补偿21万元 《财经》记者 贺信 07月10日 15:34 拟对每位无辜遇害者家属发放一次性特殊抚恤金人民币20万元及丧葬补助金1万元；目前财政已经落实5000万元抚恤金

美国争议“第二轮刺激计划” 《财经》记者 张环宇 07月10日 14:06 短期内或不会推出新举措，但经济压力有所增加

首个韩国人基因图谱绘制完成 《财经》记者 于达维 07月10日 13:35 这也是全球第五例全基因组测序、第二例黄种人全基因组测序，科学家有望进一步揭开人种遗传的变迁和迁徙的特征

广发行“打扫屋子” 《财经》记者 方会磊 罗洁琪 贺信 07月10日 12:53 数位高管在不良资产处置中涉嫌贪污受贿而遭查，执掌十年的董事长辞职，广发行在震荡中寻找新平衡

乌鲁木齐部分商业设施恢复营业 《财经》记者 贺信 李微敖 朱弢 07月10日 11:37 恢复营业的主要是大型商场、银行网点、移动电话营业厅和邮政网点，街头小型店铺大部分仍处停业状态

云南省姚安发生6.0级地震（更新） 《财经》记者 徐超 07月10日 10:24 震中位于云南省楚雄州姚安县左门、官屯乡一带，截至目前地震造成1人死亡，300余人受伤；中国地震局称系汶川大地震余震，专家提醒进一步关注中国地震活动的状态