辨析高校毕业生就业率 《财经》实习记者 兰芳 张艳玲 07月09日 14:22 官方高校就业率统计口径模糊，数据整体偏高；单纯的就业率考核机制不合理之处甚多

香港现首宗严重甲型H1N1流感 《财经》记者 王端 07月09日 14:07 患者为一名76岁、本身患有慢性肺病的男子，7月8日病情突转重，出现神志不清

伪造图纸扩大拆迁范围引发诉讼 《财经》记者 叶逗逗 07月09日 12:55 诉状称北京海淀区一政府部门涉嫌假借“奥运环境整治”的公益目的，在一拆迁项目中伪造图纸，非法扩大拆迁范围。目前违规拆迁的土地已在开发建设，用地审批手续尚未办理

苏西洛胜选已成定局 《财经》实习记者 赵晓芹 07月09日 11:19 将会致力于经济及民生发展，但债务及反腐将成为考验

宁高宁：海外投资不应受民族情绪左右 《财经》实习记者 高玉 07月09日 08:15 中国远不是一个资本输出国，并且在很长时间内，中国都是一个以吸收外资为主的国家

刘世锦：中国钢铁的三类产能过剩 《财经》实习记者 王雅琼 07月09日 08:10 存在长期性产能过剩、周期性产能过剩和结构性产能过剩三种类型，金融危机正是淘汰落后产能的最佳时机

探访“7·5”暴力事件受伤者 《财经》记者 李微敖 07月09日 07:27 新疆人民医院收治的367名暴力事件受伤者中，截至7月8日，仍有41人伤情危重

银监会禁止银行个人理财资金投资股市 《财经》记者 张曼 07月08日 21:46 银监会发文，禁止银行理财资金以任何形式投资二级市场股票或与其相关的证券投资基金

乌鲁木齐7月8日 《财经》记者 李微敖 贺信 07月08日 21:40 全国5000特警驰援乌鲁木齐，任务是巡视乌鲁木齐市的重要街道和保卫相关单位

陈水扁父子首度对质 《财经》实习研究员 张钧凯 07月08日 21:39 陈致中以证人身份出庭，陈水扁保持沉默，两人目光没有交集

乌鲁木齐已恢复正常运转 《财经》记者 贺信 07月08日 21:19 乌鲁木齐官方已着手善后工作，出台了暴力事件中无辜死亡者、伤残者的抚恤办法，相关部门正在筹集抚恤资金

台湾公布军方肃贪方案 《财经》记者 徐和谦 07月08日 20:57 目前共有146名军官遭到调查，涉及1名上将、42名中将与75名少将

意保险集团收购国泰基金30%股权 《财经》记者 范军利 07月08日 20:23 忠利集团斥资1亿欧元入股国泰基金，双方将在包括QDII、QFII等诸多国际业务方面进行全方位合作

人保集团改制获批 《财经》记者 陈慧颖 07月08日 19:50 股份公司创立大会将于7月底召开，人保集团内部已成立小组，专门负责非保险金融业务的整合