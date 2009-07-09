是否见底取决于奥巴马政府是否能创造更多就业机会，是否会以较低的利率来继续支付初级违约按揭
震中位于云南省楚雄州姚安县左门、官屯乡一带，中国地震局称系汶川大地震余震，专家提醒进一步关注中国地震活动的状态
巴西、澳大利亚、印度等地的进口量均有下降趋势；海运费高涨、现货价格接近长协价等因素，抑制了中国贸易商的进口热情
上半年汽车销量超过600万，同比增长17.69%；下半年车市或受油价上涨等因素拖累
东方证券去年出现8.87亿元净亏损；业内人士分析，无论投行业务还是直投业务，在短期内对券业净利润的影响都较有限
澳大利亚政府最迟可在7月11日获得对被拘者胡士泰的领事会见，胡士泰将在中国刑法体系下被控告
有研究报告称，排除杠杆等其他因素，被收购的公司可能比其未被收购的情况下更容易破产
民进党全面禁止在任及卸任公职党员参加论坛，但遭党内强烈反弹
有专家担心，若贷款和货币继续快速增长，仅微调很难有效抑制流动性过度扩张
陈致中首次在法庭上作为证人与父亲陈水扁对质，但陈水扁行使缄默权
美国司法部门要求瑞银提供5.2万名美国账户持有人的身份信息
专家指出，现行合同下准业主仍须还贷，但如准业主解除了购房合同，开发商就应向银行承担还贷责任
7月，四川、云南西南、陕西南部、湖南西部和甘肃陇南地区地质灾害可能多发
最糟的阶段已过，但复苏依然脆弱，亚洲经济体表现强劲，但无法与世界经济“脱钩”
指数显示投资者信心有走出谷底的迹象
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算