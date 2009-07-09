专家称美楼市或明年见底 《财经》实习记者 高玉 07月10日 08:01 是否见底取决于奥巴马政府是否能创造更多就业机会，是否会以较低的利率来继续支付初级违约按揭

云南省姚安发生6.0级地震 《财经》记者 徐超 王以超 07月09日 22:23 震中位于云南省楚雄州姚安县左门、官屯乡一带，中国地震局称系汶川大地震余震，专家提醒进一步关注中国地震活动的状态

中国6月铁矿石进口有望减速 《财经》实习记者 张雅珺 07月09日 22:12 巴西、澳大利亚、印度等地的进口量均有下降趋势；海运费高涨、现货价格接近长协价等因素，抑制了中国贸易商的进口热情

中汽协：谨慎看好下半年车市 《财经》记者 梁冬梅 07月09日 21:00 上半年汽车销量超过600万，同比增长17.69%；下半年车市或受油价上涨等因素拖累

首份券商半年报出炉 东方证券净盈利9.22亿元 《财经》记者 宋燕华 范军利 07月09日 20:59 东方证券去年出现8.87亿元净亏损；业内人士分析，无论投行业务还是直投业务，在短期内对券业净利润的影响都较有限

力拓被拘员工将按中国法律被控告 《财经》记者 严江宁 实习记者 王宇 07月09日 20:50 澳大利亚政府最迟可在7月11日获得对被拘者胡士泰的领事会见，胡士泰将在中国刑法体系下被控告

民进党党员坚持参加“国共论坛” 《财经》实习研究员 张钧凯 07月09日 18:43 民进党全面禁止在任及卸任公职党员参加论坛，但遭党内强烈反弹

货币政策显微调 短期难转向 《财经》记者 霍侃 07月09日 18:26 有专家担心，若贷款和货币继续快速增长，仅微调很难有效抑制流动性过度扩张

扁案直击：陈水扁沉默面对陈致中 《财经》记者 徐和谦 实习研究员 唐家婕 07月09日 18:19 陈致中首次在法庭上作为证人与父亲陈水扁对质，但陈水扁行使缄默权

国土资源部提示汛期地质灾害风险 《财经》实习记者 张艳玲 07月09日 15:07 7月，四川、云南西南、陕西南部、湖南西部和甘肃陇南地区地质灾害可能多发

IMF调高明年经济增长预期 《财经》实习记者 胡瑶 郭金 07月09日 14:48 最糟的阶段已过，但复苏依然脆弱，亚洲经济体表现强劲，但无法与世界经济“脱钩”